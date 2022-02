Klares Ja zu Rolliweg-Sanierung in Lengnau

Lengnau Grosses Mehr für die Sanierung des Rolliwegs Die Volksabstimmung zu einer Strassensanierung in Lengnau zeigte ein deutliches Resultat. Synergien beim Bau der Wärmeleitung können jetzt genutzt werden. Margrit Renfer 14.02.2022, 09.38 Uhr

Rolliweg in Lengnau Margrit Renfer

945 Stimmberechtigte genehmigten die 3,21 Millionen Franken für die Sanierung des Strassenkörpers und den Ersatz der bestehenden Werkleitungen wie den Neubau der Elekro- und Meteorwasserleitung des Rolliweges. Es gab 333 Gegenstimmen. Damit können mit dem Bau der Wärmeleitung von Wärme Lengnau Synergien genutzt werden.

Sandra Huber, Gemeindepräsidentin von Lengnau.

«Der Rolliweg ist von der Witi her eine nicht unbedeutende Strasse in Lengnau. Ich bin froh, dass der Kredit für die Sanierung genehmigt wurde» sagt Gemeindepräsidentin Sandra Huber. Für das Projekt sei ein Kompromiss eingegangen worden. Die Strasse wird im bisherigen Perimeter mit den bestehenden Verengungen und dem damit knappen Platz für einen sicheren Schulweg erneuert.

So fallen keine Grundeigentümerbeiträge an, was die Zustimmung klar erleichterte. «Immerhin kommen mit der bescheidenen Sanierung die Freileitungen weg, die zum Teil maroden Wasser- und Abwasserleitungen werden alle erneuert» sagt die Gemeindepräsidentin.