Leidenschaft 700 Stunden Arbeit: Dieser Bettlacher hat selber ein Alphorn gebaut Ruedi Bauriedl aus Bettlach ist begeisterter Alphorn-Spieler. Zwei Winter lang hat er an seinem eigenen Alphorn gebaut. Jetzt kann man ihn ab und zu im Wald damit hören. Nadine Schmid 25.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruedi Bauriedl spielt seit seiner Jugend Alphorn. Die Idee, ein eigenes Alphorn zu bauen, hat ihn vor drei Jahren gepackt. 700 Stunden hat dafür aufgewendet. Zwei Winter hat er in seiner Werkstatt daran gearbeitet und dabei sehr viel gelernt. Er hat das Alphorn traditionell von Hand gebaut, ganz ohne Hilfe.

«Heute machen das Alphornbauer in der Regel mithilfe modernster Computertechnik. Doch ich wollte es mit den Werkzeugen machen, die ich zu Hause habe.»

Namentlich sind das die Drehbank, die Bohrmaschine und diverse Handwerkzeuge.

Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid Nadine Schmid

Genaue Arbeit ist essentiell

Es steckt viel Handarbeit dahinter. Auch das Schleifen nehme einen grossen Teil ein, sagt Bauriedl. Und dann müsse man auch sehr genau arbeiten: Der vordere Teil des Alphorns, der sogenannte Becher, ist nicht überall gleich tief. «Dass ist eine besondere Schwierigkeit: Dass die Form vom Becher gleichmässig und sauber wird. Und auch die Wandstärke muss gleichmässig sein, denn das beeinflusst den Klang.» Es seien ihm auch hin und wieder mal Fehler passiert, so dass er einen Arbeitsschritt noch mal wiederholen musste.

Doch das Endresultat lässt sich sehen: Er konnte sein damals noch ganz neues Alphorn am Jodlerfest 2019 testen. «Ich habe mit sehr gutem Resultat abgeschlossen», so Bauriedl. Eigentlich wollte er auch am diesjährigen eidgenössischen Jodlerfest in Basel mit seinem Alphorn und eigener Komposition aufspielen, doch da machte ihm Corona bisher einen Strich durch die Rechnung – das Fest wurde abgesagt. Doch Bauriedl freut sich schon auf 2023: «Dann ist das eidgenössische Jodlerfest in Zug, da habe ich vor zu spielen.»

So tönt es, wenn Ruedi Bauriedl im Garten spielt:

Nadine Schmid

Kann nicht in Gruppe damit spielen

Das Alphornspielen hat ihn seit seiner Jugend nicht mehr losgelassen. «Es ist wie Meditation. Man wird ruhig und kann es geniessen. Auch gefallen mir die natürlichen Klänge des Alphorns besonders.» Er hat auch an einer Musikschule Alphorn unterrichtet und gibt noch heute privat Unterricht. Besonders würde es ihn freuen, wenn er wieder einmal Junge unterrichten könnte. «Ich würde gerne den Nachwuchs fördern», erklärt der Bettlacher.

Bauriedl ist auch Mitglied in der Alphorn-Gruppe «Echo vom Jura». Im Moment spielt die Gruppe wegen der Coronakrise immer wieder vor Spitälern oder Pflegeheimen, um den Menschen dort aus der Distanz eine Freude zu machen. Mit der Gruppe kann er aber nicht sein eigenes, selbstgebautes Alphorn spielen.

«Spielt man zusammen Alphorn, müssen die Hörner die gleiche Harmonie haben. Mein Alphorn hat aber einen helleren Klang.»

Mit seinem Alphorn Marke Eigenbau spielt er deshalb nur alleine. So könne es sein, dass man einmal bei einem Spaziergang im Wald bei Bettlach ein Alphorn höre.

Die drei Alphörner des Bettlachers; das rechts ist das Selbergebaute. Nadine Schmid

Ein Naturinstrument

«Das Alphorn gehört in die Natur. Da ist es am schönsten. Die Klänge gehören zur Natur. Das sieht man auch daran, dass sich Tiere nicht an einem Alphornspieler stören. Ich habe es schon oft erlebt, dass sie ganz ruhig an mir vorbeilaufen. Ein Hase ist einmal sogar schon fast in den Alphornbecher gesprungen, so nah ist er gekommen», schmunzelt der einstige Maschineningenieur.

Auch zu besonderen Anlässen nimmt er sein Alphorn hervor. «Einmal im Jahr spiele ich auch im Garten, nämlich am ersten August.» Nun ist es drei Jahre her, dass er ein Alphorn gebaut hat. Doch ein zweites wird er nicht herstellen. «Ich wollte einfach herausfinden, wie es geht, und das weiss ich jetzt. Aber ich habe immer neue Projekte. Beispielsweise jetzt ist die Innenausstattung des Camping-Busses an der Reihe.»

Geschichte des Alphorns Das Alphorn ist ein Instrument, das schon seit Jahrhunderten auf Schweizer Boden bekannt ist. In den späten 1970er-Jahren fanden Archäologen bei Grabungen in der Burgruine Friedberg bei Meilen ZH ein rund 60 Zentimeter langes, krummes Blashorn aus Holz, datiert aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ein Vorläufer des heutigen Alphorn. Das Instrument verwendeten Hirten im Gebiet der Alpen, mit Ausnahme des Tessins, um sich Signale zu geben. Im 18. Jh. geriet das Alphornblasen in Vergessenheit. Es wurde erst durch die Älpler- und Hirtenfeste von Unspunnen (1805, 1808) neu belebt und danach vor allem im Bernbiet gefördert. Aber es gab auch eine Zeit, in der nicht mehr Alphorn gespielt wurde oder in der man es bekämpfte: Bettelnde spielten zunehmend Alphorn, um so Geld zu verdienen. Durch die Gründung des eidgenössischen Jodlerverbands Anfang des 20. Jahrhundert erlangte das Alphorn schliesslich wieder seine heutige Beliebtheit. Seither spielt man wieder in der ganzen Schweiz Alphorn. Das Instrument wird auch im Jazz und Ethnojazz verwendet. Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz