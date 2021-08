Kinderzirkus Pitypalatty feiert das 20-Jahr-Jubiläum

Lommiswil Kinderzirkus «Pitypalatty» feiert das 20-jährige Bestehen mit Vorstellungen in Solothurn, Flumenthal und Grenchen Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Kinderzirkus «Pitypalatty» und das letzte Jahr, das von der Coronapandemie geprägt war. Oliver Menge 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auftritt Kinder- & Jugendzirkus Pitypalatty auf dem Marktplatz beim Stadtdach in Grenchen vor einem Jahr. Roy Matter

Die Idee eines Kinderzirkus kam der Gründerin Margrit Kneubühler Fuchs im Frühling 2001 im Engadin im Rahmen einer Zirkuswoche. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr war sie Kunstturntrainerin beim TV Kaufleuten Solothurn und musste entscheiden, welche Kinder für diese Sportart geeignet waren. Egal, wie hart sie trainiert hatten, galt das immer nur für einzelne. Das belastete sie mehr und mehr und sie beschloss, den Job aufzugeben. Aber ihr schwebte vor, auch zukünftig Kinder und Jugendliche in ihren sportlichen Aktivitäten zu fördern,

«in einer Art und Weise, die das Gemeinschaftliche mehr betont»,

heisst es in der Jubiläumsausgabe der Pity-Zytig, dem Informationsblatt des Kinderzirkus Pitypalatty.

1992 zog die ausgebildete Kindergartenlehrerin ins Engadin und nahm eine Stelle an einer heilpädagogischen Schule an. Sie rief ein wöchentliches Mittwochnachmittag-Sportangebot ins Leben, das sie selber leitete. Als ein Mädchen eines Tages ein Einrad mitbrachte und kurz darauf ein Junge Jonglierbälle, kam ihr die Idee eines Zirkusprojekts, an dem sowohl Kinder der Schule als auch aus dem ganzen Tal mitmachten.

Aus Zirkuswochen wird ein Zirkus

1999 zog Kneubühler mit ihrer Familie wieder ins Solothurnische und liess sich in Lommiswil nieder. Bei der Rudolf-Steiner-Schule bekam sie ein kleines Pensum als Turnlehrerin und 2001 organisierte sie in der Turnhalle Lommiswil zwei Zirkuswochen. Kinder und Leitende zerbrachen sich den Kopf für einen Namen, als Kneubühler Fuchs im Geigenheft ihrer Tochter den Ausdruck «Pitypalatty» las, das ungarische Wort für «Sonnenaufgang». Bei der Abstimmung erhielt diese Name die meisten Stimmen. Erst später erfuhr sie laut Pity-Zytig, dass man das Wort eigentlich «Pitschpalatsch» ausspricht.

Im gleichen Jahr führte die Rudolf-Steiner-Schule ihr Spielfest durch und Margrit Kneubühler Fuchs gab «ein folgenschweres Versprechen», dass sie nämlich für das nächste Spielfest einen Zirkus auf die Beine stellen werde.

Ab Herbst 2001 begann sie mit rund 30 Kindern in der Turnhalle Lommiswil mit dem wöchentlichen Training. Sie selber unterrichtete alles Akrobatische, für die Zirkusdisziplinen wie Jonglage, Seiltanz etc. zog sie ausgebildete Leiterinnen und Leiter bei. Sie wurde dabei von der Gemeinde Lommiswil tatkräftig unterstützt, die der Truppe bei der Einrichtung spezieller Anlagen half und dem Zirkus Raum für die Lagerung der grossen Trainingsgeräte zur Verfügung stellte.

Ein Trägerverein wurde wenig später gegründet und Anfang Juli 2002 fand in der Turnhalle Lommiswil die Premiere des ersten Programms statt. Längst war klar: Ein veritabler Kinderzirkus war geboren worden, der keine Eintagsfliege mehr sein sollte.

Künstlerischer Aspekt wird mehr gewichtet

Ein Clown-Trio sorgte für einen unterhaltsamen Abend, in der Mitte Barbara von Arx.

Oliver Ingold

In der Spielsaison 2004/05 kam Barbara von Arx zu Team. Von Arx hatte nach der Matur die Berufsschule comart besucht. Danach verbrachte sie ein halbes Jahr in der Zirkusschule in Budapest. Seither ist sie auf der Bühne als Bewegungsschauspielerin, als Regisseurin und als Technikerin vielseitig aktiv. Seit 1995 tritt sie u.a. mit Numa Gaudy in einem Mimenprogramm auf und kam so zum Pity.

Von Arx habe das Künstlerische in den Pitypalatty gebracht und ist jetzt künstlerische und pädagogische Leiterin des Kinder-und Jugendzirkus. Margrit Kneubühler Fuchs zog sich aus dem operativen Geschäft zurück und lebt inzwischen wieder im Engadin, wo sie als Psychomotorik-Therapeutin und Heilpädagogin tätig ist. Allerdings ist sie dem Zirkus bis jetzt verbunden geblieben und lässt es sich nicht nehmen, pro Saison mindestens eine Aufführung von Pitypalatty anzuschauen.

Das Training fand auch trotz Corona statt

Die Verantwortlichen des «Pity» seien auch in der laufenden Spielzeit im Jubiläumsjahr nicht zu beneiden , heisst es in der «Pity Zytig»: Jede Planung habe nur so lange Gültigkeit gehabt, als der Bundesrat nicht weitere Einschränkungen beschlossen habe. Trotzdem sei es den Leiterinnen und Leitern immer wieder gelungen, Lösungen zu finden, damit nicht alle Zirkus-Aktivitäten eingestellt werden mussten: So wurden beispielsweise drei Trainingsgruppen gebildet, die immer zusammen trainierten und sich nicht vermischten. Als das Schulhausareal in Lommiswil wegen Corona ganz gesperrt wurde, wurden die Trainingsgruppen nochmals verkleinert und die Trainings auf einen Spielplatz in Solothurn verlegt.

Auftritt Kinder- & Jugendzirkus Pitypalatty auf dem Marktplatz beim Stadtdach in Grenchen. Roy Matter

Schon die letzte Saison war mit dem Lockdown im März abrupt zu Ende gewesen. Weil keine Trainings mehr stattfinden konnten, wurde fast alle Aufführungen gestrichen. Die einzigen Vorstellungen gingen letzten Sommer auf dem Marktplatz Grenchen bei «Bühne frei» und am Gauklerfestival über die Bühne. Doch jetzt sieht es vorläufig besser aus und Vorstellungen können geplant werden.