Lötschbergweg Grenchen wäre eigentlich ein Privatweg

Vreni und Manfred Auer wohnen am Lötschbergweg 12 in Grenchen. Und das schon seit über 60 Jahren. 1960 erfuhren sie nämlich, dass die Firma Bigolin Hoch- und Tiefbau AG ein grösseres Grundstück auf der Nordseite des damals noch unbebauten Eichholzhügels parzellenweise verkaufen wollte. Die Auers interessierten sich dafür und bauten später auf einer der Parzellen ihr noch heute auffälliges Haus mit grosser Glasfront.

Damals führte nur ein Fussweg der BLS-Bahnlinie entlang zu einem Grundstück eines Leo Wullimann, das fragliche Grundstück der Firma Bigolin grenzte unmittelbar an dieses an. Also plante man etwa in der Mitte dieses Wegs rechtwinklig dazu zwei Stumpenwege, die zu den zwölf Parzellen, sechs im oberen, sechs im unteren Teil, führen sollten.

1961 begann man mit der Überbauung und die Parzellen wurden überbaut. Die Hausbesitzer hatten ihren Privatweg, den Lötschbergweg.