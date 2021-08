Bundesfeier in Lengnau: Den Blick aufs Positive richten

Lengnau Feiern und dankbar sein für das Gute und Schöne: Bundesfeier findet Anklang In Lengnau wurde eine Bundesfeier durchgeführt. Die Veranstaltung über Mittag wurde rege besucht. Margrit Renfer 02.08.2021, 15.10 Uhr

Gemeindepräsidentin Sandra Huber mit Thomas Hübscher, (links), Präsident der Bildungs- und Kulturkommission und Mischa Scherrer.

Mit den Worten «Gute Gedanken sind gesunde Gedanken, sie machen das Leben leichter. Sie geben Kraft, Energie und Kreativität» rief Gemeindepräsidentin Sandra Huber in der Festansprache zum 1. August auf, positiv zu sein. Bereits in der Begrüssung sagte Mischa Scherrer von der organisierenden Bildungs- und Kulturkommission unter dem regnerischen Himmel, dass das Wetter für alle Gut sei, die am Morgen früh hinaus gingen.