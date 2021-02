Lengnau Nein zur Sanierung der Nerbenstrasse hat Folgen für den Bau der Wärmeleitungen Die Sanierung der Nerbenstrasse wurde im Januar an der Urne abgelehnt. Die Erneuerung der Werkleitungen wurde hinausgeschoben. Nun muss der Wärmeverbund die Fernwärmeleitung alleine verlegen. Margrit Renfer 20.02.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeiten für die Fernwärme an der Nerbenstrasse sollen im März beginnen. Foto: Margrit Renfer

Die Nerbenstrasse ist ein wichtiger Zubringer der Fernwärmeleitung zu den Schulanlagen Campus Dorf. «Das Nein an der Urnenabstimmung bedeutet einen herben Rückschlag für den Wärmevebund», sagt Peter Abrecht, Präsident des Verbundes. Für Wärme Lengnau, der öffentlich-rechtlichen Körperschaft der Burger- und der Einwohnergemeinde Lengnau steht die Wärmelieferung an die Kunden an erster Stelle.