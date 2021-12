Lommiswil: Wie es nach dem Nein zum Budget weitergeht

Lommiswil Wie es in Lommiswil nach dem Nein zum Budget weitergeht Der Gemeinderat Lommiswil orientierte die Bevölkerung in einem Flugblatt über die Ablehnung des Budgets 2022 und ihre Konsequenzen. Denn 95 Prozent der Stimmberechtigten waren am Entscheid nicht beteiligt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drohnenaufnahme Drohnenbild der Gemeinde Lommiswil . Oliver Menge / DJI Mavic Pro

Nur 5 Prozent der Lommiswiler Stimmberechtigten haben an der Budget-Gemeindeversammlung vom 13. Dezember über das Budget 2022 abgestimmt. Das Resultat war knapp (29 Nein gegen 26 Ja), doch die Konsequenzen erheblich.

In einem Newsletter, der in alle Haushalte im Dorf verteilt wurde, orientierte der Gemeinderat nun über die Konsequenzen aus der Budget-Rückweisung: Der Gemeinderat, die Verwaltung, die technischen Dienste, die Kommissionen und Ausschüsse haben per 1. Januar 2022 bis zur Genehmigung des Budgets keine finanziellen Kompetenzen.

Fehlt ein genehmigtes Budget, dürfen gemäss Praxis gebundene Ausgaben getätigt werden(z.B. Löhne, Sitzungsgelder). Sämtliche übrigen Ausgaben, bei denen die Rechtsgrundlage erst mit der Genehmigung des Budgets geschaffen werden, dürfen nicht vollzogen werden. Notwendige und dringliche Leistungen sind über dringliche Nachtragskredite abzuwickeln.

Versammlung im 1. Quartal 2022

Der Gemeinderat überarbeite jetzt zusammen mit der Verwaltung und den Kommissionen die Unterlagen für die erneute Vorlage des Budget 2022. Die Budget-Gemeindeversammlung werde im ersten Quartal 2022 durchgeführt, heisst es.

Die an der Budget-Gemeindeversammlung genehmigten Reglemente (Planungsausgleichsreglement) und Verträge (Vertrag Regio Energie / WARESO) sind gültig. Die bewilligten neuen Kredite (Strassenbeleuchtung, Netzsanierung im Holz, Abklärungen Gänselochquelle) sind genehmigt, Leistungen dazu dürfen aber nicht ausgelöst werden.

Aus Kostengründen erfolge per 1. Januar 2022 bis auf weiteres die Kommunikation per Newsletter nur noch im Internet. Bis auf weiteres publiziere man wichtige Mitteilungen auch im Informationskasten bei der Gemeindeverwaltung.

Weiterhin zwei Vakanzen im Gemeinderat

Der Gemeinderat Lommiswil macht darauf aufmerksam, dass der Rat nach wie vor zwei Mitglieder sucht: «Wie an der Budget-Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021 und im Inserat im Amtlichen Anzeiger vom 16. Dezember 2021 kommuniziert, suchen wir zwei neue Räte / Rätinnen für die Ressorts «Sport, Freizeit und Kultur» und «Infrastrukturwesen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen