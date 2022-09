Lengnau 150 Personen sammeln am Clean-up-Day Abfall: «Was wir nicht schon alles gefunden haben ...» Rund 150 Personen haben in Lengnau am Clean-up-Day Abfall eingesammelt. Wir haben einige dabei begleitet. Spektakulärster Fund: ein «verirrter» Rasenmäher-Roboter. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Clean-up-Equipe in Lengnau an der Arbeit. Margrit Renfer

Es ist kühl an diesem Morgen. Immerhin strahlen die vielen Kinder, Jugendlichen, Männer und Frauen in den gelben Clean-up-Day-Shirts mit der Sonne um die Wette. Zahlreich sind die Mitglieder des Turnvereins mit den Jugendriegen, Angestellte der Thermo Fisher Ltd, Vertretende der politischen Parteien und Privatpersonen. Sie alle wollen sich fürs saubere Dorf einsetzen.

Nun heisst es, sich in etwa Fünfergruppen einteilen, Kehrichtsack, Handschuhe, Greifzange für Abfall fassen und los geht es gut ausgerüstet auf die eingeteilte Tour. «Vergesst den Spass nicht», sagt Martin Affentrager. Er ist IG-saubere-Umwelt-Botschafter und mit Fabienne Kuhnis heute in Lengnau.

Illegal entsorgt: Rasen-Roboter. Margrit Renfer

«Littering ist keine coole Sache», sagen die Botschafter. «Schlimm zum Sammeln sind die Zigistummel», klickt sich der eifrig zusammenlesende Jeremi ein. Wenn auch die Anzahl Kubikmeter verunreinigtes Wasser pro Zigarettenstummel nicht ganz geklärt werden kann, schlimm sei, dass sich deren Schadstoffe in der Nahrungsmittelkette rächten, klärt Fabienne Kuhnis auf.

Dies Büchse lag wohl schon einige Zeit da. Margrit Renfer

Die Gruppe ist im Hotspot Richtung Bahnhof eingeteilt. «Was wir nicht schon alles gefunden haben», sinnieren die Sammelnden. Glücklicherweise findet Kélia zu ihrer Freude neben allen Unrat noch ein leeres Schneckenhaus. Das will sie unbedingt zeigen.

Dann steckt noch etwas Grünes im Gebüsch. Wirklich, ein Rasenmäher-Roboter. Hat der sich verirrt? Kaum, das sieht nach illegaler Entsorgung aus. «Wenn der einfach so liegen bleibt, geht zuerst die Farbe ab, dann löst sich der Weichmacher der Plastikteile auf, alles kommt in den Boden und der Mikroplastik über die Tiere zu uns retour.»

Die Filtersysteme der Kläranlagen werden zwar laufend aufgerüstet, nur kommen diese kaum mehr nach. «Nichts wegwerfen und Weggeworfenes zusammenlesen ist viel einfacher, als etwas aus der Umwelt mit Filtersystemen wieder herausnehmen», erklärt der Botschafter. Auch wie man halbgefüllte umherliegende Trinkflaschen leert, damit diese nicht schwer mitgetragen werden müssen.

Zigarettenstummel belasten vor allem das Wasser. Margrit Renfer

Jetzt finden die Kinder noch so Dinger, die sie nicht sagen wollen. Gut sind Erwachsene mit dabei, klären auf. Ja, auch diese Dinger sollte man nicht liegen lassen. Es wird an weiteren kritischen Orten mit Ausdauer gesammelt. Beim Veloständer am Bahnhof und einem Parkplatz.

Gruppenbild der Lengnauer Abfallsammlerinnen und -sammler. Margrit Renfer

Was sich wohl der Autofahrer dachte, dass da Leute in gelben Westen die zahlreichen Zigistummel neben dem als privat angeschriebenen Platz zusammenlesen. Die zurückgebrachten Kehrrichtsäcke beim Fussballplatz sind alle gut gefüllt. «Ich bin stolz, was ihr geleistet habt. Ihr werdet nun ganz sicher nichts mehr einfach in die Natur wegwerfen. Zum Wohle der Tiere und uns allen», lobt Gemeindepräsidentin Sandra Huber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen