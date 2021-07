Lengnau Traktorencorso zum Abschluss einer Ära Mit einem Fahrzeugcorso von rund 140 Fahrzeugen wurde der bekannte Lengnauer Traktorenhändler Fritz Spahr in den Ruhestand verabschiedet. Margrit Renfer 06.07.2021, 15.40 Uhr

Peter Sperisen und hinten Marco Schaad aus Staad wünschen Fritz Spahr alles Gute im Ruhestand. Margrit Renfer

Gespannte Ruhe am frühen Vormittag an der Lengnauer Industriestrasse. Irgendetwas liegt nach den heftigen Gewittern vom Vorabend in der Luft. Hier steht an idealem Standort für eine Landmaschinenfirma die Fritz Spahr AG nach dem Wechsel des Domizils aus dem Dorf.