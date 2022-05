Kinder- und Jugendzirkus Pitypalatty: Die Premiere naht

Lommiswil Mit lustigen Clowns und furchtlosen Akrobatinnen: Der Kinder- und Jugendzirkus «Pitypalatty» hebt ab Die Proben sind in vollem Gange. Unter dem Motto «Pitypalatty hebt ab» bereiten die rund 35 jungen Artistinnen und Artisten, gemeinsam mit ihren Leiterinnen und Leitern, ihr diesjähriges Programm vor. Enya Kopp Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Höchste Konzentration beim Diaboloartisten. Carole Lauener

Es herrscht hektisches Treiben. Es wird gelacht, getanzt und geklettert. Die Artistinnen und Artisten des Kinder- und Jugendzirkus «Pitypalatty» sind im Lommiswil gerade mitten in den Vorbereitungen der Premiere ihres diesjährigen Bühnenprogramms. Der Zirkus hebt ab. So viel verrät der Flyer auf den ersten Blick. «Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Programm freuen», sagt Miron Rohde, Leiter Jonglage. Zu viel verraten möchte er allerdings nicht. Er sagt:

«Nur so viel: Man wird Dinge sehen, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat.»

Ursprünglich war das Programm, das dieses Jahr Premiere feiern darf, bereits 2019/2020 geplant gewesen. «Damals fingen wir an mit dem Ideensammeln und dem Programmaufbau», sagt Rohde. Dann kam Corona und verhinderte sowohl die Proben als auch die Vorstellungen.

Das Proben konnten sie in einem ungewohnten Rahmen, trotzdem bedingt weiterführen. Während dieser Coronaproben, die aufgrund der Vorschriften etwas anders aussahen als gewohnt, seien nur einzelne Nummern geübt worden, so Rohde weiter. Im Sommer 2021 durfte der Zirkus dann auf der Bühne im Attisholz auftreten. «Es machte uns Freude, mal draussen aufzutreten», sagt er.

Zurück in die Normalität

Das Programm, welches das Regieteam für die Jahre 2019/2020 zusammengestellt hatte, wurde bisher noch nicht aufgeführt. Im internen Regieteam kam die Idee auf, dieses wieder hervorzunehmen und mit den Artisten einzustudieren. Durch die wechselnden Mitglieder musste der Zirkus einige der Nummern ändern, weil sie nicht mehr funktioniert hätten.

Der Zirkus, den es seit 21 Jahren gibt, besteht aus einer bunt gemischten Truppe von 10- bis 18-jährigen Mädchen und Jungen, die aus der ganzen Region um Solothurn herum stammen. Im vergangenen Jahr feierten sie ihr Jubiläum. Dieses zieht sich nun noch etwas weiter, denn in der Saison 19/20 fielen Vorstellungen weg. «Darum ist es für uns das Jubiläumsprogramm», erklärt Rohde.

Die Ideen zu den einzelnen Nummern kämen sowohl von den Kindern und Jugendlichen als auch vom Leitungs- und Regieteam. «Diejenigen, die mithelfen wollen, das Programm zu gestalten, begrüssen wir gerne im Regieteam», sagt Rohde weiter. Und vielleicht ist das ihr Geheimrezept. So sagt beispielsweise Aliyah, eine 16-jährige Artistin:

«Es ist mega cool, etwas anderes halt. Die Zusammenarbeit und das Einstudieren des Programms sind toll.»

Doch nicht nur sie ist begeistert vom Zirkus. Auch für den 19-jährigen Leo und die 13-jährige Norah ist es etwas Tolles. «Der Zirkus ist eine grosse Gruppe, die zusammenhält.» Der 10-jährige Diabolokünstler Liam, kam durch seine Schwester zum Zirkus. «Man macht viele Dinge und Spiele zusammen, das macht Spass.»

Jeder hat seine Lieblingsdisziplin

Ob Trapez, Jonglage oder Seiltanz: für jeden Artisten hat es etwas dabei. Rohde erklärt:

«Von November bis Januar haben wir Trainings, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst sagen können, welche Disziplin sie ausprobieren möchten.»

Einzige Ausnahme bilden die Neuen. Bei diesen schaue man, dass sie sicher jede Disziplin einmal ausprobiert haben, erklärt Rohde. Das Programm stehe zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Zentrum. Daran denke man eigentlich noch gar nicht, meint er weiter.

Ab Januar gibt es dann Disziplinproben. In diesen werden die von den Kindern und Jugendlichen gewählten Disziplinen vertieft angeschaut. Bis zur intensiven Probewoche im April werden dann die Disziplinen geprobt.

Die Stellen im Zirkus werden intern besetzt

In der Intensivwoche erarbeitet man dann intensiv das Programm. In dieser Woche ist nebst den Artisten auch das Orchester dabei. Dieses besteht meistens aus Mitgliedern und Leiterinnen und Leitern des Zirkus. «In diesem Jahr ist es etwas speziell, denn das Orchester besteht nur aus Erwachsenen», sagt Rohde.

Die Artistinnen und Artisten helfen fleissig mit beim Aufbau der Geräte und Hilfsmittel. Carole Lauener Auch das gemeinsame Aufwärmen ist fester Bestandteil der Proben. Carole Lauener Die Handgriffe beim Diabolo sind klar, nun müssen die Abläufe nur noch verfeinert werden. Carole Lauener Die Proben auf dem Hochseil erfordern viel Gleichgewichtssinn. Carole Lauener Und auch die Luftakrobatik ist nichts für schwache Nerven. Carole Lauener Das vertikal Seil erfordert viel Kraft und Geschicklichkeit. Carole Lauener Aber auch die Akrobatik ist keine leichte Aufgabe. Carole Lauener Schnelle Bewegungsabläufe und Gegenseitiges Vertrauen ist hier gefragt. Carole Lauener

Ein eigenes Orchester hat der Zirkus bereits seit dem ersten Bühnenprogramm, also seit über 20 Jahren. «Die Musikstücke, die einstudiert werden, sowei die Kostüme werden in Zusammenarbeit mit den Schaustellenden und dem Regieteam ausgewählt», so Rohde weiter. Am Ende sollte alles zusammenpassen. Seit 2018/2019 ist Mathias Rickenbacher für das Piano und die Arrangements der Stücke zuständig.

Auch dieses Jahr habe man wieder mehr als 16 Lieder passend zum Thema einstudiert, erklärt Rohde. Er selbst spielt ebenfalls im Orchester mit, zusammen mit einem weiteren Leiterkollegen. Bei Proben, in denen jedoch mehrere Leiter fehlen, sei es manchmal auch schwer. Er gibt zu bedenken:

«Während der Durchlaufproben mit dem Orchester sind wir etwas absorbiert und können nur schlecht mithelfen zu leiten.»

Glücklicherweise seien solche Momente eher selten, sagt er weiter.

Bald gilt es ernst

Auch beim Vorbereiten für die Premiere macht die Gruppe vieles selbst. So werden beispielsweise am Freitag, 20. Mai, vor der Premiere das benötigte Material von der Turnhalle in die Dorfhalle herübergebracht. An diesem Abend werde zudem die Beleuchtung und die ersten Nummern getestet, damit die Künstler ein Gefühl für die Bühne bekommen.

Bald ist die Premiere. Umso wichtiger, dass jeder Handgriff sitzt. Carole Lauener

Bis zur Premiere am 21. Mai gebe es noch zwei Proben. Eine war diesen Samstag, die Hauptprobe wird derweil direkt am Premierensamstag sein. Nach den beiden Auftritten in Lommiswil folgen dann noch Auftritte in Solothurn. «In diesem Jahr werden wir ein etwas grösseres Zelt haben», sagt Rohde. Darauf freue sich der ganze Zirkus bereits jetzt.

Nächste Vorstellungen Lommiswil, Dorfhalle Samstag, 21. Mai 2022, 17 Uhr, mit Premierenfeier

Sonntag, 22. Mai 2022, 11 Uhr, Matinee mit Buffet Solothurn, Zelt im Schanzengraben beim Baseltor Freitag, 26. August 2022, 19.30 Uhr

Samstag, 27. August 2022, 13.30 Uhr und 18 Uhr

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen