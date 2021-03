Lengnau Der Sanitätsverein gibt den Sanitätsdienst auf «Wir wollen aufhören, bevor etwas passiert», meint Präsident Kurt Meier. Die Nachfrage besteht nicht mehr und die Ressourcen des Vereins sind knapp. Margrit Renfer 09.03.2021, 05.00 Uhr

Die Zukunft des Samaritervereins ist ungewiss. Margrit Renfer

Alles hat seine Zeit. Während seiner ersten Präsidialzeit und als Samariterlehrer erlebte Kurt Meier, heute wieder Präsident, Samariterkurse mit 40 Teilnehmenden. Die achtwöchigen Kurse waren beliebt, ein Event.

Nun kämpft der Samariterverein Lengnau darum, mit immer weniger Mitgliedern und dem Altersdurchschnitt von 75 Jahren seinen Aufgaben gerecht zu werden. So ziehen die Vereinsmitglieder die Konsequenzen. Ein verantwortlicher Sanitätsdienst sei gegenüber den Verletzten und den Veranstaltern nicht mehr möglich. «Wir wollen aufhören, bevor etwas passiert», sagt Kurt Meier. Bis jetzt haben alle, die den Sanitätsdienst leisteten, die obligatorischen Weiterbildungskurse immer besucht und konnten diesen auch körperlich leisten. Die damit einhergehende Verantwortung wollen sie nicht mehr übernehmen.

Profis übernehmen mehr und mehr

Kurt Meier realisiert auch, dass bei verschiedenen Anlässen Aufgaben wegfallen, wenn eine Ambulanz sogar mit einem Arzt bereitstehe. Zudem habe sich das Samariterwesen in den letzten Jahren auch vom Samariterbund her verändert. Die zum Teil veralteten Strukturen würden verändert. Verändert hat sich auch das Verhalten in der Bevölkerung. Früher wurde der von erfahrenen Samaritern geführte Posten bei kleinen Notfällen aufgesucht, was heute fast unvorstellbar sei.

Sei es, weil für Laien, die Verantwortung zu übernehmen, zu gross sei oder weil meist auch für kleinere Sachen direkt der Notfall angerufen werde. Immerhin verfügt seit einigen Jahren die Feuerwehr über ausgebildete «First Responder». Diese werden von der Ambulanz bei Notfällen angerufen, sind schnell auf Platz und leisten lebensrettende Sofortmassnahmen vor allem im Zusammenhang mit einem schweren Ereignis.

Resonanz blieb aus, Fusion keine Lösung

Nachdem etwa die Nothilfekurse für den Führerausweis direkt von den Fahrlehrern gratis oder den Klubschulen angeboten wurden und der Nachwuchs im Verein fehlte, suchten die Verantwortlichen des Samaritervereins Lengnau in den vergangenen Jahren intensiv nach Lösungen. Sogar die jungen Help-Gruppen in anderen Vereinen seien nicht mehr gefragt. Flugblätter in der Gemeinde mit dem Jahresprogramm und attraktiven Vorträgen ergaben keine Resonanz.

Magazin des Samaritervereins. zvg

Die Fusion mit den Vereinen Pieterlen oder Grenchen wurde diskutiert, doch mangels junger Vereinsmitglieder fallengelassen. Niemand wollte dann in diesen Vereinen auch Verantwortung übernehmen. Walter Stucki, Samariterpräsident in Pieterlen, ist froh, dass es hier mit den Chargen grad noch so gehe und die auch jüngeren Mitglieder auf eine aktive Samariterlehrerin zählen dürfen. Ein Amt übernehmen sei jedoch nicht sehr gefragt. Die Lengnauer Samariter bedauern die Aufgabe des Sanitätsdienstes. Die Zukunft des Vereines ist offen.