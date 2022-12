Weihnachtsgeschenk: Uhren aus der Region Grenchen

Last-Minute-Geschenk Die Grenchner Uhrenmarken sind fürs Weihnachtsgeschäft gerüstet Zu Weihnachten eine schöne Uhr verschenken? Die Hersteller aus der Region haben eine Fülle von Angeboten in jeder Preisklasse, wie ein Blick in ihre Onlineshops zeigt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.12.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsgeschenke 2022: Uhren aus der Region Grenchen: aktuelles Jowissa-Modell Facet Strass. zvg

Die Jowissa-Uhren aus Bettlach sind bekannt für zwei Dinge: ihr Design und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Herrenuhren im klassisch-zeitlosen Design und raffiniert und geschmackvoll gestaltete Schmuckuhren sind ein Markenzeichen des Familienunternehmens in dritter Generation.

Auf dem Onlineportal kann man beispielsweise nach einer Uhr in einer bestimmten Farbe oder Ausführung suchen. Auch dem Trend nach Automatikuhren wird Rechnung getragen. Sogar bei den Damenuhren: So gibt es die neue Linie Safira mit Ronda-Automatikwerk (mit Sichtglas am Uhrenboden) und Saphirglas mit Diamantschliff am Rand (eine Jowissa-Spezialität). Je nach Ausführung kostet sie 850 bis 900 Franken. Auch neue Herrenuhrenkollektionen mit Automatikwerk gibt es bei Jowissa um 750 Franken.

Grosse Onlineauswahl

Traditionell günstiger sind die Uhren mit Quarzwerken, wo Jowissa eine riesige Auswahl bietet. Einen Herrenchronograf mit Textilband gibt es für 330 Franken (Metallband 370 Franken). Das Gros der Uhren ist aber noch günstiger und kostet um die 250 Franken. Den Jowissa-Klassiker mit römischen Zahlen auf der Lünette gibt es mit Echtlederband als Sonderangebot für unter 150 Franken. Wer auf die Schnelle ein Weihnachtsgeschenk sucht, ist auf dieser Site bestens bedient.

Weihnachtsgeschenke 2022: Uhren aus der Region Grenchen. Fortis-Modell Stratoliner. zvg

Beim Hersteller Fortis, im Herzen von Grenchen beim Nordbahnhof gelegen, findet man zurzeit zuoberst auf der Site das Modell Stratoliner, «das erste in der Stratosphäre getestete Uhrwerk», wie zu erfahren ist. Dahintersteckt eine interessante Geschichte, die in einem viertelstündigen Video erzählt wird. Fortis hat die Zusammenarbeit gesucht mit der schwedischen Weltraumbehörde, die von einer Basis nahe am Polarkreis das Nordlicht, ein Stratosphärenphänomen, erforscht.

Manufakturkaliber eines Partners wurden mit einem Stratosphärenballon in 30 Kilometer Höhe katapultiert und getestet, ob sie den Bedingungen gewachsen sind. Die resultierende Uhr mit einem Chronografenkaliber, 60 Stunden Gangreserve und sehr hellen Leuchtziffern ist trotz dieses technoiden Settings von einer schlichten Eleganz und lässt sich online erwerben – aber natürlich auch direkt bei Fortis an der John-Harwood-Strasse.

Die Preiskategorie ist hier allerdings mit gut 5000 Franken gleich um mehrere Stufen höher. Es ist aber auch für Onlinekäufer eine Ratenzahlung möglich. Sehr praktisch ist, dass man daran erinnert wird, die richtige Handgelenkgrösse einzugeben. Bei Fortis gibt es aber auch günstigere Uhren, so das Modell Flieger («Ohne Flieger wäre der Himmel nur Luft») ab 1850 Franken. Das 1987 lancierte Modell ist ein Dauerbrenner der Marke.

Immer mehr Frauen stehen auf Chronografen

Wie auch die Aeromaster, deren Preise von 1850 bis über 7000 Franken (mechanischer Chronograf mit Alarm) reichen. Alle Uhren sind online oder direkt bei Fortis zu beziehen.

Nicht täuschen darf sich übrigens, wer meint, diese Uhren seien nur für Männer. Immer öfter sieht man auch Frauen mit stattlichen Chronometern am Handgelenk. Oder mit einer Taucheruhr wie der Fortis Marinemaster (44 mm, 70 h Gangreserve, 500 Meter wasserdicht, Chronometer, 4050 Franken).

Weihnachtsgeschenke 2022: Endurance, das Einsteigermodell der trendigen Marke Breitling. zvg

«Unvergessliche Geschenke beginnen hier», heisst es auf der Startseite der Grenchner Überfliegermarke Breitling. Dort findet man immer wieder neue Modelle der klassischen Linien wie Navitimer, Superocean, Chronomat (ab zirka 4800 bis 8800 Franken), aber auch die günstige und vor allem sehr leichte Breitling-Endurance für 3290 Franken. Die Preisskala von Breitling-Uhren öffnet sich allerdings zusehends nach oben. Die neuen Modelle mit Tourbillon kosten denn auch 55'000 Franken.

Geschenke dieser Preisklasse kauft man aber vielleicht nicht unbedingt online. Also warum nicht einen Termin in den Weihnachtsferien in der Breitling-Boutique in St.Moritz vereinbaren? Per Mausklick auf der Breitling-Website kein Problem.

Edle Damenuhr, aber in Chronometer-Qualität: Titoni Master Series. zvg

Zurück zu erschwinglicheren Produkten aus der Uhrenstadt: Bei Titoni gibt es zurzeit sehr attraktive Geschenke im Webshop: Die hochkarätige Master-Series feiert die lang erwartete Neulancierung eines Damenmodells. Und wo sonst gibt es eine Automatikuhr mit COSC-Chronometer-Zertifikat und diamantverziertem Zifferblatt in Perlmutter für 1390 Franken?

Die Uhren mit dem eigenen Manufakturkaliber (Linie 1919) bilden das ebenfalls elegante Gegenstück für den Mann (1870 Franken). Wer eine Taucheruhr vorzieht, bekommt mit der Seascoper, ebenfalls mit COSC-zertifiziertem Chronometer-Werk von Sellita, für 1570 Franken einen sehr reellen Gegenwert.

Weihnachtsgeschenke 2022 aus der Region Grenchen: Rado True Square in Weiss. zvg

Rado hat sich mit der Fertigung quadratischer Uhren aus Hightech-Keramik einen Namen gemacht. Für die True Square wurde eine ikonische Rado-Form neu aufgelegt. «Die True Square ist unsere erste Uhr mit einem quadratischen Monobloc-Gehäuse aus Hightech-Keramik», schreibt die stets innovative Lengnauer Swatch-Group-Marke.

Reizvoll sind auch die Durchblicke durch das Zifferblatt ins Herz der Uhr. Das gezeigte Modell mit 80 Stunden Gangreserve kostet online 2900 Franken und ist unisex in Weiss und Schwarz erhältlich.

Weihnachtsgeschenke 2022: Delma Montego mit ETA-7750-Valjoux-Kaliber. zvg

Last, but not least noch ein Schnäppchen für Kenner: So lacht den Uhrenliebhaber auf der Website von Delma (Lengnau) das neue Modell Montego an, ein markanter Chronograf mit dem legendären ETA-Werk Valjoux 7750. Delma-Chef Andreas Leibundgut: «Es het, so langs het ...» Der Preis von 2200/2300 Franken ist auch hier attraktiv. Sie kommt in vier Zifferblattfarben und edler Holzbox.

Dieser kleine Ausflug in die Grenchner Uhrenwelt zeigt, dass die Uhrenregion hochwertige Weihnachtsgeschenke in der Schatulle hat – und sie sind nur ein paar Mausklicks entfernt.

