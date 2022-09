Lommiswil muss Strom teurer einkaufen

Lommiswil Stromversorgung: Gemeindeversammlung genehmigt Vertrag mit Regio Energie Solothurn Weil die Gemeinde den Pachtvertrag des Stromnetzes mit der AEK gekündigt hat, geriet Lommiswil fast zwischen Stuhl und Bank. Die Gemeindeversammlung hat nun die Stromversorgung zu einem höheren Preis gesichert. Alternativen gab's keine. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.09.2022, 14.00 Uhr

Lommiswil bezieht ab 2023 seinen Strom von Regio Energie Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Das ist ja noch mal gut gegangen. Das dachte sich wohl der Lommiswiler Gemeinderat, nach einer einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Montag: Es ging um die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Verpachtung des Netzes an einen anderen Anbieter.

Die Gemeindeversammlung hatte am 7. Dezember 2020 einer Kündigung des Pachtvertrages mit der AEK (heute BKW) per Ende 2022 zugestimmt. Im Einladungsverfahren zur Offertstellung als künftiger Stromlieferant wurden die Anbieter AEK/BKW, Regio Energie Solothurn RES, SWG Grenchen und Elektra Fraubrunnen berücksichtigt.

Seit dem Kündigungsentscheid ist einiges anders, wie Gemeinderat Pascal Zimmermann der Gemeindeversammlung erläuterte. Das heutige Energie-Umfeld hat sich schlagartig geändert, die kumulativen Gründe Strommarkt und Ukraine-Krieg lassen grüssen.

Nur Regio Energie offerierte überhaupt

Die Folge war, dass von den vier eingeladenen Stromversorgern nur ein einziger für die Lommiswiler Netzpacht offerierte, nämlich die Regio Energie Solothurn. «Das Energieumfeld erschien den anderen Firmen zu risikobehaftet», erklärte Zimmermann.

Der Ausschuss Elektra, der die Pachtvergabe vorbereitete, habe das Angebot geprüft und als gut befunden, auch weil es gar keine Alternativen gab. So hat der Gemeinderat am 11. August die Vergabe der Pacht des Lommiswiler Stromnetzes an die RES beschlossen, dies unter Vorbehalt der Genehmigung des Elektra-Reglements durch die ausserordentliche Gemeindeversammlung.

«Dies ist der Grund, warum wir heute hier sind», erklärte Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen. Sie rief gleichzeitig dazu auf, die Verhandlungsposition des Gemeinderates nicht zu schwächen. Zu Wort meldete sich als Erster alt Gemeindepräsident Norbert Häberle. Er plädiert dafür, nochmals mit der BKW zu verhandeln und diese mit einem «Zückerchen» zu locken: nämlich dem Lommiswiler Stromnetz.

Alt Gemeindepräsident Norbert Häberle plädiert dafür, nochmals mit der BKW zu verhandeln. Hanspeter Bärtschi

Dringliche Motion zum Verkauf des Stromnetzes

Häberle hatte nämlich eine Dringliche Motion in petto, das Lommiswiler Stromnetz zu verkaufen. Der Vorgänger der aktuellen Gemeindepräsidentin reihte sich damit bestens in eine Lommiswiler Tradition ein: nämlich, dass ehemalige Gemeindepräsidenten jeweils regelmässig an der Gemeindeversammlung mitdiskutieren und eigene Vorschläge lancieren.

Häberle forderte in der Eintretensdebatte, dass man umgehend abklären müsse, unter welchen Bedingungen die BKW bereit wäre, weiter Strom zu liefern und allenfalls das Lommiswiler Netz zu übernehmen. Er habe in informellen Kontakten entsprechende Signale erhalten. «Ein Ja zu diesem Reglement würde dies verunmöglichen», erklärte er.

Man entscheide sich damit auch für eine Strompreiserhöhung, die für alle Lommiswiler Haushalte zusammen rund 100'000 Franken ausmache, während die BKW mit eigener Stromproduktion die Preise nicht erhöhe bzw. nur um den Betrag, um den Swissgrid das Netz verteuert.

Häberle wurde sekundiert von einem Mitglied der erwähnten Elektra-Kommission. Die RES werde selber Mühe haben, den Strom zu den offerierten Konditionen zu liefern, meinte Markus Schedler. Heute sei eine Ausschreibung der Netzpacht nicht mehr zielführend. Schedler betonte gleichzeitig:

«Niemand hat einen Fehler gemacht, es war einfach ein Riesenpech.»

Man dürfe jetzt nichts durchdrücken, sondern müsse die Entwicklung stoppen und auf Feld 1 zurückkehren.

Tillessen: «Die Zeit läuft davon»

Dafür habe man keine Zeit mehr, erklärte Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen. Denn am 1. Januar 2023 laufe die Lieferverpflichtung der BKW aus und man habe von ihr keine Offerte mehr erhalten. «Das ist ein Risiko», sagte Tillessen. Von der RES liege immerhin eine Offerte vor, die bis Mitte 2023 gültig sei.

Daniela Tillessen rief dazu auf, die Verhandlungsposition des Gemeinderates nicht zu schwächen. zvg

Was es bedeutet, wenn man den Strom am freien Markt einkaufen muss, zeigte sie anhand von Folien. Während der Strom bei der BKW stabil 25 Rp. kostet und bei der RES 28.58 Rappen, beträgt er auf dem Spotmarkt zurzeit ein Mehrfaches.

«So gesehen drohen Mehrkosten von sechs Millionen Franken. Strom bekommen wir immer, die Frage ist nur, zu welchem Preis.»

Während Häberle dies als Angstszenario bezeichnete, plädierten andere dafür, Ja zu sagen zum Vertrag mit der RES. Denn wie in der Diskussion klar wurde, wäre auch dieser Vertrag nach drei Jahren wieder kündbar. Die Mehrkosten pro Mehrpersonenhaushalt beim Vertrag mit RES bezifferte die Gemeindepräsidentin auf durchschnittlich etwa 161 Franken im Jahr.

Die Abstimmung zeigte, dass eine Mehrheit bereit war, diesen Vertrag gutzuheissen und die Kröte zu schlucken. 36 Stimmberechtigte (absolutes Mehr bei 28) plädierten für Eintreten und genehmigten das Reglement in der Schlussabstimmung sogar mit 41 Stimmen.

Ein weiterer Antrag von Häberle, wonach die Gemeindeversammlung den Pachtvertrag zu genehmigen habe, anstelle des Gemeinderates, scheiterte nach kurzer Diskussion klar. Das sei völlig unpraktikabel aufgrund der Submissionsbestimmungen, meinte etwa Gemeinderätin Roswitha Eichberger. Die Dringliche Motion zum Verkauf des Stromnetzes zog Häberle in der Folge zurück.

Strassenbeleuchtung wird sofort umgestellt Mit 54 Ja-Stimmen beschloss die Gemeindeversammlung Lommiswil ferner, die Strassenbeleuchtung in einer einzigen Etappe auf stromsparende LED-Technik umzustellen. Für das Jahr 2023 wird dadurch ein weiterer Betrag von 275'000 Fr. in die Investitionsrechnung aufgenommen. Weitere 75'000 Fr. wurden schon im Budget 2022 genehmigt. Die Realisierung in einer Etappe sei in der Umsetzung günstiger und es könne früher mit Strom sparen begonnen werden. LED-Lampen brauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom und können nach Bedarf gedimmt werden. Es sei künftig auch eine Steuerung von einzelnen Lampen und Strassenzügen möglich. Die öffentliche Beleuchtung von Lommiswil hat 288 «Lichtpunkte». Die Arbeiten werden ab diesem Herbst ausgeführt.

