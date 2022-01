Lengnau: Bevölkerung entscheidet an der Urne über den Rolliweg

Lengnau Rolliweg in Lengnau: Sanierung diesmal ohne Beiträge der Grundeigentümer Eine neue Leitung, ein altes Problem bleibt: Lengnau stimmt am 13. Februar über 3,21 Millionen Franken für die Sanierung des Rolliweges ab. Darum geht es konkret. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 27.01.2022, 10.45 Uhr

Der Rolliweg ist sanierungsbedürftig. Margrit Renfer

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt immer noch über eine nicht mehr zeitgemässe und leistungsmässig eingeschränkte Freileitung. Die Graugussleitung der Trinkwasserversorgung ist reparaturanfällig. Das Abwasser wird im Mischsystem anstatt getrennt abgeleitet.

Der Wärmeverbund «Wärme Lengnau» will das Gebiet Rolli mit Wärme versorgen. Die Sanierung der gemeindeeigenen Werkleitungen und anderer Werke wie Swisscom, SWG, GAG und der Einbau der Wärmeleitungen soll möglichst gemeinsam erfolgen. Das nutzt Synergien und spart Kosten.

Deshalb wird Lengnau am 13. Februar über die Sanierung des Rolliweges abgestimmt. Der dafür beantragte Kredit beträgt 3.21 Millionen Franken. Gemäss der Botschaft zur Abstimmung wird auf dem bestehenden Strassenbereich ohne zusätzlichen Landbedarf oder grösseren Ausbau saniert. So werden keine Grundeigentümerbeiträge fällig. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr war die Sanierung der ­Nerbenstrasse mit zusätzlicher Verkehrsberuhigung wohl ­wegen der Grundeigentümerbeiträge an der Urne abgelehnt worden.

An der engsten Stelle des Rolliwegs: Ein Zuganker hält die Freileitung mrl

Alsdann wurde die Sanierung der Nerbenstrasse abgeblasen. Wärme Lengnau musste im aufwendigen Alleingang um die bestehenden Leitungen herum bauen, um etwa die Versorgung der Schulliegenschaften sicherzustellen. Solches soll nicht mehr passieren. Schliesslich ist Wärme Lengnau, wenn auch mit getrennter Finanzierung, ein Unternehmen der Einwohner- und Burgergemeinde Lengnau, an dem sich beide Gemeinden mit je 1,8 Millionen Franken beteiligten.

Die Wärmeleitung würde vom Kleinfeldschulhaus Richtung Carl Spittelerweg über die Bürenstrasse bis in den östlichen Teil des Rolliweges gebaut. Der Kredit von 3,21 Millionen Franken umfasst die Kosten für die Werke der Einwohnergemeinde.

Es ist geplant, eine neue Trinkwasserleitung zu bauen und die Schmutzwasserleitung ab Jungfraustrasse im Trennsystem zu ersetzen. Die Elektrofreileitung wird neu in den Boden verlegt. Damit verschwindet etwa der unschöne Zuganker zur Sicherung der Stange im Bereich Schilthornweg über den Rolliweg.

Wie zur Bestätigung: am Mittwochabend kam es auf dem Rolliweg zu einem Wasserleitungsbruch. Margrit Renfer

Der Strassenbau wird analog anderen Strassenbauprojekten der Gemeinde ausgestaltet. Die Platzverhältnisse im östlichen Bereich lassen es zu, dass das bestehende Trottoir neu erstellt wird. Im westlichen Teil ­zwischen Jungfraustrasse bis Bürenstrasse wird wie bisher auf ein Trottoir verzichtet.

Schulwegsicherheit bleibt Knacknuss

Knacknuss bleibt hier die Schulwegsicherheit. Der Rolliweg ist stark benutzter Schulweg vor allem durch Unterstufenkinder zum Kleinfeldschulhaus auf der anderen Seite der Bürenstrasse. Ein Gehbereich mit Markierungen und Pfosten ist geplant. Die Fahrbahnbreite, die für den motorisierten Individualverkehr belassen werden soll, beträgt an der engsten Stelle 2 Meter und 10 Zentimeter. Dies auf einem Weg, auf dem bedingt durch neu erstellte Ein- und Mehrfamilienhäuser und bestehende Gewerbebetriebe der Verkehr in den letzten ­Jahren stark zugenommen hat.

Die Sanierung des Rolliweges, des Strassenkörpers und der Werkleitungen muss aufgrund der Bausumme an der Urne ­beschlossen werden.

Umfangreiche Investitionen geplant Der Gemeinderat Lengnau genehmigte an seiner ersten Sitzung das Investitionsprogramm 2022 - 2027. Weiterhin plant er «ansprechende Investitionen zwecks Werterhaltung im Tiefbaubereich», wie es auf der Website der Gemeinde heisst. Das Investitionsprogramm sieht im steuerfinanzierten Bereich über die nächsten 5 Jahre Investitionen von annähernd Fr. 18 Mio. vor. Im Jahr 2022 prägen der Umbau der alten Turnhallen und diverse Strassensanierungen das Bild. In den Folgejahren sind Fr. 2 Mio. für die Erweiterung Tagesschule und Fr. 1 Mio. für die Erweiterung der Kindertagesstätte eingeplant. Gegenüber dem Investitionsprogramm des Vorjahres fallen die geplanten Investitionen um Fr. 10 Mio. tiefer aus. Über die gesamte Zeitspanne für die Jahre 2022 - 2027 sind inkl. der Spezialfinanzierungen Investitionen von Fr. 36,5 Mio. veranschlagt. (rrg)

