Lockdown-Opfer Das Grenchner Museum muss wegen Corona bös unten durch Die Pandemie hat die Besucherzahlen des Kultur-Historischen Museums Grenchen einbrechen lassen. Es resultiert ein Defizit von fast 40'000 Franken. Andreas Toggweiler 09.02.2021, 05.00 Uhr

Im Mai hat Marco Kropf die Leitung des Museums von Angela Kummer übernommen. Oliver Menge / Z6

Marco Kropf, Museumsleiter, zieht eine düstere Bilanz des Jahres 2020:

«Die Besucherzahl ging gegenüber dem mehrjährigen Durchschnitt um 75 Prozent zurück.»

Diesen Rückgang konnte das Kultur-Historische Museum auch mit einer Rückerstattung für Schadenfälle durch Corona des Kantons Solothurn, in Höhe von 3733.90 Franken, nicht kompensieren. Bei einem Aufwand von 263'000 und einem Ertrag von 220'000 Franken rechnet sich das Defizit auf 40'000 Franken.

Der Vergleich mit Vorjahreszahlen ist wenig aussagekräftig, da 2019 das Museum wegen Umbau längere Zeit geschlossen war. In einem «normalen Jahr» wurden bisher rund 2800 Besucher gezählt.

Dieses Defizit resultierte aus dem Mehraufwand für digitale Lösungen in den Ausstellungen, doch vor allem aus ausgebliebenen Eingängen durch Sponsoring, Anlässe und Spenden. Die Stiftung habe die Ausfälle und Aufwände der Monate November und Dezember 2020 für eine weitere Schadensausfallunterstützung an das Amt für Kultur und Sport weitergeleitet und hoffe auf einen höheren Betrag, schreibt Museumsleiter Marco Kropf in seinem Jahresbericht.

Stiftungskapital geschrumpft

Durch die Aufwände für den Umbau und Einbussen in den letzten zwei Jahren ist das Stiftungskapital um mehr als zwei Drittel auf gut 55'000 Franken geschrumpft. «Die Liquidität der Stiftung ist in Nöten. Und es zeigt sich, dass für Krisenjahre Stiftungsgelder unerlässlich sind», so der Jahresbericht.

2020 konnte keine einzige Vernissage planungsgemäss durchgeführt werden. Von 99 geplanten Anlässen kamen lediglich 14 zu Stande. Auch erste Ausblicke auf das Jahr 2021 sehen düster aus.

Das Museum startet mit weiteren zwei Monaten ohne Anlässe und ohne Besucher. «Wie es im März weitergeht, steht noch in den Sternen. Das angestellte Personal nutzt die Zeit, um weiter an der Sammlung und an der Vermittlung zu arbeiten», meint der neue Museumsleiter.

Impressionen aus den Ausstellungen

Im Jahresrückblick kann die neue Sonderausstellung «Von Gemüsegärten und Einbauküchen: Arbeiterwohnen im 20. Jahrhundert» erwähnt werden. Sie widmet sich der geschichtlichen Entwicklung der Raumplanung und der Arbeiterwohnungen in der Region Grenchen. Eigentlich war sie konzipiert als Ausstellung in Zusammenhang mit den Grenchner Wohntagen; doch wie so vieles mussten auch die Wohntage auf 2021 verschoben werden.

Im Sommer wurde die Gastausstellung «Von der Wacht zur modernen Feuerwehr – die Geschichte der Feuerwehr Grenchen» gezeigt:

Vortrag Feuerwehr einst und jetzt mit Aron Müller und Marco Kropf im kulturhistorischen Museum in Grenchen. Von links nach rechts: Aron Müller, Marco Kropf. Roy Matter / Solothurner Zeitung

Filme auf Youtube zu sehen

Noch im Gange ist die Gastausstellung «100 Jahre Stadtorchester Grenchen» (seit dem 28. November 2020):

100 Jahre Stadtorchester im Kultur-Historischen Museum Grenchen. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Um ein grösseres Publikum zu erreichen, wurden die Filme via Social-Media-Kanäle, Youtube und Webpages online gestellt:

Im 1. Obergeschoss ist weiter die Sonderausstellung «Sammeln und Bewahren – eine grosse Baustelle» zu sehen.

Um zumindest einen Eindruck zu bekommen, ist neuerdings auch ein kleiner virtueller Museumsrundgang möglich.

Ein wichtiger neuer Bestandteil der Museumstätigkeiten sind die Freitagstalks. Lockere Gesprächsrunden mit Fachpersonen zu bestimmten historischen und aktuellen Themen. Ziel ist, die Museumsbesucher in ungezwungener Atmosphäre mit kleinem Bar-Betrieb Bildung, Kultur und Geschichte geniessen zu lassen und neue Zielgruppen zu gewinnen.

Gestartet mit der Thematik «Von der Schule zur Ausbildung» mit Vertretern aus der Lehrerschaft und Lehrlingsbetreuung, etablierte sich die Anlassreihe im zweiten Halbjahr – als Anlässe noch stattfinden durften – mit interessanten Gesprächen zur Feuerwehr, zum Gewerbe und dem Coiffeur-Beruf.

2021: Neue Veranstaltungsreihe und eine Sonderausstellung zur MedTech

Geplant war weiter ein Anlass über «die wilden 50er», bei welchem die Mode der 1950er-Jahre von Schneiderinnen diskutiert worden wäre. Dr. André Schluchter hätte an diesem Anlass einen Vortrag über die Männerschuhe des Jahrzehnts gehalten. Auch der Freitagstalk zur Gastausstellung des Stadtorchesters wurde verschoben. Das Museum hofft, beide Gesprächsrunden im 2021 nachholen zu können.

Ebenfalls gespannt darf man auf die Sonderausstellung zur MedTech-Branche der Region sein, welche am 5. November Vernissage feiert und sich um die Fragen dreht, weshalb sich die Branche gerade im Jurasüdbogen entwickelt hat und wie es Mechaniker und Chirurgen schafften, miteinander zu kommunizieren.

Neu kann das Museum die teilweise ungenutzte Trafostation oberhalb des Museumsgebäudes nutzen. Dort wird gemäss dem Museumsleiter ein Schaulager zum Thema Strom eingerichtet, in dem Objekte aus der Geschichte der SWG gezeigt werden sowie Informationen zur Geschichte der Stromversorgung in Grenchen. Diese Ausstellung ist insbesondere auch für die Schulen gedacht. Immerhin hätten im vergangenen Jahr 16 Führungen mit Schulklassen durchgeführt werden können, erklärt Kropf.

Lukas Walter tritt zurück

Eine wichtige personelle Änderung wird im Jahr 2021 anstehen. Lukas Walter wird auf die Delegiertenversammlung, am 19. Juni 2021 in Grenchen das Präsidentenamt bei MUSESOL (Kantonaler Museumsverband) und auf Ende Jahr auch das Präsidentenamt beim Kultur-Historischen Museum abgeben.

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates musste zu Beginn des Jahres neu geklärt werden. Der bisherige Vizepräsident Xavier Fabregas sowie der Stiftungsrat Aron Müller gaben ihr Amt ab. Im Januar wurden mit Nadine Hunziker (Masterstudentin Geschichte; Büren a. A.) und Matthias Wettstein (Grenchen) zwei Stiftungsräte gewählt. Beide vertreten die Museumsgesellschaft Grenchen. Zum Vizepräsidenten der Stiftung Museum wurde Marco Crivelli (Solothurn) gewählt.

Lockdown Museen fordern klare Regeln Marco Kropf, Leiter des Kultur-Historischen Museums Grenchen, schliesst sich der Forderung von Basler Museen vom 27. Januar, den Lockdown für Museen sofort zu beenden, nicht uneingeschränkt an. «Was uns vor allem ein Anliegen ist, ist, dass wir geordnete Bedingungen vorfinden, die auch über einige Zeit gleich bleiben. Dies gibt uns die nötige Planungssicherheit.» Dies sei wichtiger als eine möglichst frühe Aufhebung des Lockdowns, meint Kropf. Der Verband der Schweizer Museen hat seine Haltung am 13. Januar formuliert. Und fordert unter anderem ein koordiniertes Vorgehen von Bund und Kantonen, transparente Massnahmepakete auf Basis objektiver Kriterien und eine klare Kommunikation: «Die Museen wurden in den vergangenen Monaten unterschiedlichen Kategorien zugeordnet – diese reichten von ‹Orte der Freizeitgestaltung› über ‹nicht essenzielle Aktivitäten› zu ‹kulturellen Aktivitäten› in einem Atemzug mit Prostitution. Die unklare Kommunikation sorgt nicht nur für Verwirrung bei der Umsetzung der geltenden Massnahmen, sondern längerfristig auch für einen Imageschaden des bereits gebeutelten Kultursektors», heisst es in der Mitteilung. (at.)