Lokalwirtschaft Optimismus in der Grenchner Uhrenindustrie trotz Coronajahr 2020 Sie haben Umsatzeinbussen im Jahr 2020 eingesteckt, einzelne ihrer Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit. Trotzdem zeigen sich viele Uhrenmarken weiterhin zuversichtlich. Jocelyn Daloz 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Firma Fortis hat in der Krise wenig gelitten und schnitt 2020 sogar besser ab als erwartet. Blick ins neue Uhrenatelier an der Lindenstrasse. Roy Matter / Solothurner Zeitung

Die Zahlen können erschrecken: Rund 85 Prozent der Grenchner Industriefirmen operieren nach wie vor in Kurzarbeit, eine Mehrheit von ihnen verzeichnet Umsatzrückgänge von rund 20 Prozent. Beim Hersteller von Plexiglasscheiben für die Flugzeugindustrie Mecaplex kam es zu einer Massenentlassung.

Diese Informationen legte Wirtschaftsförderin Susanne Sahli an der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Dabei betonte sie auch, dass sich die meisten Firmen nach wie vor als gesund bezeichneten.

Kein Defaitismus unter den Uhrenmarken

Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigen das die meisten Uhrenmarken der Stadt. Am auffälligsten ist dabei der Optimismus der Swatch-Group: Die Bieler Marke, die die ETA-Werkstätten in Grenchen betreiben, will trotz einem reinen Verlust von 53 Millionen Franken (gegenüber einem Gewinn von 748 Millionen 2019) nichts von Defaitismus wissen.

Angetrieben vom unbeirrbaren Geschäftsführer Nick Hayek bekundet die Firma weiterhin ihre Zuversicht für die Zukunft: «Warum sollten wir alle, Mitarbeiter und Geschäftsleitung, nicht optimistisch sein?», antwortet Pressesprecher Bastien Buss auf unsere Anfrage. Und weiter:

«Wo die Läden offen sind, läuft das Geschäft hervorragend. Der Konzern sieht für 2021 gute Chancen, dass sich die Umsätze in Lokalwährungen denjenigen von 2019 annähern werden.»

ETA Fabrikationsgebäude (Werk 1) an der Schild-Rust Strasse.

Oliver Menge

Zwar bestätigt er, dass bei der ETA nach wie vor Kurzarbeitregime herrsche. Um wie viel, will die Swatch Group nicht bekanntgeben, «da sich die Situation Tag für Tag ändert».

Kurzarbeit herrscht auch noch bei Breitling «für einen kleinen Arbeitendenkreis», wie Sprecherin Romy Hebden sagt. Trotz der zwei Lockdowns seien die kumulierten Umsatzzahlen durchaus zufriedenstellend – die Marke habe sich in den Öffnungen im Frühsommer über Vorjahresniveau entwickelt. Bei der Frage, ob es im Jahr 2020 zu Entlassungen kam, spricht Hebden von «kleinen strukturellen Anpassungen» – mit nur sehr geringen Einfluss auf «die gesunde und erwartete jährliche Mitarbeiterfluktuation».

Bei Titoni habe man das Jahr gemäss CEO Daniel Schluep die Krise mit einem «blauen Auge» überstanden. Ab Februar soll die noch bestehende Kurzarbeit gänzlich aufgehoben werden.

Die Uhrenfirma feierte 2019 ihr 100-jähriges Bestehen.

Daniel Schluep, CEO von Titoni.

Tom Ulrich

Die Marke Atlantic in Lengnau spricht ihrerseits von einem wesentlichen Verlust – als einzige Marke verzichtet sie auf schönfärbende Prognosen für 2021. Nicht so die Firma Fortis, die sich überaus optimistisch zeigt: Ihre Erwartungen für 2020 wurden übertroffen und die Marke soll auch das Jahr 2021 sehr gut begonnen haben.

Die Firma hatte schon im September kommuniziert, weniger von der Krise betroffen zu sein als andere. Im Gegensatz zu vielen war sie nicht vom Einbruch des Tourismus in den Alpen betroffen. Ausserdem verkauft sie Uhren in mittleren bis hohen Preissegmenten, wo die Nachfrage weniger stark sank, als bei unteren.

Wie steht es um die anderen Industriebranchen?

Im Gegensatz zu den Uhrenfirmen haben Unternehmen wie Bobst (Maschinenbau für Verpackungsindustrie), Wenk (Maschinenbau) und Mathys (Medtech) noch keine Zahlen kommuniziert. Der Präsident der Grenchner Handels- und Industriekammer Erwin Fischer, Präsident des Industrie- und Handelsverband Grenchen und Umgebung, sagt aber: «Grundsätzlich sind alle optimistisch.» Als Unternehmen müsse man ohnehin eine positive Haltung aufsetzen. «Warum sollten sich sonst ihre Leute engagieren, wenn Sie als Chef nicht daran glauben?»

Er teilt die generelle Haltung, dass die Wirtschaftskrise des Jahres 2020 die Grenchner Industrie gebremst, aber nicht angehalten hat. «Es kam nicht so schlimm, wie ich befürchtete.» In Grenchen habe man schon viele Krisen überstanden und sei dadurch resilienter geworden: «Die Firmen sind finanziell solide aufgestellt.» Für ihn ist die Stimmung zwar nicht euphorisch, aber auch nicht schwarzmalerisch.