Lommiswil Der schräge Fussballplatz in Lommiswil wird saniert: Die Finanzierung ist gesichert – aber nicht durch die Gemeinde Der FC Lommiswil hat die Bausumme von 780'000 Franken selber aufgetrieben. Die Gemeinde sagt, sie habe kein Geld übrig für den Fussballklub – vorerst. Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Spatenstich auf der Weihermutte ist erfolgt. zvg

Auf dem Fussballplatz Lommiswil, der «Weihermutte», sind die Bagger aufgefahren. Der Start der Bauarbeiten auf dem schrägsten Fussballplatz weit und breit ist erfolgt.

Bereits letztes Jahr ersuchte der FC Lommiswil bei der Gemeinde um finanzielle Unterstützung. Einerseits um einen A-fonds-perdu-Beitrag von gegen 160’000 Franken, an dem sich auch die Gemeinden Oberdorf und Langendorf, deren Kids auch beim FC Lommiswil Fussball spielen, beteiligen sollen. Andererseits wollte man von der Gemeinde Lommiswil eine Bürgschaft über 300'000 Franken für die nächsten 20 Jahre.

Die anderen zwei bezahlen nur, wenn Lommiswil als Erstes bezahlt

Konkret hat der Vorstand des FC Lommiswil an einem Gespräch mit den drei Gemeindepräsidien Anfang April das Begehren geäussert, sagt Fabian Käch, Sportchef des FC Lommiswil, auf Anfrage. Oberdorf und Langendorf haben beide ihre finanzielle Unterstützung zugesagt, falls Lommiswil mit gutem Beispiel vorangehe.

Doch Lommiswil steht finanziell schlecht da – wir erinnern an die Ablehnung des Budgets durch die Gemeindeversammlung und die darauffolgenden Monate.

Bereits im Dezember hatte der Gemeinderat entschieden, nicht zu entscheiden, was eine finanzielle Unterstützung des Fussballklubs anbelangt. Und im letzten Juli-Newsletter der Gemeinde, in dem auch die Gemeinderatsbeschlüsse bekanntgegeben werden, fiel die Antwort nun negativ aus. Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen schreibt:

«Die Anfrage des FC Lommiswil nach einer substanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Lommiswil fällt in eine aus mehreren Perspektiven schlechte Zeit.»

Die Anfragen nach finanzieller Unterstützung seien ein Anliegen einer grundsätzlichen und langfristigen Entwicklung, welche die Gemeinde Lommiswil so nicht erfüllen könne, heisst es weiter. Damit falle aber auch die finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinden weg, sagt Käch, was umso bitterer sei.

Es stünden einige zeitkritische und kostspielige Investitionen an, in die Gemeindewerke und in die Schulanlagen, heisst es weiter im Newsletter der Gemeinde. Auch die diesen Mai beschlossene kantonale Steuerreform – der Gegenvorschlag von «Jetz si mir draa» – werde zu grösseren jährlichen Mindereinnahmen führen, ist Tillessen überzeugt.

Der Gemeinderat sei sich jedoch auch der Bedeutung des FC Lommiswil bewusst und danke allen Beteiligten für das grosse Engagement. Mit seiner Jugendabteilung leiste der Verein einen grossen Beitrag für das Gemeinwesen und man sei stolz über die Erfolge des Fanionteams. Zur Erinnerung: Die erste Mannschaft, die in der 2. Liga spielt, wurde letzte Saison Vizemeister.

Stück für Stück wird der Humus abgetragen. zvg

Fussballklub hat die Mittel selber beschafft

Die Finanzierung der Bausumme von rund 780’000 Franken hat der Verein mit Spenden, einer Zusage des kantonalen Sportfonds, Überbrückungsdarlehen und langfristigen Darlehen von nahestehenden Personen nun selber sichergestellt. Alleine die Spenden belaufen sich bis jetzt schon auf über 200’000 Franken.

Wer beispielsweise «Muttenmacher» werden wollte, konnte einmalig einen Betrag von mindestens 500 Franken spenden. Ebenso wurden einzelne oder mehrere Quadratmeter des Platzes «verkauft» und so ein Teil mitfinanziert.

Aber damit sei es noch nicht getan, schreibt der FC Lommiswil auf seiner Website: Die aktuelle Finanzierung sei für den Verein ambitioniert, aber mittels diverser Massnahmen tragbar. Käch erklärt: Nach jetzigem Stand, also ohne Beteiligung der Gemeinden, entstehen dem Klub jährliche Mehrkosten von rund 40'000 Franken über die nächsten zehn Jahre. Dieser Betrag könnte über eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge, zusätzliche Anlässe und eine straffe Innenfinanzierung gedeckt werden.

Darum muss man sanieren Zwei Meter und 60 Zentimeter beträgt der Unterschied vom höchsten Punkt bei der Match-Uhr diagonal hinunter bis zu den Zuschauerplätzen vor dem Klubhaus.

Doch die Neigung ist nicht das grösste Problem des Platzes, der vor 55 Jahren in Betrieb genommen wurde. Damals verfügte man nicht über die modernen Mittel, um einen Fussballplatz auch über die Dauer bespielbar halten zu können. Der Platz wird nicht richtig entwässert und im Rasen findet man viele Schädlinge. In einem Meter Tiefe lässt der Boden weder Wasser noch Sauerstoff durch, wie Untersuchungen gezeigt haben.

Der ganze Aufbau des Untergrunds muss neu hergestellt werden. Die Schräge kann man zwar nicht ganz rausbringen, die Differenz zwischen höchstem und tiefstem Punkt werde aber als Kompromiss nur noch einen Meter 20 Zentimeter betragen. Auch der Juniorenplatz hinter dem Klubrestaurant soll saniert und vergrössert werden. Auf diese Weise erreicht man die geforderte Minimalgrösse für ein Aktivspielfeld.

Auf dem neuen Untergrund soll ein Winternaturrasen angesät werden, der während elf von zwölf Monaten im Jahr bespielbar ist. Mit der Planung beauftragt wurde die Firma die Rasenplan GmbH. Die Arbeiten werden von der Firma Egger Gartenbau Bellach ausgeführt.

Nicht alle Türen sind zu

In den nächsten Monaten würden weitere Anstrengungen unternommen, um die Finanzierung auf noch stabilere Beine zu stellen – sprich: Man will noch weitere Geldgeber finden.

Andererseits wolle man bei den Verhandlungen mit den Gemeinden in eine neue Runde gehen. Es geht um rund 100'000 Franken, die der Fussballklub in diesem Jahr noch auftreiben will. Damit würden die Zins- und Kapitalkosten noch rund 30’000 Franken jährlich betragen.

Wie Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen schreibt, ist der FC Lommiswil nochmals auf die Gemeinde zugekommen, um über das Vorhaben zu sprechen. Im Sinne einer wohlwollenden Prüfung wolle der Gemeinderat das Anliegen erneut beraten. Noch sind also nicht alle Türen zugeschlagen.

Der abgetragene Humus ist zu haben

Der Bauer, auf dessen Land ein Teil des Sportplatzes liegt, will den abgetragenen Humus offenbar nicht. Er will ihn aber auch nicht gratis abgeben, der FC muss den Humus bezahlen und auf eigene Kosten wegbringen lassen. Wer die Kosten für den Transport selber trage, dem würde der Klub allenfalls den Humus aber abgeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen