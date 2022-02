«Das Lindenhaus geniesst in Grenchen einen hohen Stellenwert und übernimmt in der Jugendarbeit eine wichtige Funktion.» So beschreibt Vizestadtpräsident Remo Bill die Sicht der Stadt auf die Institution. «Mit der Einrichtung steht den Jugendlichen ein für diese Altersgruppe wichtiger Treffpunkt ohne Konsumationszwang zur Verfügung.» Er lobt die professionelle Leitung, die viele gute Projekte umsetzt. Grenchen baue langfristig auf das Lindenhaus, sagt Bill. «Die Kooperation mit der Stadt ist in einer gerade aktualisierten Leistungsvereinbarung geregelt. Bei den Berichterstattungen darf jeweils festgestellt werden, dass eine erfreuliche Anzahl Teenager die Angebote nützt und schätzt.» Mit zusätzlichen Angeboten habe das Leitungsteam in der aktuell schwierigen Situation besonders wertvolle Arbeit für die Jugendlichen geleistet. «Nächstes Jahr möchten wir das 50-Jahr-Jubiläum nachholen. Das ist ein Beleg für die Wertschätzung, aber auch für die kontinuierliche Unterstützung durch die Stadt. Es wäre toll, wenn dieses Ereignis mit einer grösseren Veranstaltung gefeiert werden könnte.»