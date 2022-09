Lengnauer Alterheimchefin wechselt ins Schlössliheim Pieterlen

Der neue Heimleiter in der Sägematt heisst Heinz Müller und kommt aus Brügg. Er leitete in Nidau die Villa Sutter. Heinz Müller freut sich, in Lengnau die Heimleitung der Sägematt zu übernehmen. Der 58-Jährige bringt die Erfahrung aus der Leitung der Hotellerie im Geriatrischen Kompetenzzentrum des Felix-Blatter-Spitals mit. Als eidgenössisch diplomierter Küchenchef bildete er sich zum Institutionsleiter aus und wagte den Schritt zurück ins Seeland, wo er in Ipsach aufgewachsen war, und übernahm die Leitung der Villa Suter, ein privates Altersheim mit 30 Betten in Nidau. Umstrukturierungen in den Besitzverhältnissen der Villa Sutter bewogen zum Schritt in eine neue Aufgabe. In Lengnau will Heinz Müller Bewährtes gemeinsam mit den Mitarbeitenden übernehmen. Er will sich den Herausforderungen mit den Änderungen in der Pflege und Betreuung stellen, wenn die Heimbewohnenden immer mehr erst bei hohem Unterstützungsbedarf ins Heim kommen. Er sei ein Mensch, der eine Situation zuerst ruhig analysiere, bevor er Entscheidungen fälle, sagt Heinz Müller von sich selber. Zusammen mit dem Stiftungsrat stellt er sich der Herausforderung, dass die Sägematt weiterhin gut gedeiht.