Legislaturstart des Kantonsrats Remo Bill lädt zum «Zweitage-Rennen» ins Grenchner Velodrome Am Dienstag beginnt im Velodrome Grenchen die Session des Kantonsrates. Alterspräsident Remo Bill kann die neue Legislatur eröffnen. Andreas Toggweiler 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Grenchner Kantonsratsmitglieder findet der Legislaturbeginn «zuhause» statt. Von links: Richard Aschberger (SVP), Farah Rumy (SP), Remo Bill (SP), Nicole Hirt (GLP) und Matthias Meier-Moreno (CVP-Die Mitte). Oliver Menge

Parlamentsbetrieb im Oval des Nationalstadions der Schweizer Radfahrer - das hat es bisher noch nie gegeben. Möglich macht dieses ungewohnte Zweitage-Rennen die Pandemie, welche nach Örtlichkeiten ruft, in dem der Ratsbetrieb mit genügend Sicherheitsdistanz und passender, grosszügig dimensionierter Infrastruktur durchgeführt werden kann.

«Das Velodrome ist für diese Zwecke bestens geeignet», erklärt Kantonsratssekretär Markus Ballmer. Die Lokalität habe viele Vorteile, indem nicht nur das Ratsplenum in der riesigen Halle mit genügend Abstand tagen könne, sondern darüber hinaus auch noch genug weitere Räume zur Verfügung stehen für die Fraktionen, das Ratsbüro und die Parlamentsdienste.

«Für die angesetzten Hearings bei den Fraktionen müssen die Richterkandidaten das Gebäude nicht einmal verlassen»,

zeigt sich Ballmer von der Location begeistert. «Wir haben für unsere Bedürfnisse hier wirklich eine traumhafte Infrastruktur.»

Kantonsrat auf Sessions-Tournee

Inzwischen habe man schon einige Erfahrung mit Sessionen extra muros, meint Ballmer weiter. Denn seit nunmehr einem Jahr tagt das Kantonsparlament wegen Corona nicht mehr im Kantonsratssaal im Solothurner Rathaus. Das gab inzwischen schon eine ansehnliche Tournee durch den ganzen Kanton: von der CIS-Halle in Solothurn nach Schönenwerd, danach ins Attisholz-Areal, zurück in die Rythalle Solothurn und die letzten beiden Male im Sportzentrum Zuchwil.

Mai 2020: Kantonsrat im CIS Sportzentrum in Solothurn. Hanspeter Bärtschi Kantonsrats-Session Juni 2020 in der Betoncoupe Arena in Schönenwerd. Bruno Kissling September 2020: Kantonsratssession in der Kiesofenhalle auf dem Attisholz-Areal. Hanspeter Bärtschi Auch in der Rythalle wurde schon politisiert. Hanspeter Bärtschi Januar 2021: Der Kantonsrat im Sportzentrum in Zuchwil. Tom Ulrich

Ein eingespieltes Team von «Roadies», primär aus dem Hochbauamt, aus der Staatskanzlei und aus dem Amt für Informatik sorgt zusammen mit den lokalen Hallenbetreibern für die nötige Infrastruktur.

Kantonsratssekretär Markus Ballmer (links) und Alterspräsident Remo Bill besprachen am Freitag vor Ort die Legislatur-Eröffnung im Velodrome. Andreas Toggweiler

Dass man jetzt nach Grenchen kommt, war dabei nicht nur der idealen Infrastruktur zu verdanken sondern auch dem Lobbying der Stadt Grenchen, von Velodrome-Geschäftsführer Peter Wirz und der Grenchner Kantonsräte. Allen voran Remo Bill: Als Alterspräsident des Kantonsrates darf der 70-Jährige morgen die vierjährige Legislatur des Rates eröffnen, eine Ehre, die jeweils dem ältesten Ratsmitglied zuteil kommt.

Remo Bill: «Das ist für mich ein grosses Privileg»

Andreas Toggweiler

«Das ist für mich natürlich ein grosses Privileg, dass ich diese Legislatur hier in meiner Heimat Grenchen eröffnen kann», erklärt der SP-Kantonsrat und Vize-Stadtpräsident von Grenchen. «Dies umso mehr, als auch noch zwei neu gewählte Grenchner Ratsmitglieder in ihr Amt eingesetzt werden.» Es sind dies Farah Rumy (SP) und Matthias Meier-Moreno (CVP).

Vor der Eröffnungszeremonie wird auch diesmal die traditionelle religiöse Feier zum Legislatur-Auftakt durchgeführt. Sie wird um 8.30 Uhr von Vertretern der drei Landeskirchen in Grenchen gestaltet.

Um 9.10 Uhr darf dann Alterspräsident Remo Bill das Wort zur konstituierenden Sitzung des neuen Kantonsrates ergreifen. Er werde unter anderem über Grenchen und die positive Entwicklung der inzwischen zweitgrössten Stadt des Kantons in den letzten 20 Jahren sprechen, verrät Bill. Und natürlich über das Velodrome, das etliche Ratsmitglieder wohl zum ersten mal sehen würden.

Diesmal mit warmer Mahlzeit

Die anschliessende Session umfasst drei Sitzungen; am Dienstag Vormittag sowie am Mittwoch Vormittag und Nachmittag. Nebst zahlreichen Wahlgeschäften sind an der Session beispielsweise die Covid-Verordnungen traktandiert.

Erstmals gibts an einer Kantonsratssession extra muros auch ein richtiges Mittagessen. Da sich das Velodrome-Restaurant im Haus befindet, werden die Parlamentsmitglieder ein warmes Essen fassen und an ihrem Arbeitsplatz im «Plenarsaal» speisen können. Auch Hausherr Peter Wirz freut sich, dass er den Kantonsrat im Velodrome begrüssen kann. «Dass wir das dürfen, ist natürlich beste Imagewerbung für uns.»

Die Ratsverhandlungen und die Eröffnungszeremonie gibts im Internet als Livestream. Im Velodrome sind keine Besucher zugelassen.