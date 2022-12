Lengnau: Frau wird neue Burgerpräsidentin

Lengnau Nach der ersten Gemeindepräsidentin: Lengnau hat jetzt auch eine Burgerpräsidentin Bettina Widmer-Renfer heisst Lengnaus neue Burgerpräsidentin. Sie möchte, dass die Burgergemeinde stärker wahrgenommen wird. Neu führt eine Frauenmehrheit das Gremium. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 14.12.2022, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Wolf übergibt das Präsidium der Burgergemeinde an Bettina Widmer-Renfer Margrit Renfer

Zweimal «Wolf» hiessen bis vor drei Jahren der Burger- und der Gemeindepräsident. Jetzt gibt es mit der Wahl der ersten Frau als Präsidentin der Burgergemeinde wieder ein Double. Bettina Widmer-Renfer ist die Nachfolgerin von Martin Wolf, Sandra Huber wurde damals Nachfolgerin von Max Wolf. Im Burgerrat sind neu mit der Wahl von Kathrin Abrecht als Ersatz von Martin Wolf die Frauen in der Mehrheit.

Bettina Widmer-Renfer ist Mutter mit schulpflichtigen Kindern und berufstätig. «Als erwerbstätige Eltern braucht es für die Ausführung eines Milizamtes ein Umfeld das unterstützt», spricht Bettina Widmer-Renfer aus, wie ihr Engagement möglich ist. Ehemann, Eltern und Schwiegermutter helfen in der Familie mit. Sie sei es sich gewohnt, viel zu arbeiten und ihre Eltern und Grosseltern haben ihr die Freiwilligenarbeit und das Engagement für die Gemeinde vorgelebt.

Bettina Widmer-Renfer hat sich für das Amt zur Verfügung gestellt, weil die Aufgaben sehr vielfältig und erfüllend seien, sie gerne auf Menschen zugehe und es kein direkt politisches Amt sei. Sie wurde für ein Jahr gewählt und kann anschliessend noch für vier Jahre wiedergewählt werden.

«Die Burgergemeinde Lengnau steht im Dienste der Bevölkerung. Sie vereint Werte wie Tradition und Kontinuität mit den Herausforderungen der Zukunft», so Widmer-Renfer. In ihrer Amtszeit wolle sie daran arbeiten, dass die Burgergemeinde in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde.

Burger haben viel möglich gemacht im Dorf

Die Burger hätten immer zur Attraktivierung des Dorfes beigetragen. In den letzten Jahren machten sie das Ärztezentrum, den Brunnenplatz und die Renaturierung im Moos möglich. Der Lebensraum Wald beispielsweise, eine der wichtigsten Ressourcen der Burgergemeinde, solle auch in Zukunft den Schülerinnen und Schülern der Gemeinde nähergebracht werden.

So wolle man weiterhin mit 6.-Klässlern Unterhaltsarbeiten am Wurzelweg durchführen, mit Schulklassen den Weihnachtsbaum auf dem Brunnenplatz schmücken oder aber auch Waldtage einführen. An die Wurzelweihnacht am kommenden Donnerstag sind alle eingeladen, die den mit Kerzen beleuchteten Abendspaziergang im Wald miterleben möchten.

Die Weiterentwicklung ist wichtig

«Wir müssen uns in den nächsten Jahren der Weiterentwicklung der Burgergemeinde widmen. Und zwar innovativ, umsichtig und nachhaltig», meint Bettina Widmer-Renfer. Die Burgergemeinde Lengnau sei ein «cooles Produkt», spricht der Marketingmensch Widmer-Renfer.

Sie habe in ihrer bisherigen Amtszeit viel Neues lernen, Kraft aus dem Amt schöpfen und im Kleinen etwas bewirken können. Wann sonst wäre sie mit Themen wie Wasserversorgung auf der Tiefmatt, Strassenbau, Wiederaufforstungen oder dem Wärmeverbund in Berührung gekommen?

Die Burgerräte, jetzt mehr Burgerrätinnen, würden jeweils aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Fähigkeiten für den Rat vorgeschlagen. Das ergebe mit der Amtszeitbeschränkung eine breite Mischung, ermögliche gute Entscheide und helfe, dass die Burgergemeinde aktiv bleibe.

Nicht das Geschlecht, sondern die Person stand im Vordergrund

Man habe nicht nach einer Frauenmehrheit gestrebt. Es sei vielmehr die Person gewesen, die den Ausschlag gegeben habe: Die neu gewählte Kathrin Abrecht werde sich als bald Pensionierte Zeit für das Amt nehmen können und bringe viel Wissen über das Dorf und die Burgergemeinde mit.

Vom baulichen Fachwissen des abtretenden Präsidenten Martin Wolf profitierte die Burgergemeinde Lengnau in den Zeiten der vielen Projekte. Ruhig, besonnen, als Visionär mit offenem Geist habe er die Burgergemeinde geführt. Er übergibt das Zepter nach Ablauf seiner Amtszeit mit einem neuen Organisations- und einem Personalreglement und mehr finanziellen Kompetenzen für den Burgerrat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen