Zweimal 100 Jahre und 73 davon verheiratet

Lengnau Sie sind beide 100-jährig und seit 73 Jahren verheiratet – das Ehepaar Schreier hat in diesen Tagen viel zu feiern Im Alters- und Pflegeheim Sägematt feiert am 19. Mai 2022 Elisa Schreier ihren 100. Geburtstag, am 14. Mai war ihr 73. Hochzeitstag mit Paul, der am 15. Juli ebenfalls 100-jährig wird. Für unsere Reporterin wühlten sie in der Schatztruhe ihrer Erinnerungen. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 18.05.2022, 18.00 Uhr

Paul und Elisa Schreier leben im Alters- und Pflegeheim Sägematt in Lengnau. Margrit Renfer

«Jeweils an einem Freitag haben wir nichts unternommen und kein Fleisch gegessen», erzählt Elisa Schreier über ihre gute, einfache Jugendzeit in Urdorf (ZH). Glauben und Aberglauben gehörten dazu. Ihr Hochzeitstag war deshalb der 14. Mai 1949 und nicht etwa der Freitag der Dreizehnte, wie er kürzlich wieder war.

Ein gutes Omen. Die Eheleute Elisa und Paul Schreier feierten nun ihren 73. Hochzeitstag. Wie es gestern gewesen wäre, erzählt Elisa in Berndeutsch mit Zürcher Akzent, dass sie Paul in den Ferien am Vierwaldstättersee kennen gelernt habe. Er, der Uhrmacher aus Lengnau BE, blieb damals hartnäckig und so kam es zu den vielen gemeinsamen Jahren.

Das Leben war früher anders

Mittlerweile im Alters- und Pflegeheim Sägematt, wo sich beide Jubilierenden glücklich und gut aufgehoben fühlen. Damals sei das Leben anders gewesen als heute. Eine versprochene Lehre konnte Elisa nicht antreten, ihre Mutter wurde krank und sie musste bei der Betreuung der neugeborenen jüngsten Schwester helfen.

Später lernte sie Damenschneiderin anstelle des versprochenen «Kaufmännischen». Dies sei ihr später im Haushalt zugutegekommen, erzählt sie in ihrer positiven Art.

Paul Schreier ist in Chriesbaumen bei Guggisberg geboren. Später kam seine Familie nach Lengnau, wo sein Vater in der Oele aufgewachsen war. Er erlernte den Beruf des Uhrmachers. Die Marken «Britix» und «Jenny» waren seine Stationen vor der ETA AG.

Die Uhrenmarke Jenny & Cie S.A. wurde in Lengnau im Jahre 1961 gegründet. Margrit Renfer

Der Jenny Chronograph am Handgelenk des einst genialen Berufsmannes für Spezialaufträge läuft und läuft seit vielen Jahren. Wenn auch Paul Schreier nicht mehr so erzählen kann, für Elisa ist die gemeinsame Zeit eine Schatztruhe der Erinnerung, etwa ans Eigenheim an der Jurastrasse, an die zwei Söhne und die Tochter oder die Ferien mit dem «Borgward», weil das eigentlich gekaufte erste Auto nicht geliefert werden konnte. Die Automarke Borgward existierte bis 1963.

Fünfzig Jahre seien sie gesund gewesen, dann kamen Spitalaufenthalte. Dank der langjährigen Hilfe von Tochter Susanne erfolgte der Eintritt ins Heim erst nach dem 99. Geburtstag.

«Wir können uns mit allem, was wir haben glücklich schätzen, wir sind im Paradies im Altersheim», sagen die beiden. Und der Zeitungsbericht dürfe ja nicht zu lang sein. Doch freuen sie sich auf den Besuch der Gemeindepräsidentin Sandra Huber.

