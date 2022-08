Wie Grenchen von der Auto- zur Velostadt würde

Langsamverkehr Weg vom Auto: Die Politik will, dass Grenchen zur Velostadt wird Im Grenchner Gemeinderat tut sich was in Sachen Langsamverkehr. Die FDP hat bereits im Frühjahr eine Motion für bessere Veloverbindungen eingereicht und auch die SP kündigt nun an nachzudoppeln. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 13.00 Uhr

Die Stadtgärtnerei Grenchen hat im Juni im Hinblick auf die Tour de Suisse schon mal einen Akzent gesetzt. Oliver Menge

«Der Stadtpräsident wird beauftragt, dem Gemeinderat Bericht und Antrag zur Erarbeitung eines Massnahmenpakets zur Förderung der Fahrradfreundlichkeit der Stadt vorzulegen.» So lautet ein Vorstoss der FDP, der im vergangenen März eingegeben wurde.

Urheber der Motion ist Gemeinderat Alexander Kohli. «Es geht mir um mehr als nur die Verbesserung einzelner Radwege, eine velofreundliche Stadt ist auch ein Wirtschaftsfaktor», sagt Kohli. Konkret soll durch die Entschärfung von Konfliktsituationen und Gefahrenstellen die Sicherheit und Attraktivität des Radwegnetzes verbessert werden.

Kohli nennt folgende Achsen: Solothurnstrasse ab Kreisel GVG bis Girard-Kreuzung, Bielstrasse westlich ab VEBO, Über-/Unterquerung SBB-Linie sowie Verbindung Rainstrasse–Robert Luterbacherstrasse–Lindenstrasse, Zugang Flughafen, Querung der A5 im Fall des Umbaus des Anschlusses Grenchen.

Grenchen in den Slow-up integrieren

Nebst diesen baulichen Massnahmen sollen laut dem FDP-Vorstoss auch die «vorhandenen Grenchner Vorteile bewirtschaftet werden». Welche da sind: Autobahnanschluss, Velodrome, Zugänge zu nationalen und regionalen Fahrradrouten (Routen 5, 8, 50 etc.) oder Mountainbike-Trails im Jura (Grenchen Bike, Route 460). Auch die hervorragenden Schnittstellen zum ÖV gelte es, besser zu nützen, und schliesslich soll die Stadt Bemühungen unternehmen, sich an den jährlichen Slow-up der Region Solothurn-Bucheggberg anzuschliessen.

Im Hinblick auf die Eröffnung des Campus beim Bahnhof sei eine entsprechende frühzeitige Positionierung der Stadt vonnöten, meint Kohli. Auf die im März eingereichte Motion hat die FDP allerdings noch keine Antwort erhalten, der vom Motionär geäusserte Wunsch, dass bis Ende August ein Konzept für dieses Massnahmenpaket vorzulegen sei, dürfte inzwischen obsolet sein. Denn die nächste Gemeinderatssitzung ist für den 30. August terminiert.

SP: Badi und Aare erschliessen

Jetzt will auch die SP die FDP in Sachen Velo unterstützen und mit einem eigenen Vorstoss nachdoppeln. Ersatzgemeinderat Michael Schlup kündigte kürzlich an, ein Postulat mit ähnlicher Stossrichtung einzureichen. Er argumentiert vor allem damit, dass die Stadt zwar eine neue Veloachse in die Sportzone plane, die Realisierung aber noch weit entfernt sei.

Es bestehen zwar Pläne, wonach die neue Veloachse zwischen Stadtzentrum und Sportzone zusammen mit einer neuen SBB-Unterführung (für Fussgänger bzw. Bahnkunden) realisiert werden könnte. Dies dürfte aber noch einige Jahre dauern. «Es braucht Massnahmen, die kurzfristiger realisiert werden können», meint Schlup.

Vorschlag von Michael Schlup: Das Trottoir auf der Flughafenstrasse zum Radweg machen. zvg

Insbesondere bei der Veloerschliessung der Badi und der Aare sieht Schlup Handlungsbedarf. Er macht in einer illustrierten Unterlage auch bereits Vorschläge, wie ein neuer Veloweg ab Unterführung Güterstrasse/Leimenstrasse gestaltet werden könnte.

«Im Sommer gehen viele Familien mit Kindern ins Schwimmbad Grenchen. Der Veloweg erweist sich jedoch als gefährlich. Die Flughafenstrasse ist eine hoch frequentierte Strasse und dient als Zugangsstrasse zur Autobahn A5. Auch bei routinierten Velofahrerinnen und Velofahrern ergeben sich zum Teil sehr brenzlige Situationen im Strassenverkehr», erklärt Schlup.

Ein gutes Angebot für den Veloverkehr bilde auch «eine kulturelle Brücke zum Radsport» und sei beste Werbung für die Velostadt Grenchen.

