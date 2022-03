«Lichtverschmutzung» Strassenlampen und Beleuchtungen: Grenchen überstrahlt seine Nachbarn Spaziergängern in der Witi fällt auf: Grenchen erstrahlt nachts heller als seine Nachbargemeinden. Hängt das nur mit der Grösse zusammen? Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 15.03.2022, 14.00 Uhr

Die Region Grenchen-Bettlach in der Nacht. Hans Peter Schläfli

Die Erfindung der Glühbirne war ein Segen für die Menschheit. Doch mittlerweile ist die Nacht zum Tag geworden – ganz besonders in Grenchen. Aus der Distanz der Witi ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt ihre Nachbardörfer hell überstrahlt. Ein einfacher Test mit einem Belichtungsmesser (siehe Kasten) bestätigt diese subjektive Wahrnehmung mit Fakten. Obwohl die Lichtverschmutzung Menschen, Pflanzen und vor allem Tiere plagt, gibt es in Grenchen keine Pläne, etwas dagegen zu unternehmen.

Die Auswirkungen der um sich greifenden Lichtverschmutzung in stark besiedelten Gebieten wie der Schweiz sind bekannt. Ein Beispiel kennt jedes Kind: Licht zieht die Motten an, bis sie in einer Flamme verbrennen. Aber auch Zugvögel verlieren wegen fehlender Sicht auf die Sterne die Orientierung und werden gleichzeitig von den grossen Lichtquellen der Städte angezogen. Sie verirren sich auf ihrer Wanderschaft.

Gemeindegrenze wird optisch sichtbar

Lichtverschmutzung gibt es auch in der Region. Bei einem nächtlichen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Witi ist aus der Distanz die Gemeindegrenze zwischen Grenchen und Bettlach von blossem Auge leicht zu erkennen. Die Stadt leuchtet in einem kalten, bläulichen Licht fast taghell. Bettlach gleich daneben eher dezent in warmem Licht.

«Drei besonders helle Linien sind eindeutig erkennbar», sagt Albert Birkicht, der hier regelmässig vor Tagesanbruch mit seinem Hund Emilie unterwegs ist. «Es handelt sich um die Strassenbeleuchtungen der Bettlachstrasse, der Jurastrasse und der Bielstrasse.»

Ihm genüge auf den Spaziergängen das Licht des Mondes und der Sterne, aber ab dem Römerbrüggli werde er durch die Strassenbeleuchtung richtiggehend geblendet, sagt Birkicht. Stadtbaumeister Aquil Briggen stuft das eher als eine subjektive Wahrnehmung ein: «Bei den genannten Strassen gehe ich davon aus, dass dies täuscht, und je nach Blickwinkel sind es vielleicht andere Strassen, die mehr oder weniger auffallen.»

Ein weiteres Spotlicht fällt auf die Neckarsulmstrasse, wo es im Gewerbequartier riesige Leuchtreklamen hat. Die Tankstelle ist taghell beleuchtet und besonders auf Brücke über die Eisenbahn strahlen die neuen LED-Strassenlampen mit einer unglaublichen Kraft. Albert Birkicht kann nicht verstehen, warum die Stadt Grenchen nichts unternimmt, um solche Lichtverschmutzung zu reduzieren.

Später am Abend wird gedimmt

«Ich denke da an Abschirmungen und Reflektoren, damit das Licht der Lampen nicht horizontal abstrahlt, oder an Bewegungsmelder, mit denen die Lampen gedimmt werden, wenn niemand auf der Strasse ist.» Diese Möglichkeiten werden in Grenchen bereits genutzt, sagt der Stadtbaumeister. «Ab 22 Uhr wird auf 70 Prozent gedimmt, ab 24 Uhr auf 40 Prozent. Man kann dies jedoch mit blossem Auge kaum oder gar nicht feststellen, weil sich das Auge rasch darauf einstellt.»

Auf die Frage, ob es in Grenchen auf politischer Ebene Bestrebungen gebe, die Lichtverschmutzung zu reduzieren, liefert Stadtbaumeister Aquil Briggen eine klare Antwort: «Momentan ist dies kein Thema.» Die Grenchner Strassenbeleuchtung werde fortlaufend auf LED umgerüstet. Damit werde nicht nur Strom gespart.

«Der Lichtkegel der LED-Strassenbeleuchtung ist sehr viel konzentrierter auf die Strasse gerichtet und streut sehr viel weniger in angrenzende Gärten, Wohnungen und Grünflächen»,

sagt der Stadtbaumeister. Dies wirke der Lichtverschmutzung entgegen. Natürlich verbrauchen die LED-Beleuchtungen auch weniger Strom.

Grenchen strahlt viermal heller als Bettlach Die Unterschiede, die Albert Birkicht subjektiv festgestellt hat, sind auf der Jurastrasse an der Gemeindegrenze zwischen Grenchen und Bettlach eindeutig belegbar. Eine Lichtmessung um 21 Uhr ergibt: Die modernen LED-Leuchten auf der Bettlacher Seite des Strassenschildes strahlen im Vergleich mit den alten Lampen wenige Meter daneben auf der Grenchner Seite nur die Hälfte des Lichtes ab. Der Vergleich mit den neuen LED-Leuchten beim Kreisel der Kastelsstrasse ergibt ein noch krasseres Ergebnis: Diese Strassenlampen leuchten hier viermal stärker als das Pendant in Bettlach.

Flughafen zählt sich nicht zu den Lichtverschmutzern

«Wir schalten das Licht nur dann ein, wenn wir es wirklich brauchen.» So fasst Direktor Ernest Oggier den Umgang des Flughafens mit der Beleuchtung zusammen. Birkichts Vorwurf, dass man zu den grossen Lichtverschmutzern gehöre, will er nicht gelten lassen. «Die Pistenbefeuerung leuchtet in einem sehr engen Kegel nur in Richtung Anflug und Abflug», erklärt Oggier. Dadurch würden keine Tiere gestört.

Die Beleuchtung des Flughafens wird nur bei Betrieb eingeschaltet. Hans Peter Schläfli

Volle Leistung sei nur bei Nebel sinnvoll, um die Sicherheit zu gewährleisten.

«In der Nacht reduzieren wir die Pistenbefeuerung bis auf drei Prozent, sonst würden ja die Piloten geblendet.»

Zudem würden normalerweise nur am Mittwoch bis 20 Uhr Nachtflüge programmiert, eine Verlängerung sei ausnahmsweise bis 21 Uhr möglich.

Die hellen Flughafengebäude, besonders ein Hangar und die Tankstelle, fallen in der Witi ins Auge. «Diese Lichter brennen aber nur so lange, wie gearbeitet wird», versichert Ernest Oggier. Von 23 bis 5 Uhr werde der Flughafen nur noch sehr schwach beleuchtet, und zwar aus Gründen der Sicherheit.

Man sei sich der Problematik der Lichtverschmutzung durchaus bewusst. Der Flughafen habe sich zum Beispiel vor gut fünf Jahren auch dafür eingesetzt, dass die unnötige Beleuchtung des Airportkreisels abgebaut wurde.

Kaltes Licht ist «schlimmer» Verschiedene Fakten bestimmen die Schädlichkeit einer Aussenbeleuchtung. Energiesparende LED-Leuchten strahlen in einem anderen (Licht-)Frequenzband als ältere Leuchtmittel wie zum Beispiel Glühlampen. Aber das kurzwellige, blaue Licht streut mehr als langwelliges, warmes Licht. Das führt zu einer diffuseren Lichtverschmutzung. Das als kalt empfundene Licht zeiht zudem auch deutlich mehr Insekten an. Das bläuliche LED-Licht raubt auch dem Menschen den Schlaf, indem es die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin bremst.

