Lengnau Drei Personen nach einem Streit bei einer Tankstelle verletzt Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag wurden in Lengnau bei Grenchen drei Männer verletzt. Zwei davon wurden zur Behandlung ins Spital gebracht. Weitere Ermittlungen sind unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft im Gang. 18.09.2022, 16.59 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. September 2022, kurz nach 2.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass an der Solothurnstrasse in Lengnau neben Grenchen, unweit einer Tankstelle, ein verletzter Mann aufgefunden worden sei.