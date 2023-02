Lengnau BE: nach dem wachstum wird reorganisiert

Lengnau Lengnau bereitet sich auf eine Bevölkerung von 6000 Menschen vor Der Lengnauer Gemeinderat will mit einer neuen Gemeindeorganisation auf die bald 6000 Einwohnerinnen und Einwohner und Trends in der Gesellschaft reagieren. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 26.02.2023, 05.00 Uhr

Das Wachstum der Gemeinde Lengnau war in den letzten Jahren augenfällig. Baustelle Pharmawerk CSL Behring (heute Thermo Fisher). Peter Brotschi

Der Gemeinderat Lengnau machte sich in der laufenden Legislatur Gedanken zur Entwicklung des Dorfes und den zukünftigen Herausforderungen. «Dies im Bestreben, dass sich die Einwohnergemeinde Lengnau weiterhin gut entwickelt und als Dorf für die Bevölkerung gute Bedingungen bietet», wie es in einer Meldung auf der Homepage der Gemeinde heisst. Generell sei der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit den Kommissionen und der Verwaltung «stolz auf seinen Leistungsausweis». Im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden sei Lengnau gut aufgestellt.

Mit Investitionen reagiert, jetzt folgt die Organisation

Auf das starke Bevölkerungswachstum folgte in den letzten Jahren vor allem eine bauliche Reaktion mit der Dreifachsporthalle, mehr Schulanlagen und Sanierungen der Infrastruktur. Es stellt sich aber auch in Lengnau die Frage, welche Personengruppen man im Dorf in Zukunft wünscht und sie zur Wohnsitznahme anziehen möchte. Das starke Bevölkerungswachstum zwischen den Städten Biel und Grenchen war in den letzten Jahren eher quantitativer als qualitativer Natur. Der Gemeinderat fragte sich: Können und wollen wir das Image von Lengnau verändern?

Als eine Antwort auf diese Fragestellungen hat der Gemeinderat die Departemente neu organisiert. Dies biete den politischen Behörden – neben den herkömmlichen Aufgabengebieten – die Chance, den Fokus vermehrt auf zukunftsgerichtete Projekte zu setzen, welche die Gesellschaft bewegen. Auch die Kommissionen sollen sich vermehrt nach dieser Maxime ausrichten.

So besteht etwa in den Departementen Bildung und Soziales aufgrund übergeordneter gesetzlicher Bestimmungen kaum Handlungsspielraum, anderseits sollen in vielen Bereichen richtungsweisende Entscheide in der Dorfentwicklung und Visionen erarbeitet werden. Gewisse Themen können somit zusammengelegt werden. Die Verbesserung der Lebensqualität für die Bevölkerung und des Dienstleistungsangebotes soll dabei im Fokus bleiben.

Weiterhin Gemeinderat mit sieben Sitzen

Die Exekutive soll wie bisher aus einem Präsidium und sechs Gemeinderatsmitgliedern bestehen. Sie werden von Kommissionen mit in der Regel fünf Mitgliedern unterstützt. Die Mitglieder der Kommissionen sollen die Sicht der Bevölkerung einbringen, politisch einwirken und Gegenpart der Verwaltung sein.

Die Departemente werden neu wie folgt aufgeteilt:

Präsidiales, Organisation und Ordnung;

Gemeindeentwicklung, Wirtschaft, Sport und Kultur;

Finanzen, Liegenschaften und Informatik;

Bau und Planung;

Umwelt und Mobilität;

Erschliessung und Versorgung

Bildung und Gesellschaft.

Die Kommissionen

Die Kommission für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft, Sport und Kultur stellt dem Gemeinderat Antrag zur Attraktivierung der Gemeinde, der Veränderung des Ortsbildes, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Sport- und Kulturangebotes. Sie erarbeitet Grundlagen, Strategien und Konzepte zur Standortentwicklung und für die Bedürfnisse der älteren Generation. Das bisher lose geführte Seniorennetzwerk soll in dieser Kommission Platz finden.

Generell soll im zugehörigen Departement dem Gemeindemarketing mehr Gewicht beigemessen werden. Dies ist ein langjähriger Wunsch der Ortsparteien.

Finanzfachleute für Kommission gesucht

Die Finanz- und Liegenschaftskommission erarbeitet die allgemeinen Strategien zu Finanzen, Informatik und zu den gemeindeeigenen Liegenschaften. Sie unterbreitet dem Gemeinderat wie bisher das Budget, die Steueranlage, die Jahresrechnung und die Gebührenansätze. Hier wünscht sich der Gemeinderat in Zukunft Kommissionsmitglieder, die über ein gewisses spezifisches Fachwissen verfügen.

Die Kommission Bau- und Planung erarbeitet und setzt die Ortsplanung um. Sie bearbeitet die planerischen Fragen zur Siedlung, dem Gewerbe und Arbeitsplätzen, zur Landwirtschaft, Naturlandschaft und Erschliessung. Die abschliessenden Entscheide werden stets vom Gemeinderat gefällt, weil dieser Planungsbehörde ist.

Die Kommission für Umwelt und Mobilität stellt dem Gemeinderat Anträge zur Abfallentsorgung, zur Förderung erneuerbarer Energien, zum öffentlichen Verkehr, zum gesamten öffentlichen Strassennetz, sowie den Themen Lärm-, Natur- und Umweltschutz und der Ökologie.

Die Kommission Erschliessung und Versorgung bereitet die Geschäfte zur Abwasserentsorgung, Elektroversorgung, Wasserversorgung, Strassenbau und Signalisation vor und erarbeitet Erschliessungsstrategien im Tiefbau.

Die Kommission für Bildung und Gesellschaft ist für die bisherigen Aufgaben der Departemente Bildung und Soziales zuständig, die nicht übergeordnet geregelt sind, und nimmt die Aufsicht im Volksschul- und Sozialhilfebereich wahr. Sie kümmert sich um die Frühförderung, Kinderbetreuung, Spielgruppen, Kitas, Tagesschule, Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Musikschule, Erwachsenenbildung und Gesundheitsprävention gehören ebenfalls dazu. Sie erarbeitet Grundlagen zur Führung des Volksschul- und Sozialhilfebereiches.

Gemeindeversammlung vom Juni soll entscheiden

Die Vorlage zur Neuorganisation der Departemente wurde den Parteien zur Mitwirkung unterbreitet. Generell fielen die Reaktionen positiv aus. «Kompetenzen kann man sich auch aneignen», lautet eine Antwort der SP zum Wunsch nach mehr Fachwissen in den Kommissionen. Die Junge SVP möchte an einem Polizeidepartement festhalten, was der Gemeinderat ablehnt. Die politische Arbeit betreffend die Ortspolizei wird im Departement Präsidiales, Erschliessung und Versorgung und die Signalisation im Departement Umwelt und Mobilität betreut. Das Baupolizeiwesen durch das Departement Bau und Planung.

Über die neue Gemeindeorganisation wird an der Gemeindeversammlung im Juni abgestimmt. Auf der Website der Einwohnergemeinde sind weitere Erläuterungen abrufbar.

