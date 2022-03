Littering in Grenchen: Die Witi wird als Mülldeponie missbraucht

Littering «Eine absolute Frechheit, aber kein Einzelfall»: Die Grenchner Witi wird als Mülldeponie missbraucht Ein alter Kleiderschrank wurde vergangene Woche im Naturschutzgebiet in den Witibach geworfen. Wird die verantwortliche Person gefunden, kann das teuer werden. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 08.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Montagmorgen hat das Team von ProWork den Müll bereits weggeräumt. Hans Peter Schläfli

Das kennt jeder: Auf einer Reise durchs Ausland stört man sich am Abfall, der an den Strassenrändern herumliegt, und denkt, wie gut wir es doch bei uns zu Hause haben, wo die Leute ihren Abfall korrekt entsorgen. Doch dieses selbstgefällige Gefühl ist trügerisch.

Das als Littering bezeichnete Problem ist nämlich bei uns fast genauso gross wie überall sonst – und es wird immer schlimmer. Manchmal gibt sich jemand sogar besonders grosse Mühe und legt ein gerüttelt Mass an krimineller Energie an den Tag. So geschehen letzte Woche in der Witi.

Im hohen Bogen und mit viel Kraftaufwand ins Bächlein

Zunächst musste ein alter Kleiderschrank, billigstes Modell von Ikea, in seine Einzelteile zerlegt werden. So weit, so gut. Statt die Spanplatten zusammengebunden mit einer Sperrgutvignette an den Strassenrand zu stellen, verlud diese Person die Bretter in ein Auto, fuhr durch das Fahrverbot in die Grenchner Witi bis über das Römerbrüggli und lud dort den Abfall aus.

Mitten in einem Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung bewies diese Person im kleinen Wäldchen noch mehr bösen Willen. Der alte Schrank wurde nicht etwa an den Wegrand gelegt, sondern im hohen Bogen mit viel Kraftaufwand ins Bächlein geworfen. So, als müsste man den Leuten, die hier aufräumen, das Leben noch extra schwer machen.

Dank ProWork ist die Witi wieder sauber

Passiert ist diese Untat letzte Woche. Spaziergänger entdeckten den Abfall am Samstagabend. Am Montagmorgen hat das Team von ProWork den Müll bereits weggeräumt. «Wir fahren hier jeden Montag vorbei und räumen den Abfall weg», erklärt Gruppenleiter Fabio Zanatta die Arbeit des gemeinnützigen Arbeitsprogramms. «So etwas ist eine absolute Frechheit, aber kein Einzelfall. Wir haben gerade im Bettlerank einen kompletten Hausrat gefunden, den dort jemand illegal deponiert hatte.»

Beobachtungen solcher Vorfälle sollen sofort dem Polizeiposten gemeldet werden, bestätigt die Stadtpolizei. Hans Peter Schläfli

Littering ist moralisch verwerflich und man kann damit nicht einmal viel Geld sparen. Tatsächlich kostet eine Sperrgutvignette bis 20 Kilogramm in Grenchen 26.50 Franken. Wenn man das Benzin für die Autofahrt abrechnet, bleiben dem Übeltäter vielleicht noch 20 Franken.

Und am Ende des Tages sind es immer wieder die fleissigen Hände der Arbeiter von ProWork, die kräftig zupacken und den achtlos – oder wie in diesem Fall sogar böswillig – in der Witi weggeworfenen Abfall einsammeln. Die Natur dankt es dem sozialen Arbeitsprogramm ebenso wie die Wanderer, die immer eine gepflegte Landschaft geniessen können.

Es drohen Anzeigen und happige Bussen

Christian Ambühl: «Es genügt, wenn man die Polizei unauffällig anruft und die Autonummer meldet.» Hanspeter Bärtschi

«Die Leute werden leider immer dreister», bestätigt Christian Ambühl, dass das Littering schlimmer wird. Der Kommandant der Stadtpolizei Grenchen bittet, dass Beobachtungen solcher Vorfälle sofort dem Polizeiposten gemeldet werden. Aber man solle sich nicht einmischen. Schliesslich wisse man nie, wie solche Leute reagieren, wenn man sie ertappt. «Es genügt vollkommen, wenn man die Polizei unauffällig und aus sicherem Abstand anruft und die Autonummer meldet», sagt Ambühl und ergänzt:

«Wir rücken dann sofort aus, um zu überprüfen, was passiert.»

Gerade kürzlich habe man jemanden anhand des deponierten Abfalls identifizieren können. Das sei teuer geworden, denn zusätzlich zur Anzeige wegen der Umweltverschmutzung sei da auch noch eine Busse wegen Missachtung des Fahrverbotes dazu gekommen. Auch in diesem konkreten Fall nimmt die Stadtpolizei Hinweise aus der Bevölkerung entgegen, falls jemand vergangene Woche beim Römerbrüggli ein Fahrzeug beobachtet hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen