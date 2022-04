Lengnau zeigt den neuen Dreifach-Kindergarten

Lengnau An der Fabrikstrasse hat es jetzt vier Kindergärten Endlich konnten die Türen des neuen Dreifachkindergartens an der Fabrikstrasse für die Bevölkerung geöffnet werden. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 04.04.2022, 12.00 Uhr

Der neue Dreifachkindergarten von Lengnau. Margrit Renfer

Seit Jahren stand ein Kindergarten an der Fabrikstrasse. Dann konnten die Liegenschaften zwischen den Schulhäusern und dem Kindergarten der ehemaligen Pivotages Schlup von der Gemeinde gekauft werden. «Ich freue mich darüber, was hier entstanden ist», sagt Kathrin Schlup, die Vertreterin der Verkäufer.

Man erkannte das Potenzial für eine wachsende Schule. Zuerst wurde ein Gebäude für einen Jugendtreff und heute für die Tagesschule genutzt. Dann wurde mehr Raum für Kindergärten nötig. Provisorien entstanden unter der Aula und zuletzt gar in einem Container auf dem Schulhausplatz.

Von zwei auf drei Kindergärten

Vor fünf Jahren begann man mit der Planung von zuerst zwei, dann drei neuen Kindergärten am neuen Standort. Heute befinden sich hier vier Kindergärten an der Fabrikstrasse und gleich daneben die Tagesschule und die neue Turnhalle. Im Oktober 2020 in Betrieb genommen, konnten die Türen der schönen neuen baulich hochstehenden Kindergartengebäude erst jetzt für die Bevölkerung erstmals geöffnet werden.

Die «Bibeli» waren für die Kinder eine Attraktion. Margrit Renfer

«Die Kinder sind glücklich hier. Es ist ein behüteter Raum, eine Oase, wo sie Schönes erleben», sagt Lehrperson Colette Baumgartner. Symbolisch für den geschützten Raum picken «Bibeli» ihr Futter unter der Wärmelampe in einem Kindergarten, im andern lassen sich Rennmäuse von den vielen Besuchern im Kindergarten nicht stören.

Räume individuell gestaltet

Lehrerin Vanessa Binggeli hat vom Container in den neuen Kindergarten gezügelt. Ihr gefällt der Kindergarten trotz der verschiedenen Räume als Einheit. Gefallen tun auch die grossen Fensterflächen und die optimale Beleuchtung. Jeder Kindergarten durfte von der Lehrperson mit viel Vertrauen individuell gestaltet werden.

Blick ins Innere. Margrit Renfer

Die Aussenplätze werden gemeinsam genutzt. Hier können die Kinder den Bewegungsdrang mit Spielgeräten und Sandkasten ausleben. Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen und die Durchmischung der Klassen ergibt sich.

«Da möchte ich gleich in den Kindergarten», fühlen sich zahlreiche Besuchende angesprochen. Das Projekt – es hat 3,6 Millionen Franken gekostet – sei gelungen.

