Kugelstossen: Lenja Heusser holt Gold an der U20-Meisterschaft

Lenja Heusser Kugelstossen: Grenchnerin wurde U20-Schweizermeisterin Lenja Heusser stösst die Kugel am weitesten. Mit 12,97 Meter gewann sie die Goldmedaille an der U20-Schweizermeisterschaft. Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.00 Uhr

Lenja Heusser stand zuoberst auf dem Podest. Simon Ruchti

Lenja Heusser vom TV Grenchen holte sich am vergangenen Wochenende Kugel-Gold an der Hallen-Nachwuchs-SM in St.Gallen. Die neu in der U20 Startende ging nur in dieser Spezialdisziplin an den Start. Wegen einer Verletzung konnte die Mehrkämpferin das Sprung- und Lauftraining erst relativ spät wieder aufnehmen.

Gross war die Nervosität, nach mehr als einem Jahr Wettkampfpause wieder an einem solchen Anlass teilnehmen zu können. Nachdem Lenja Heusser mit einem Fehlversuch in den Wettkampf stieg, erzielte sie beim zweiten Versuch 12.97 m, was für sie persönliche Bestleistung (PB) bedeutete.

Mit 18 schon viel erreicht

Anschliessend kamen zwei weitere Fehlversuche dazu, aber auch noch zwei Weiten deutlich über 12 m. Dies sollte schlussendlich für die Goldmedaille reichen. Motiviert durch ihre Leistung, plant die bald 18-jährige Lenja dieses Wochenende an der Aktiv-SM in Magglingen zu starten.

Eine weitere Athletin vom TV Grenchen, Lorena Lisser, startete gleichenorts in der Kategorie U16 über 60 m mit einer guten Zeit von 8.38 s, was nicht ganz für die Finalqualifikation reichte. Besser lief es ihr bei 60 m Hürden, wo sie sich mit einer PB von 9.35 s für den B-Final qualifizierte. Diesen beendete sie mit einer erneuten PB und sehr guten 9.22 s, was im A-Final zu Rang 6 gereicht hätte. (mgt)

Lorena Lisser (2. von rechts) vor dem Start zvg

