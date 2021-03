Listenverbindungen Die Bürgerlichen in Grenchen paktieren mit Windparkgegner Meier Die Listenverbindung des bürgerlichen Lagers wirft einige Fragen auf. Es gibt ein seltsames Päckli aus SVP, FDP, EVP und der Familie Meier. Andreas Toggweiler 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die Mitteilung aus dem Stadthaus kam am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr, als im Parktheater eine Gemeinderatssitzung im Gang war. Es gebe eine Listenverbindung zwischen den Parteien FDP, SVP, EVP und dem «Team Meier» mit Elias Meier und seiner älteren Schwester Rebekka.

Die Listenverbindung sei fristgerecht am Montag vor 17 Uhr zu Stande gekommen, versichert man im Stadthaus auf Nachfrage. Nur war man sich nicht sicher, ob eine Partei ihre Unterschrift noch zurückziehe. Deshalb habe man mit der Publikation noch zugewartet.

Panikreaktion der FDP?

Das illustriert, dass die Telefone zwischen den Parteien am Montag heiss liefen. Jeder telefonierte mit jedem, jedenfalls im bürgerlichen Lager. Denn die FDP hatte an den Kantonsratswahlen vom Wochenende gerade ihren Grenchner Sitz eingebüsst, verlor amteiweit sogar zwei Mandate.

Das die beunruhigende Steilvorlage. Dem Vernehmen nach lief es bei der FDP-Stadt-Partei schon zuvor bei der Listengestaltung nicht optimal. Darauf deutet auch hin, dass die FDP ihre Liste als letzte überhaupt im Hotel de Ville deponierte, noch nach dem «Team Meier».

Lange hatte man gerätselt, ob der umtriebige Windpark- und Mobilfunkgegner noch eine Liste einreichen würde. Immerhin hat Meier schon als Stadtpräsident kandidiert und hält (nicht nur) die Grenchner Politszene mit seinen bisweilen skurrilen Aktivitäten immer wieder in Atem. Nicht zuletzt als treuer Adlatus des national bekannten und gleichermassen umstrittenen Sportinfrastruktur-Investors Peter Buser (HC Davos, TV Grenchen).

Von Büren: «Bürgerliche Kräfte einen»

Jetzt wird er quasi umarmt und ins bürgerliche Lager Grenchen integriert. Ob das wohl gutgeht? «Die Idee, alle bürgerlichen Kräfte zu einen, steht hinter dieser Listenverbindung», meint SVP-Fraktionschef Ivo von Büren. Jetzt, wo die FDP offenbar ein Formtief aufweise, sei dies umso wichtiger. Ihm gehe es vor allem darum, der Linken Koalition Paroli zu bieten. Wer dabei mithelfe, sei eher sekundär.

Die SP war bei den letzten Wahlen immer noch die stärkste Partei in Grenchen, mit gut 28 Prozent. Fristgerecht hatten die SP und die Grünen, die in Grenchen neu mit einer Liste antreten, nach Eingabeschluss vom Montag, 17 Uhr, ihre Listenverbindung bekanntgegeben.

Ein Sammelsurium von Ansichten tummeln sich nun im bürgerlichen Lager. Die betont christliche EVP ist immerhin (auf Kantonsebene) konservativ positioniert. Was soll nun aber ein bürgerlicher Wähler tun, der für den Windpark ist und nicht gegen Natelantennen kämpfen will? Seine Stimme kommt in einen Pool mit dezidierten Technologiegegnern.

Gerber: «Rein rechnerische Angelegenheit»

Laut FDP-Präsident Daniel Wyss wurde die Allianz mit Elias Meier bereits am Samstag eingefädelt. Insofern sei diese keine Reaktion auf die kantonsrätliche Wahlschlappe, betont Wyss. Auch die EVP sei eine «bürgerliche Partei». FDP-Fraktionschef Robert Gerber hat auch keine Berührungsängste. «Eine Listenverbindung ist eine rein rechnerische Angelegenheit», meint Gerber zu dieser Wahlkoalition. «Ich hätte am liebsten auch noch die CVP dabei gehabt.»

Diese hat schon früh dankend abgelehnt. «Wir wollen uns als unabhängige Mittepartei schärfen zusammen mit der BDP», meint CVP-Fraktionschef Matthias Meier-Moreno. Seine Wahl in den Kantonsrat und der Umstand, dass Peter Brotschi nochmals für den Gemeinderat kandidiere, stimme ihn diesbezüglich zuversichtlich. Die CVP war schon bei den letzten Wahlen im Alleingang angetreten.

«Ob das für die bisherigen FDP-Wähler aufgeht, ist für mich doch eher fraglich», kommentiert Angela Kummer von der SP. Sie sei zwar auch nicht unbedingt Verfechterin von Listenverbindungen, aber im Fall von Grünen und SP mache eine solche einfach Sinn. Mehr wissen wir am 25. April. SP und FDP haben in der zu Ende gehenden Legislatur bei zentralen Fragen wie Bildung und familienergänzenden Betreuung oft am gleichen Strick gezogen.