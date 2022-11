Barbara Banga will nicht: Rochade im Gemeinderat Lengnau

Lengnau Rochade im Gemeinderat: Bei der SP folgt nach Absage von Barbara Banga Daniel Spahni auf Alex Pfister Fran Huber (SVP) benutzt die Gelegenheit für einen Ressortwechsel und übernimmt das Soziale. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 05.11.2022, 12.00 Uhr

Gut zweieinhalb Jahre war Alex Pfister im Lengnauer Gemeinderat. Per 30. September hat er sein Amt als Vorsteher des Departementes Soziale Sicherheit und Prävention abgegeben. Alex Pfister hatte sich kurz vor der Wahl in den Gemeinderat mit seiner Feingiesserei Pfister Feinguss selbstständig gemacht. Schon bald hatte er immer mehr Aufträge. Nun läuft seine Giesserei so stark, dass er das Amt als Gemeinderat nicht mehr zu seiner Zufriedenheit ausüben konnte.

Daniel Spahni, Gemeinderat SP. Lengnau. zvg

Die direkte Gemeinderatsarbeit sei das eine, daneben gebe es viele ressortübergreifende Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nähmen. Er entschloss sich zur Demission. Auf der Liste der SP Lengnau war Barbara Banga mit der nächsthohen Stimmenzahl. Barbara Banga verzichtete auf das Amt. Sie sagt, 2019 sei nicht 2022. Sie hat ihr Engagement für den Tierschutz verstärkt. So wurde Daniel Spahni von der SP nominiert und als Ersatz von Alex Pfister zum Gemeinderat gewählt.

In Lengnau übernimmt bei einem Wechsel in der Legislatur der neu eintretende Gemeinderat üblicherweise das Departement des abtretenden Rates. Dieses Mal war es anders. Der Vorsteher für die Finanzen und Liegenschaften Frank Huber, junge SVP, von Beruf mit Finanzen arbeitend, entschied sich für einen Wechsel. Er habe bereits zu Beginn der letzten Legislatur einen Wechsel ins Soziale angepeilt. Was damals nicht möglich gewesen sei.

So nutzte er jetzt die Chance der Anciennität für den Wechsel, umso mehr der Sporthallenbau abgeschlossen sei. Huber sieht im Departement Soziales Gestaltungsmöglichkeiten und Einflussnahme in der Vermittlung für die Industrie und das Gewerbe. Huber möchte die öffentliche Kinder- und Jugendarbeit gemäss den kantonalen Vorgaben neu initialisieren, umso mehr die reformierte Kirche ihr Engagement mit dem Jugendtreff zu reduzieren gedenke.

Dem neuen SP-Gemeinderat Daniel Spahni blieb das Amt des Finanzvorstehers. In früheren Zeiten wäre dieses Departement von den bürgerlichen Gemeinderäten kaum abgegeben worden. Daniel Spahni bleiben vier Wochen bis zur Gemeindeversammlung, an der er das Budget 2023 präsentieren wird.

