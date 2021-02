Lengnau Bald dürfen die Schüler und Sportler «Vollgas geben» Die Dreifach-Sporthalle Lengnau wurde am Montag den Schulen übergeben. Die Investition von inzwischen fast 15 Millionen hat das Dorf über Jahre bewegt. Margrit Renfer 23.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Schulklasse durchschnitt am Montag stellvertretend das Band. Margrit Renfer

Der 22.2.2021 geht in die Lengnauer Geschichte ein. Am frühen Morgen wurde das Band zur neuen Sporthalle von den 9.Klass-Schülern zerschnitten und der Schlüssel von den Architekten und dem Bauausschhuss der Gemeinde und Schule übergeben. Die Vorfreude der Schülerinnen und Schüler und der Kinder und Jugendlichen, der aktiven Vereinsmitglieder aller Sparten ist riesig. «Wir werden Vollgas geben» sagt TV Präsident Joachim Schott.

«Hoffentlich wird die coole Halle auch noch für uns geöffnet» sagt Giulia. Die Oberstufenschülerin vermisst den Turnbetrieb jetzt besonders, für sie findet dieser im Moment nur draussen statt. Sie hofften mindestens auf die Zeit nach den Frühjahrsferien. Heute turnen die Unterstufenkinder noch in den alten Hallen. Gut Ding will Weile haben bis nächste Woche, wenn alle nötigen Instruktionen an die Lehrpersonen für den Gebrauch des gelungenen neuen Werkes erfolgt sind.

Schlüsselübergabe von links: Konrad Bolliger, Architekt Bader Partner, Kurt Aellen, Architekt, Frank Huber, Finanzvorsteher und Bauausschuss Halle sowie Peter Abrecht, Vizegemeindepräsident Margrit Renfer

Als erste eröffnet an diesem Montagnachmittag die neue, lichtdurchflutete Bibliothek ihre Türen für die Schüler und die Bevölkerung. Gespannt harren die Bibliothekarinnen Evelyne Amacher und Andrea Wolf der Reaktionen und den Andrang. Seit dem Spatenstich am 1. April 2019 wurde die Sporthalle planmässig gebaut. «Die vorausgesagten kritischen Situationen mit Wasser in der Baugrube gab es nicht», sagt Architekt Konrad Bolliger von Baderpartner AG Architekten, Grenchen. Das Vertrauen, das die Bauherrschaft Gemeinde dem Architektenteam auch in schwierigen Zeiten entgegenbrachte sei ein Aufsteller gewesen.

Drei Gemeinderäte, Hansruedi Lüthi, Nicole Ermel und jetzt Frank Huber leiteten den jeweiligen Ausschuss Sporthalle, seit 2006 die Gemeindeversammlung den Auftrag zur Planung einer Halle gegeben und ab 2007 Gelder dafür zurückgelegt hatte. Betroffen machte die Architekten, dass nicht sie, aber das Projekt die Bürger des Dorfes entzweit habe, obwohl die Urnenabstimmungen klar waren. Im September 2011 kamen 270 Interessierte an die Orientierungsversammlung. Eine Woche vorher hatten die Gegner der Halle mobilisiert. Bereits 1995 wurde ein Hallenprojekt fallengelassen.

Sorgfältig platziert und gestaltet

«Ein Gebäude von dieser Grösse darf nicht unvermittelt in das feingliedrige Dorfzentrum gestellt werden. Es galt eine differenzierte Form zu finden, welche sich mit den funktionellen Anforderungen vereinbaren lässt» sagt Kurt Aellen, Architekt BSA/SIA Bern, der als begleitender Architekt zugezogen wurde, als nach den immer wiederkehrenden Einsprachen kritische Stimmen von der Kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK) erfolgten. Trotz dem Entscheid, das Volumen so weit möglich in den Untergrund zu senken, waren Lösungen gesucht, die jeweiligen Fassaden je nach nachbarschaftlicher Bebauung zu differenzieren. Auf der Ostseite sorgt die interne abgestufte Zuschauergalerie eine Angleichung und Gliederung der Fassade. Auf der Westseite verträgt sich diese mit dem grossflächigen Sportplatz.

Die neue Lengnauer Dreifachturnhall mit Bibliothek. Margrit Renfer

Im Norden stuft der zweistöckige Kopfteil mit der Eingangshalle Foyer und der Bibliothek das Hauptvolumen ab. Der neue Platz zwischen Sporthalle und Schulgebäude lädt zum Verweilen. Auch eine perfekt organisierte Turnhalle benötige das Gleichgewicht guter Architektur, die das Zusammenspiel und Erlebnis im Betrieb entstehen lasse. Der Umgang mit der natürlichen Belichtung präge die Stimmung und Raumkomposition, sagt Kurt Aellen.

Nachdem die Bibliothek im 1899 gebauten Schulhaus vor fünf Jahren neuem Schulraum weichen musste und im Provisorium an der Solothurnstrasse untergebracht wurde, hat sie in der Sporthalle einen würdigen Platz gefunden. Im angenehmen Raum werden die Schülerinnen und Schüler wieder vermehrt die Möglichkeit für die Vorbereitung von Vorträgen und für Hausaufgaben finden.