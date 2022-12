Grenchen: veranstalter Pro Jazz streicht die Segel

Letztes Konzert Parktheater Grenchen: Pro Jazz verabschiedet sich nach 38 Jahren mit «Hochkaräter» Fere Scheidegger, legendärerer Gitarrist (Swing, Blues, Weltmusik), spielt mit Band im Parktheater auf. Es wird das letzte Konzert der Grenchner Vereinigung Pro Jazz sein. André Weyermann Jetzt kommentieren 01.12.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monica Aescbacher (links) und Thesi Frei veranstalten das letzte Pro Jazz Konzert. André Weyermann

Noch einmal wird am Sonntagmorgen im Parktheater Jazz, Swing und Blues mit dem Auftritt von Fere Scheidegger und seiner Band gefeiert. Danach löst sich die veranstaltende Vereinigung Pro Jazz auf. So geht die Ära, die im Spätsommer 1984 spontan begonnen hat, nach 38 Jahren zu Ende.

Nicht mangels Publikumszuspruch, sondern schlicht, weil die Organisierenden in die Jahre gekommen sind: Thesi Frei, Frau der ersten Stunde, bringt es auf den Punkt: «Die wenigen noch aktiven Pro-Jazz-Mitglieder sind alt und müde geworden. Die intensive Suche nach jungen Nachfolgern blieb leider erfolglos.» Und Monica Aeschbacher, eine der tragenden Kräfte in den letzten Jahrzehnten, ergänzt:

«Wir haben immer wieder Leute gefunden, die uns geholfen haben, allein die Last der Verantwortung blieb bei zu wenigen.»

Vom Stammtischgeplauder zur Idee

Es muss irgendwann im Sommer 1984 gewesen sein, als sich einige Jazzbegeisterte im lauschigen Garten des Restaurants Ticino in Small Talk übten. Mit dabei war auch der unvergessene Willy Jendly, Banjo-Spieler bei den legendären, allerdings in alle Winde zerstreuten «River Rats». Dieser wusste vom bevorstehenden Besuch ihres Schlagzeugers aus Brasilien zu berichten. Hier könnte die Geschichte als Anekdote zu Ende sein. Ist sie aber nicht.

Die Beteiligten liessen es nämlich nicht beim Stammtisch-Geplauder bewenden, sondern versuchten, die übrigen Bandmitglieder nach Grenchen zu locken. Und siehe da: Am 25. November spielten die Musiker zur Matinee im «Titsch» auf. «In einer Blechdose haben wir Geld gesammelt, um die Band wenigstens ein wenig entlohnen zu können», erinnert sich Therese Frei. Und sie fügt an: «Die Premiere war ein Erfolg, also wieso sollten wir nicht weitere Matineen folgen lassen?»

Die damals jungen, unkonventionellen Konzertveranstalter konnten dabei bei der Gage auf die Solidarität der Bands zählen, die Stadt unterstützte danach das Engagement und die Sponsoren und Gönner wurden immer zahlreicher. So konnte die Vereinigung Pro Jazz bis zuletzt ihre Versprechen einhalten: Qualitativ hochstehende Musik anzubieten zum Nulltarif (Kollekte, wer wollte), und ohne Musikzuschlag bei Speis und Trank.

200 Konzerte in vier Jahrzehnten

An die 200 Konzerte wurden in den beinahe vier Jahrzehnten organisiert. Die Reise führte über heute nicht mehr existierende Lokalitäten wie das «Ticinio», «Touring» und die «Schönegg». Eine Jazz Art wurde durchgeführt, natürlich die legendären Open Airs im Garten der Sonderschule und nicht zuletzt verstand sich Pro Jazz als Teil des Grenchner Kulturkuchens und half dort mit, wo es angebracht schien (Grenchner Fest, Kulturnacht, Kürbisnacht etc.).

Schliesslich entstand die glorreiche Idee, mit dem Grenchner Kulturtempel «Parktheater» zusammenzuspannen. Eine weise Entscheidung. Die Zusammenarbeit mit Argim Asani und seinem Team war respektvoll und erfolgreich.

Die Geschichte von Pro Jazz ist zu Ende geschrieben, diejenige des Jazz in Grenchen muss es nicht sein. Vielleicht hat ja jemand Lust, die Nachfolge anzutreten. Ein jazzaffines Publikum in unserer Stadt würde es ihnen danken.

Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr. Parktheater: Fere Scheidegger und Band. Eintritt frei. Kollekte. Abschiedskonzert von Pro Jazz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen