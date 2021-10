Leuzigen Zwei Kinder verlieren beim Brand eines Einfamilienhauses ihr Leben – «das ganze Dorf steht unter Schock» Am späten Sonntagabend sind beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen zwei Kinder ums Leben gekommen. Zwei Erwachsene und zwei Kinder konnten das Haus verlassen und wurden ins Spital gebracht. Der Gemeindepräsident ist tief betroffen.

Oliver Menge Aktualisiert 18.10.2021, 14.36 Uhr

Dieses Einfamilienhaus an der Steinackerstrasse in Leuzigen hat am späten Sonntagabend gebrannt, zwei Kinder sind dabei ums Leben gekommen. Oliver Menge

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 22.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern ein Notruf wegen eines Brandes in einem Wohnhaus an der Steinackerstrasse in Leuzigen ein, wie die Kantonspolizei Bern in einem Pressecommuniqué mitteilt. Die sofort ausgerückten Einsatz- und Rettungskräfte hätten beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie aus dem Gebäude aufsteigende Flammen festgestellt.