Literatur «Es war höchste Zeit für den Kulturpreis»: Pieterlen zeichnet eine Jugendbuchautorin aus Am vergangenen Sonntag erhielt die Jugendbuchautorin Karin Bachmann den Kulturpreis der Gemeinde. Die Kulturkommission verleiht diesen an Personen, die sich durch besondere Leistungen im kulturellen Bereich auszeichnen. Anke Eckardt 02.09.2021, 05.00 Uhr

Verlegerin Alice Gabathuler, Preisträgerin Karin Bachmann und Alexandra Moser von der Kulturkommission. Anke Eckardt

Seit 34 Jahren schreibt Karin Bachmann in ihrer Freizeit Krimis für Kinder und Jugendliche. «Es ist höchste Zeit für den Kulturpreis», meinte Gemeindepräsident Beat Rüfli in seiner Rede zum Festanlass im Ökumenischen Zentrum. Die kleine, engagierte Frau begann schon als junges Mädchen, sich Geschichten auszudenken. Diese schickte sie an das Schweizerisches Jugendschriftenwerk und sie wurden in den SJW-Heften veröffentlicht. Später spezialisierte sie sich darauf, Kriminalromane für Kinder im Mittel- und Oberstufenalter zu schreiben.