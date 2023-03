Analyse der Grenchner Politlandschaft vor den Wahlen

Legislatur-Halbzeit Wer könnte denn Nachfolger von François Scheidegger werden? Bald wird es in der Grenchner Politik spannend In der Grenchner Politik steht bei den nächsten Wahlen ein Generationenwechsel an. Wer ins Stadtpräsidium möchte, muss sich jetzt einen Namen machen. Nicht alle Parteien sind in Sachen Kandidaturen gleich gut aufgestellt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.03.2023, 14.00 Uhr

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Das kann man insbesondere in der Mitte einer Legislatur sagen. So wird in Grenchen im Frühjahr 2025 ein neuer Gemeinderat gewählt und kurz danach ein neues Stadtoberhaupt. Bis dann kann zwar noch viel passieren, doch gewisse Entwicklungen sind vorhersehbar oder zeichnen sich ab.

Stadtpräsident François Scheidegger wird 2025 wohl nicht mehr antreten. Bruno Kissling

Beispielsweise sind die Parteien gefordert, die Kandidaten aufzubauen für einen grösseren Generationenwechsel, der sich im Gemeinderat abzeichnet. Peter Brotschi, alt Kantonsratspräsident und zuletzt noch Gemeinderat, hat für seine Mittepartei mit dem Rücktritt per Ende 2022 den Auftakt zu dieser Wachablösung gemacht. Für Tobias Neuhaus, der nun in zwei Jahren mit dem Label «bisher» antreten kann, keine schlechte Ausgangslage.

Eine Taktik, die für die kleinste der «Regierungsparteien» (das heisst Partei mit GRK-Mitgliedern) auch vonnöten sein dürfte. Die Frage stellt sich jetzt, ob es bei den anderen Fraktionen auch noch zu solchen vorzeitigen Stabübergaben kommen wird. Mit Michael Schlup (SP) und Andreas Dysli (FDP) haben sich bisher gelegentlich Ersatzgemeinderäte in Szene gesetzt, die in der Lage sind, in die Fussstapfen der voraussichtlich in zwei Jahren abtretenden «Silberrücken» ihrer Fraktionen zu treten.

Einige Rücktritte sind so gut wie sicher

Voraussichtlich. Mehr kann man zurzeit nicht sagen. Oder anders formuliert: Wieder-Kandidaturen folgender Gemeinderäte würden eher erstaunen: Remo Bill (SP), Robert Gerber (FDP), Marc Willemin (SVP). Auch von Daniel Hafner (SP) hat man vernommen, dass er nicht wieder kandidieren möchte. Bei Ivo von Büren (SVP) weiss man es (noch) nicht.

Während bei der SP mit Farah Rumy ein weiteres Mitglied der nächsten Generation parat ist, sieht es bei den Bürgerlichen nicht so gut aus. Mit dem überraschenden Ausscheiden der SVP-Nachwuchshoffnung Markus Mehr wird bei der Volkspartei die Personaldecke wieder sehr dünn. Und auch bei der FDP sieht es eigentlich kaum besser aus.

Beide Parteien hatten in letzter Zeit instabile Situationen im Parteipräsidium, was für die «Aufzucht» des Polit-Nachwuchses auch nicht gerade eine Hilfe war. Auch bei der GLP ist personell wenig Konstanz auszumachen. Diese Partei spielt aber in Grenchen, ebenso wie die im Rat gar nicht vertretenen Grünen, eine untergeordnete Rolle.

Der Kampf ums Stadtpräsidium

Die spannendste Ausmarchung zeichnet sich natürlich um das Stadtpräsidium ab. Stadtpräsident François Scheidegger (FDP) hat schon früh angekündigt, dass bei ihm nach drei Legislaturen Schluss sein soll. «Ich bin dann 64 und niemand ist unersetzlich», sagt er im Gespräch.

Allerdings: Die eigene Partei, die FDP, ist zurzeit nicht in der Lage, einen Nachfolger, geschweige denn eine Nachfolgerin zu präsentieren. Immer wieder wurde Alexander Kohli als möglicher freisinniger Stapi-Kandidat gehandelt. Er hätte das Potenzial und ist auch beliebt und bekannt in der Stadt.

Nur: Jetzt ist der erfahrene Berufsmilitär faktisch die Nummer 2 in der Schweizer Armee. Da wird er sich das Umsatteln gut überlegen, auch wenn die Partei noch so in Not ist. Und Scheidegger vielleicht, ob er nicht doch noch eine vierte Amtszeit anhängt ...

SVP-Nachwuchshoffnung auf Gemeinde- und Kantonsebene: Richard Aschberger. Hanspeter Bärtschi

Bei der SVP ist und bleibt Richard Aschberger der klare Favorit. Er hat seine Claims mit Ivo von Büren abgesteckt und hätte bei einer Kandidatur exzellente Chancen. Er ist der einzige SVP-Kandidat, der überhaupt über ein nennenswertes Potenzial von Stimmen jenseits der Parteigrenzen verfügt. Und seine Kandidatur war vor zwei Jahren schon im Gespräch.

Was dann umgehend auch Angela Kummer auf den Plan rief. Die SP-Parteipräsidentin, Ex-Kantonsrätin und ehemalige Grenchner Museumsleiterin wird von der SP quasi schon seit dem Stillhalten bei Scheideggers erstmaliger Wiederwahl als dessen Nachfolgerin gesehen. Vor zwei Jahren war sie zur Kandidatur bereit und es ist davon auszugehen, dass sie es auch in zwei Jahren noch sein wird.

SP-Präsidentin Angela Kummer hatte vor zwei Jahren Ambitionen. Corinne Glanzmann

Die Mitte könnte vom Grabenkampf profitieren

Oder ist jetzt die Stunde der Mitte gekommen? Fraktionschef und Kantonsrat Matthias Meier-Moreno hat seinen Status sukzessive aufgebaut und könnte am Ende als Kandidat zwischen den Fronten obenaufschwimmen. – Man wird sehen.

Es dürfte also spannend werden in den kommenden Monaten, vor allem, wenn auch wieder «wilde» Stapi-Kandidaten (bisher war übrigens noch nie eine Frau darunter) die Szene beleben. Dies etwa im Unterschied zur Sachpolitik, wo etliche Grossbaustellen vorangetrieben wurden und vieles zurzeit in mehr oder weniger geordneten Bahnen voranschreitet: SWG, Stadtpolizei, Bahnhofplatz, Aggloprogramm, Schulraum, Fussballclubs, Ortsplanungsrevision heissen die bereinigten oder aufgegleisten Dossiers.

Der lachende Dritte? Mitte-Mann Matthias Meier-Moreno. Hanspeter Bärtschi

Eine Grundlage dafür lieferte das «Kompass»-Papier, eine Art Legislaturprogramm, das alle relevanten Kräfte hinter sich zu vereinen wusste. Dieser «Kompass» ist im Moment gerade in Überarbeitung. Der Gemeinderat steckt die Köpfe in Workshops zusammen. Ob sich erneut ein umfassender Konsens einstellt, wird sich schon bald zeigen. Zündstoff könnte etwa die immer wieder geforderte Einführung eines Gemeindeparlaments bieten.

