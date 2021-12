Sinterwerke Grenchen kämpfen ums Überleben

Lieferengpässe Sinterwerke Grenchen: Industrielle Kraft wartet auf erneute Freisetzung Die Lieferengpässe von Elektronik haben auch negative Auswirkungen auf die Sinterwerke Grenchen. Zum Glück stärkt der neue japanische Besitzer dem Standort Grenchen den Rücken. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Sinterwerke Grenchen: Werksleiter René Völker bei einer Maschine, die einen Grossauftrag für BMW produziert. Hanspeter Bärtschi / SZ

Seit 2019 gehören die Sinterwerke Grenchen (SWG) zum japanischen Sumitomo-Konzern und seit kurzem hat der Betrieb, der zusammen mit dem Standort Herne (Deutschland) geführt wird, einen neuen Chef: Nobuhiro Hashimoto hat den Job am 29. September angetreten.

Der neue CEO hat kürzlich die lokalen Behörden zu einem Gespräch und einem Firmenrundgang eingeladen. Dies auch mit dem Ziel, vermehrt industrielle Kontakte in der Region Grenchen aufzugleisen bzw. zu vertiefen.

Das ist auch dringend nötig. Zurzeit befindet sich das Werk mit 75 Mitarbeitenden in Kurzarbeit und auch mittelfristig ist man auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Laut René Völker, Werkleiter in Grenchen, sind die Stillstände in der Automobilindustrie deutlich spürbar.

Lieferengpässe allenthalben

Weil die Halbleiter-Lieferanten in Fernost ihre Chips nicht liefern können, stehen die Montagebänder mancherorts still. Als Lieferant von just in time produzierten Zulieferprodukten für die Automobilindustrie sind die Sinterwerke Grenchen direkt betroffen. «Wir hoffen, dass die globalen Lieferengpässe bald behoben sind», erklärte Völker anlässlich der Werkbesichtigung der Grenchner Behörden.

Inzwischen sei man froh, einen grossen japanischen Partner im Rücken (vgl. Kasten) zu haben, dessen Mentalität nicht die kurzfristige Renditeoptimierung sei, sondern der bereit sei, zusammen mit seinen Angestellten auch in Durststrecken durchzuhalten. In Grenchen wird derweil laufend Personal abgebaut und rationalisiert. Zurzeit werden gerade weitere niederschwellige Arbeitsplätze zur Bestückung der Produktionslinien und Palettierung abgebaut und durch Roboter ersetzt.

Sintern Beim Sinterprozess wird aus einer Pulvermischung unter hohem Druck (bis zu 500 Tonnen, in Grenchen bis 160 Tonnen) in eine Form gepresst und anschliessend bei einer Temperatur von über 1100 Grad «gebacken», je nach Verwendung gehärtet, entgratet und einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Das Produktionsverfahren ist insbesondere für hohe Produktionszahlen gut geeignet. Gesinterte Werkstücke können für eine breite Palette von industriellen- und Consumer-Anwendungen eingesetzt werden: Sie sind leichter als aus dem Vollen gearbeitete Teile, deren Herstellung je nach Komplexität viele Arbeitsschritte erfordert und damit teurer ist. Sinterteile können auch oberflächenbehandelt werden (z. B. verchromt). Der Rohstoff kann dabei bis zu 70 Prozent Metall aus Recyclingprozessen enthalten: Wer gesinterte Teile einsetzt, tut damit auch etwas für die Umwelt.

Doch das sind nur die kurzfristigen Probleme. Mittel- und langfristig ist die Abhängigkeit der Sinterwerke von der Automobilindustrie ein Klumpenrisiko, das es zu reduzieren gilt: Das war laut Völkers schon bei «Dieselgate» spürbar und dürfte sich mit dem Siegeszug des Elktroantriebs im Automotive-Bereich noch akzentuieren. Ein Elektromotor hat etwa zehnmal weniger Teile als ein Verbrennungsmotor.

Neue Märkte für Sinterprodukte aus Grenchen

Das Sumitomo-Kader zeigte sich anlässlich des Werkbesuchs denn auch interessiert, Kontakte zu knüpfen zu weiteren Industriebetrieben in der Region, welche an gesinterten Werkstücken Interesse haben könnten. Insbesondere Kunden aus der Uhren- oder der Medtech-Industrie wären sehr willkommen, wie die Kadermitarbeiter durchblicken liessen.

Diese Kontakte zu knüpfen sei wegen der Coronapandemie gar nicht so einfach, wie es hiess. Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger, der das Werk zusammen mit Finanzverwalter David Baumgartner besichtigte, anerbot sich, hier sein Beziehungsnetz als Türöffner spielen zu lassen.

Grenchner Behördendelegation beim Werksbesuch (von links): Oliver Sticht (Personalleiter), Jürgen Hajdu (Leiter Qualitätsmanagement), Kaname Hirota (CFO), René Völker (Werkleiter Grenchen), Nobuhiro Hashimoto (CEO), François Scheidegger (Stadtpräsident Grenchen), David Baumgartner (Finanzverwalter Grenchen sowie die Mitarbeitenden Monika Kleinsteuber, Gloria Rothenbühler und Roberto Sanapo. at.

Die Sinterwerke Grenchen SWG wurden 1948 gegründet und belieferten zunächst die Uhrenindustrie, z. B. mit Uhrenschalen. 1983 wurde die Firma von Pleuco übernommen, kam 1994 in ein Joint Venture mit drei Beteiligten (Mahle, Wizeman, Pleuco) und wurde 2000 als Mahle Motorkomponenten Schweiz in den Mahle-Konzern überführt, der kräftig investierte und die Grenchner Aktivitäten in die neue Industriezone Neckarsulmstrasse in einen Neubau umlagerte.

2012 wurde das Werk von der Beteiligungsfirma Quantum Capital Partners übernommen und 2015 an Dübbers Management & Consult weiterverkauft. Am 9. Mai 2019 erwarb der japanische Konzern Sumitomo Electric die Aktivitäten mit Standorten in Grenchen (75 Angestellte), Herne (Deutschland, 130 Angestellte) und Zittau (Deutschland, 95 Angestellte).

Sumitomo-Konzern Die Sumitomo Electric Industries sind ein japanischer Industriekonzern, der 1897 gegründet wurde. Das Konglomerat ist global tätig und hat laut eigenen Angaben 416 Betriebe bzw. Tochterfirmen mit zusammen nicht weniger als 283'919 Angestellten. Sie erzielen einen Umsatz von 26,5 Millionen USD. Der Gewinn betrug zuletzt 1,1 Mrd. USD Nebst dem Schwerpunkt Autoteile mit mehr als der Hälfte des Konzernumsatzes ist man auch in den Bereichen Kommunikationstechnik (Kabel), Elektronik, Umwelt und Energie und industrielle Ausrüstung. Der Bereich Powder Metal Products (Sinterteile), zu der der Grenchner Standort gehört, hat weltweit neun Produktionsstandorte und erreicht damit in seiner Sparte einen Marktanteil von 13 Prozent. Zu den Abnehmern gehören die bedeutendsten Automobilzulieferer wie Bosch, Mahle, Magna, Schaeffler, ZF, BMW und Daimler.

