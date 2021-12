Buchvernissage von Claudia Dahinden in Grenchen

Buchvernissage Claudia Dahinden las in Grenchen aus ihrem «historischen Roman mit Krimielementen» Wohlklingende Töne waren zu vernehmen an der Buchvernissage von Claudia Dahindens erstem Roman «Die Uhrmacherin» im gut besuchten Kunst-Historischen Museum. André Weyermann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Buchautorin Claudia Dahinden an der Buchvernissage ihres neusten Krimis im Kultur-Historischen Museum Grenchen. André Weyermann

Das lag einerseits an einer Autorin, die auch das Vorlesen beherrscht und die Zuschauenden sichtlich fesselte, andererseits am Adhoc-Trio des Stadtorchesters. Liv Peters (Querflöte), Marcel Tièche (Violine) und Rolf Beyeler (Bass) waren weit davon entfernt, bloss als musikalische Umrahmung zu fungieren. Vielmehr harmonierten dank akribischer Vorbereitung Text und Musik derart gut, dass bisweilen die Vermutung hätte aufkommen können, sie seien geradezu füreinander geschrieben worden.

Von Rolf Beyeler fein arrangierte Perlen aus dem 18. und 19. Jahrhundert von Schumann, Schubert, Liszt, Strauss Junior, Hayden, Mozart und Brahms unterstrichen die von der Protagonistin vorgetragenen Textpassagen. Wunderbar die Idee das «Grenchnerlied» (Dursli und Babeli) in der Version von Georges Heimann an den Anfang zu setzten und den Abend mit den «sechs Variationen über ein Schweizerlied» von Ludwig van Beethoven, dem das gleiche Stück zugrunde liegt, zu beenden.

Claudia Dahinden ihrerseits führte mit ihrer Hauptfigur, der Innerschweizerin Sarah Siegwart, durch das Grenchen, das im Begriff ist, vom Bauerndorf zur prosperierenden Industriestadt aufzusteigen. Auch wenn sie selbstverständlich noch nicht die ganze Katze aus dem Sack liess, bekamen die Anwesenden einen guten Einblick in das Werk und die Schreibkunst der «Urgrenchnerin». Ihr Stil kommt flüssig daher, wirkt elegant, süffig, ohne ins Triviale abzudriften. Dazu streut sie immer wieder gewitzte und witzige Passagen ein.

Stadtpräsident François Scheidegger hatte den Abend mit der Feststellung eröffnet, dass sich Claudia Dahinden mit ihrer Krimigeschichte in der Stadt in bester Gesellschaft befinde und erinnerte an Schreibende wie die Einheimischen Peter Brotschi und Iris Minder, aber auch an Milena Moser oder Friedrich Dürrenmatt. Es freue ihn besonders, dass die Historikerin tief in Grenchens Geschichte eingetaucht sei.

Historisch eingebettetes (Un-)sittengemälde - Eine Buchbesprechung von Andreas Toggweiler

Claudia Dahindens Erstlingskrimi erzählt die Geschichte von Sarah, einer jungen Luzerner Hauslehrerin, die im «Uhrendorf» Grenchen ihre wohl ersten ernsthaften Lebenserfahrungen sammelt. Und diese sind sicher mehr und tiefschürfender, als der bis anhin gut behüteten Tochter aus einer katholischen Familie des oberen Mittelstands lieb ist.

Kaum in Grenchen angekommen, passiert der erste Mord. Es wird nicht der letzte bleiben. Er bringt den Haushalt von Sarahs Arbeitgeberfamilie ganz gehörig durcheinander. Sie hat die Aufgabe, die beiden Kinder eines Kaderangestellten der Uhrenfabrik Schild als Privatlehrerin zu unterrichten.

Dies wird allerdings bald zur Nebensache. Vermutlich, weil sie selber noch von Fragen gejagt wird, die den rätselhaften Tod ihres Verlobten im Luzernischen betreffen, lässt sie das Schicksal der ermordeten Hausmagd nicht kalt. Sie beginnt selber Nachforschungen anzustellen und lernt dabei verschiedene Grenchner Figuren – historisch belegte und erfundene – kennen.

Eine zeitgeschichtlich wichtige Rolle in der 1873 angesiedelten Geschichte spielt der Kulturkampf. Die Autorin, welche beim bekannten Solothurner Geschichtsprofessor und ehemaligen Rektor der Universität Freiburg, Urs Altermatt, studiert und gearbeitet hat, konnte dabei aus dem Vollen schöpfen. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Buches, ein fiktives Grenchner Bordell rückt dabei ins Zentrum, nimmt die Story Fahrt auf.

Auch wenn man auf einzelne Handlungsstränge (etwa die Lebensbeichte eines jungen Solothurner Landjägers) zugunsten der Stringenz des Ganzen gut hätte verzichten können, darf man gespannt sein auf die Fortsetzung der «Uhrmacherin». Im ersten Band hat sie immerhin schon ihre Leidenschaft für das berühmte Grenchner Handwerk entdeckt.

«Die Uhrmacherin - Im Sturm der Zeit», Penguin Verlag, München. Im Buchhandel erhältlich.

