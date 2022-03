Rado-Chef Adrian Bosshart: "Rado bleibt Master of Materials"

«Spannendes Projekt in der Pipeline» Die Lengnauer Uhrenfirma Rado hat sich gut von der Pandemie erholt – vor Ort ist ein Uhrenmuseum geplant Der neue Rado-Chef Adrian Bosshard sieht die zur Swatch Group gehörende Lengnauer Marke gut aufgestellt. In Lengnau sind ein Showroom und ein Uhrenmuseum geplant. Daniela Deck Jetzt kommentieren 30.03.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian Bosshard ist seit Mitte 2020 CEO der Rado Lengnau. José R. Martinez

Nach dem Einbruch 2020 entwickelte sich 2021 zu einem sehr guten Jahr für die Uhrenindustrie. Inwiefern hat Rado davon profitiert?

Adrian Bosshard: Glücklicherweise hat Rado eine ausgesprochen gute Ausgangslage. Die Marke ist seit Jahrzehnten weltweit sehr ausgewogen aufgestellt, von Asien über den Mittleren Osten bis Amerika. In dem Moment, als die Läden wieder öffneten, haben wir gespürt, dass die Kundschaft Nachholbedarf hatte. Ein erster Aufschwung hat sich schon im zweien Semester 2020 gezeigt. Der Jahreswechsel war dann aufgrund von verschiedenen Lockdowns in einigen Ländern nochmals schwierig. Doch ab dem zweiten Quartal letztes Jahr hat die Nachfrage kräftig angezogen. Das hat die Ausfälle der beiden Winter zum grössten Teil kompensiert.

Welche Nachwehen der Pandemie machen sich noch bemerkbar? Und wie sieht es mit Auswirkungen des Ukraine-Kriegs aus?

Die Herausforderung ist nun, die Nachfrage ohne Verzögerung zu befriedigen, was die Lieferketten angeht. Ein entscheidender Vorteil der Swatch Group mit unserer starken industriellen Basis ist, dass wir alle Bestandteile innerhalb der Gruppe beziehen.

Was wir hingegen nach wie vor deutlich merken, ist das Fehlen der chinesischen Touristen weltweit.

Interview mit Adrian Bosshard, CEO der Rado Lengnau. José R. Martinez

Wichtige Verkaufspunkte in Luzern und Interlaken oder auch international trifft dies empfindlich. Russland fällt rein wirtschaftlich weniger ins Gewicht, obwohl wir dort bis vor einem Monat beim Absatz ein erfreuliches Wachstum hatten. Was uns besonders in Mitteleuropa hilft, ist der Binnentourismus und natürlich das Wichtigste ist, dass der lokale Konsum von Einheimischen massiv zulegt.

Wie sieht Ihre Prognose für das laufende Jahr aus?

Noch ist die Pandemie nicht vorbei, wobei die Frequenz in den Geschäften und der Tourismus innerhalb von Europa voll zurückgekehrt sind. Wir rechnen damit, dass Destinationen wie Südfrankreich und die Kanaren in den kommenden Monaten stark aufgesucht werden und der lokale Konsum sehr robust bleiben wird.

War es möglich, durch den Digitalisierungsschub in der Gesellschaft neue Absatzkanäle zu erschliessen?

Und ob. Als die Strassen vor zwei Jahren menschenleer waren, haben wir im grossen Stil die digitalen Kanäle bespielt, von den sozialen Medien bis zum E-Shop. Dort, wo Präsentationen möglich waren, waren wir uns digital zugeschaltet, und dies so oft wie möglich live. So fanden wir uns zum Beispiel im Büro um 2 Uhr morgens wieder, für eine Liveschaltung nach China.

Wird der E-Commerce den Läden in den Städten den Rang ablaufen?

Nicht bei Uhren in unserem Preissegment, das heisst, bei der gehobenen Mittelklasse.

Die meisten Kundinnen und Kunden wollen sich die Uhr vor dem Kauf ans Handgelenk legen und die Uhr spüren.

Sie schätzen zudem die persönliche Beratung vor Ort. Mittelfristig rechne ich mit einem E-Commerce-Anteil von durchschnittlich etwa 20 Prozent. Dieser Prozentanteil ist jedoch von Markt zu Markt unterschiedlich und hängt sehr stark vom individuellen Kaufverhalten ab.

Zur Person Adrian Bosshard leitet die Firma Rado seit dem Juli 2020. Seit 25 Jahren ist der 60-jährige Bieler in der Swatch Group tätig, wo er unter anderem Certina und Union Glashütte leitete. Der ursprünglich gelernte Automechaniker war früher auch als Motorradrennfahrer tätig. Bosshard ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Zum Gefühl am Handgelenk: Da ist Keramik völlig anders als Metall und Keramik ist bekanntlich eine Kernkompetenz von Rado. Nun bringen sich auch andere Marken mit Keramik und Biokeramik in Position. Haben Sie mit Hightech-Keramik als werthaltigem Material einen Trend lanciert?

Rado trägt den Nimbus «Master of Materials» zu Recht. Seit Rado Keramik 1986 erstmals mit der legendären Rado Integral verwendet hat, haben wir dieses Material permanent weiterentwickelt. Inzwischen gibt es Verfahren, die Hightech-Keramik nicht nur schwarz, sondern einer Vielzahl von bunten Farben oder sogar stahlfarben aussehen lassen. Dass wir andere inspirieren, spricht für Rado.

Frauen tragen in letzter Zeit vermehrt Herrenuhren. Inwiefern prägt das Ihre Produktlinien?

Auf globaler Basis verkaufen wir etwa gleich viel Herren- und Damenuhren. Zudem sehen wir einen Trend zur Unisex-Uhr. Deshalb reden wir grundsätzlich von der Grösse: small und large. Während eine grosse Uhr auch an einem zierlichen Handgelenk gut aussieht, gilt das umgekehrt eher weniger. Wir haben die perfekte Grösse für jedermann.

Interview mit Adrian Bosshard, CEO Rado Lengnau. José R. Martinez

Nun, da die Uhrmacherei zum Weltkulturerbe geadelt wurde: Wäre das eine Chance, um die Türen von Manufakturen für das Publikum zu öffnen, sodass dieses zumindest bei der Terminage dabei sein kann?

Lieferanten und Partnern zeigen wir die Produktion nur schon deshalb, weil die industrielle Fertigung Interesse und Leidenschaft weckt. Doch für das breite Publikum sind Firmenbesuche schwer praktikabel. Erstens findet die Fertigung unter Reinraumvorgaben statt und zweitens würden Zuschauer die Abläufe stören.

Hingegen haben wir hier in Lengnau ein spannendes Projekt in der Pipeline, das der Öffentlichkeit zugutekommen wird: einen Showroom, sogar ein kleines Museum.

Dort wird es auch möglich sein, unsere Materialien und die Produkte zu fühlen. Das Eröffnungsdatum werden wir zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen