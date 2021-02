Im letzten Herbst wurde auf dem Turnplatz Feuer gemacht, Velos beschädigt und entwendet. Vor einer Woche wurde der Bauzaun der Halle an der Küpfgasse und mit ihm neue Lampen umgeworfen. Am vergangenen Wochenende waren die Vandalen wieder am Werk.

09.02.2021, 17.41 Uhr