Lommiswiler Schüler hat sich für die Linguistik-WM qualifiziert

Sprachtalent Gold an Schweizer Linguistik-Olympiade: Gion Caiquo (18) aus Lommiswil hat eine eigene Sprache erfunden Der 18-jährige Gymnasiast Gion Caiquo hat an der ersten Schweizer Linguistik-Olympiade die Goldmedaille geholt. Jetzt geht er an die Weltmeisterschaft.

Der 18-jährige Gion Caiquo aus Lommiswil hat an der Bildungsolympiade eine Goldmedaille in Linguistik geholt. Fotografiert in der Fegetzallee in Solothurn neben der Kanti. Bruno Kissling

Linguistik, das ist die Wissenschaft über die menschliche Sprache als System, ihre einzelnen Bestandteile und deren Bedeutungen. Ausgehend von der Linguistik kann jede natürliche und auch fiktive Sprache einheitlich betrachtet und verglichen werden. Teilbereiche sind Phonologie (Lautbildung), Morphologie (Wortveränderungen), Syntax (Satzaufbau) und Pragmatik (kontextabhängige und nicht-wörtliche Bedeutung).

Alles klar? – Klar ist, dass es um mehr geht als Sprachen sprechen, schreiben und verstehen. Es geht um Systematik, um die Vogelperspektive. Zumindest einige Sprachen muss man dafür beherrschen. Bei Gion Caiquo (18), Mittelschüler aus Lommiswil, sind es neben Deutsch und Englisch als Muttersprachen oder Altgriechisch und Latein in der Schule diverse weitere, welche er kennt.

Etwa Spanisch und Italienisch, (alt)Hebräisch, Arabisch oder die «isolierte Sprache» Baskisch. Befasst hat er sich auch mit Albanisch, Türkisch, Georgisch, Finnisch und Mandarin.

Seit er zwölf ist, interessiert er sich für Sprachen

So richtig für Sprachen habe er sich ab zwölf Jahren zu interessieren begonnen, erklärt der Sohn einer Schweizerin und eines Deutschen. Wobei Gion sich schon für Buchstaben interessierte, bevor er laufen konnte. Caiquo erklärt lachend:

«Meine Eltern dachten, ich hätte einfach Freude an den Formen der Buchstaben, dabei begann ich mir das Lesen beizubringen. Mit 18 Monaten begann ich zu schreiben.»

Als zweisprachig aufwachsender Teenager habe er auch Geschichten zu schreiben begonnen. «Die fiktive Welt, die ich mir ausdenke, hat auch ihre eigenen fiktiven Sprachen.» Und diese Sprache entwickle sich laufend weiter.

Lehrkräfte ermunterten zur Teilnahme

Dass so die Kanti-Lehrkräfte auf ihn aufmerksam wurden, verwundert nicht. Der Lateinlehrer und die Konrektorin ermutigten ihn, sich für die erste Schweizer Linguistik-Olympiade anzumelden, die am 26. März in Bern stattfand. Über 50 Jugendliche analysierten die Struktur verschiedener Sprachen. Gion Caiquo war der Beste insgesamt und in drei der fünf Problemstellungen wurde er auch für die beste Lösung ausgezeichnet.

Am 12. April wurde bekanntgegeben, welche der Finalistinnen und Finalisten zur ersten Schweizer Delegation an der Internationalen Linguistik-Olympiade gehören werden. Gion gehört selbstverständlich dazu.

Eigene Sprache entwickelt Gion Caiquo hat auch eine eigene Sprache entworfen: «Nényar lúmes’ nélissë arvalar makháren, elimén ahmrós eldeméri u’myllon lantù pervellë, Ilyar chemërissë lantaras.» Übersetzt heisst das so viel wie:

«Die Frauen gingen Tag und Nacht auf das Feld, um zu ernten, obwohl die Sonne ihnen die Äcker verbrennt und der Mond die Wälder vereist, während die Männer auf dem Schlachtfeld fielen.»

Zwei Teams aus der Schweiz

Der internationale Wettkampf findet vom 24. bis 30. Juli auf der Isle of Man (GB) statt. Acht Teilnehmende aus der Schweiz in zwei Teams werden mitmachen. Dazu gibt es eine Einzelwertung.

Um die Schweizer Goldmedaille zu erreichen, mussten in vier Stunden fünf Aufgaben in fünf Sprachen gelöst werden. «1–4 hatte ich rasch gelöst, die letzte erforderte etwas mehr Zeit, da einerseits Aufgabe war, das Zahlensystem der Sprache zu durchschauen und darauf basierende Rechenaufgaben zu lösen.»

Das heisst übrigens nicht, dass Gion in Mathematik schlecht wäre. Er bezeichnet sich über alle Fächer gesehen als insgesamt guter Schüler. «Bei mir kommt es etwas darauf an, ob mich etwas interessiert oder nicht und ich mich gerne damit befasse. Wenn ich Interesse daran habe, dann lerne und verstehe ich es auch schnell.»

Linguistik-Studium ist gesetzt

Klar ist allerdings, dass er im Herbst an der Universität Zürich mit dem Linguistik-Studium beginnen wird. Danach will er Deskriptive Linguistik studieren und Sprachforschung betreiben, meint Caiquo.

Zuerst bereitet sich die Schweizer Delegation nun im Juni an einem Trainingswochenende auf den Einsatz auf der britischen Insel vor. Hat Gion bis dahin nur noch Linguistik im Kopf? – Natürlich nicht.

Die Maturitätsprüfung steht ebenfalls an und für seine Hobbys möchte er auch noch etwas Zeit haben. Sporttreiben (Laufen und Krafttraining) sei jedenfalls auch etwas, was er gerne mache, aber auch musizieren (Cello, Klavier) oder ein Buch lesen. «Im Moment lese ich neben sprachwissenschaftlichen Arbeiten am liebsten Romane, die sich mit der menschlichen Psyche befassen.»

Als Linguist hat Gion Caiquo sicher auch schon über die Ursprünge seines Familiennamens recherchiert? – «Ja, und da hab ich nicht schlecht gestaunt», erklärt er. Denn der Name sei eigentlich finnischen Ursprungs. Da seine skandinavischen Vorfahren Finnland schon vor längerer Zeit verlassen haben, sei dies durchaus möglich.

