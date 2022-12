Gemeindeversammlung Lengnau lehnt Zonenplanänderung ab

Seeland Angriffige Voten an Lengnaus Gemeindeversammlung – es gab eine Kropfleerete und ein Nein zur Zonenplanänderung Die Lengnauer Gemeindeversammlung diskutierte kontrovers über diverse Themen. Eine Zonenplanänderung wurde abgelehnt. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 02.12.2022, 20.41 Uhr

Lengnau, Jungfraustrasse: Kein schönes Bild bei der ehemaligen Liegenschaft Spahr-Traktoren. Bild: Margrit Renfer

An die Versammlung kamen 146 von 3252 Stimmberechtigten. Nach fast zwei Stunden in der Aula Campus Dorf stieg an der Gemeindeversammlung im «Verschiedenen» nicht nur die Raumtemperatur. Aufgereizt durch die erfolgreiche Ablehnung der Zonenplanänderung «Rolli», gaben Stimmberechtigte ihrem Missmut Ausdruck.