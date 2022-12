Lengnau «Wir sind alle wunderbar gemacht»: Theologin mit Beeinträchtigung besucht Konfirmanden – ein Gespräch Simea Schwab ist Autorin aus Kerzers. Trotz schwerer Beeinträchtigungen versprüht sie lebensbejahende Freude. Lengnauer Konfirmandinnen und Konfirmanden besprachen im Unterricht die Begegnung mit der Autorin, die Ausschnitte aus ihrem Buch «Fussnotizen – begrenzt – grenzenlos» präsentierte. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Simea Schwab trifft sich mit Lengnauer Konfirmandinnen und Konfirmanden. zvg

«Ich finde es krass, wie sie das schreiben konnte», sagt eine Konfirmandin, die zusammen mit Gleichaltrigen eine Woche zuvor die Lesung von Simea Schwab erleben durfte. Die jungen Menschen besprechen im Konfirmationsunterricht mit der Katechetin Ruth Genier den Abend und ihre Eindrücke. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden durften persönlich vor der Lesung mit der Theologin und Erwachsenenbildnerin Simea Schwab aus Kerzers sprechen und sie ganz offen zu ihrem Leben befragen.

«Sie schreibt im Adlersystem mit den Füssen, das ist sehr beeindruckend. Sie klemmt einen Stift in die Zehen und bewegt die Beine, wie wir die Arme», beschreibt eine Konfirmandin die Schreibweise. «Sie sei wunderbar gemacht», sage Simea Schwab von sich selber, trotz ihrer doch offensichtlichen Beeinträchtigungen – ohne Arme und mit missgebildeten Beinen – berichten die Schülerinnen und Schüler.

«Die starke Frau meistert ihr Leben auf bewundernswerte Weise und zeigte auf, dass alle Menschen wertvoll und einzigartig sind. Wir seien aufgefordert, Menschen mit ihren Stärken und Schwächen zu respektieren.»

Simea Schwab. zvg

Selbstverständlichkeit selber erfahren und hinterfragen

Mit einer Leichtigkeit habe sie eine Handcreme mit ihren «Händen», den Füssen geöffnet und den Jugendlichen mit der Aufgabe weitergegeben, sich die Hände bewusst einzucremen. «Alle haben mitgemacht», sagt Ruth Genier, die beim Besuch dabei war. Beim Eincremen der Hände hätten die Konfirmanden das Geschenk der eigenen Hände erfahren. Hände zu haben sei doch so selbstverständlich – oder etwa doch nicht?

Jeder Mensch habe das Bedürfnis nach Berührungen, nach Nähe, danach umarmt zu werden. Wie aber macht man das ohne Arme? Simea Schwab sagte, dass sie das «Cremele» ebenfalls liebe und dankbar sei für den Besuch der Spitex, die ihr bei der Körperpflege helfe. Ihre Lebensfreude habe ansteckend gewirkt. Hilfe annehmen, wo es sinnvoll ist, selbstbestimmt leben, wo es möglich ist. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hörten aufmerksam zu.

Privatsphäre und Selbstbestimmung sind elementar

Selbst praktische Fragen habe Simea Schwab beantwortet. Sie lebt allein in einer speziell eingerichteten Wohnung und hat für die Tätigkeiten am Morgen die Unterstützung der Mitarbeitenden der Spitex. «Die Spitex kommt immer zur genau bestimmten Zeit», haben die Jugendlichen erfahren. Es gehe Simea Schwab um ihre Privatsphäre und die Selbstbestimmung, deshalb gebe sie den Schlüssel nicht einfach ab. Und sie wolle die Türe auch nicht Unbefugten öffnen.

Eine Begleiterin, die Simea Schwab ehrenamtlich unterstützt, macht es möglich, dass Angebote wie jenes, das die Lengnauer Konfirmandinnen und Konfirmanden erleben durften, überhaupt möglich sind. «Sie hätte ein Bild zeigen sollen, wie sie auf dem Wägeli vor den nur 45 Zentimeter hohen Küchenmöbeln arbeitet», sagt ein Jugendlicher in der Besprechung jenes Abends. Der praktisch veranlagte Jugendliche hätte genau wissen wollen, wie das aussieht, wenn Simea Schwab ihr Essen kocht.

Simea Schwab liest aus ihrem Buch. Zvg

Während der Fragerunde und der Lesung hatte die Autorin auf Augenhöhe im verstellbaren Rollstuhl den Menschen gegenüber gesessen. Die positive Ausstrahlung habe die Tatsache, dass Simea Schwab eben anders ist, in den Hintergrund gerückt.

«Was wäre, wenn» ist schwierig für die Jugendlichen

«Jeder hat doch seine Beeinträchtigung», folgerte die Katechetin. Ein schwieriges Thema für die Jugendlichen. Angenommen, sie wären in der Situation von Simea Schwab: Würden sie sich getrauen, als junge Frau alleine nach England zu gehen und studieren zu wollen? Alleine zu reisen erscheint den jungen Leuten als extrem schwierig in der Situation von Simea Schwab.

Auf einem Bild waren ihre Geschwister und ihre Eltern zu sehen. Simea Schwab wuchs mit vier Geschwistern ohne Beeinträchtigung auf, besuchte die «normale» Schule. Sie sei in ihrer Schulzeit weder ausgegrenzt noch ausgelacht worden, habe sie erzählt. Ihre Geschwister hätten die Regeln von Spielen angepasst, das Tempo verlangsamt, damit sie nicht benachteiligt gewesen sei, hatte sie berichtet.

Schwierige Themen mit den jungen Menschen aufarbeiten

Sie sei also nicht an den Rand gedrängt worden. Es stellt sich die Frage, ob das so war, weil sie sich selber so akzeptierte, wie sie ist? Ausgrenzen, andere verurteilen – schon wieder wird in der Nachbesprechung mit der Katechetin ein schwieriges Thema angeschnitten, das junge Menschen heute beschäftigt.

«Das direkte Gespräch mit Simea Schwab war eine gute Erfahrung», sind sich die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden einig. Sie fanden die Lesung des Buches über den täglichen Umgang mit Grenzen und Schranken und doch hoffnungsvoller Freude im Anschluss an die persönliche Begegnung hingegen etwas langfädig.

Sich mit den schwierigen Lebensthemen intensiv auseinanderzusetzen, ist manchmal viel verlangt. «Ich bin auch mit meinem Leben beschäftigt», wirft eine Jugendliche in die Runde.

Aber was wiegt der Blick auf die «eigene Beeinträchtigung» im Verhältnis zur lebensbejahenden Simea Schwab? Die Frage wird sich wohl erst viel später beantworten lassen.