Lengnau Die Gemeinde schliesst mit einem positiven Jahresergebnis ab Der Ertragsüberschuss der Gemeinde Lengnau für das Jahr 2020 beträgt satte 3,387 Millionen Franken. Margrit Renfer 11.05.2021, 13.30 Uhr

Die Gemeinde Lengnau kann 2020 mit einem Ertragsüberschuss abschliessen (Symbolbild). Rheintal, HBRT

Der Gesamthaushalt der Einwohnergemeinde Lengnau schliesst 2020 bei einem Umsatz von 33,9 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 3,387 Millionen Franken ab. Der Ertragsüberschuss im Allgemeinen Haushalt von 1,3 Millionen Franken muss in die finanzpolitischen Reserven eingelegt werden. So resultiert das positive Resultat im Gesamthaushalt von 2,07 Millionen Franken von der gebührenfinanzierten Seite her.