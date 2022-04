Wie Grenchen zur Velostadt werden kann

Langsamverkehr Kann Grenchen von der Auto- zur Velostadt werden? Velobörse-Organisator Heinz Aebi vom VCS sagt, was er sich für den Velofahrer und die Velofahrerin in Grenchen wünscht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Velofahrerin auf der Bielstrasse in Grenchen.

Ein günstiges Velo an der Velobörse kaufen ist das eine. Doch wie gross ist die Chance, dass aus der «Autostadt Grenchen» dereinst die Velostadt Grenchen werden kann?

Mit-Organisator Heinz Aebi

Laut Heinz Aebi von der VCS Regionalgruppe Grenchen, hat die Stadt in den letzten Jahren durchaus verschiedene Massnahmen für die Velofahrer getroffen, anderseits bleiben Faktoren, an denen man in Grenchen nicht rütteln könne oder wolle.

Zu den förderlichen Massnahmen zählt Aebi den Umbau der Hauptstrasse durchs Stadtzentrum, die neu entstandenen Veloabstellplätze, insbesondere beim Südbahnhof und Angebote für den Freizeit-Veloverkehr.

E-Bikes relativieren die Hanglage

Anderseits bleibe natürlich die Topografie mit der Hanglage nicht gerade förderlich für den Veloverkehr. «Diese Problematik wird allerdings durch die zunehmende Verbreitung von E-Bikes relativiert», erklärt Aebi.

Ein Handicap sieht er in der «generellen und fast bedingungslosen Autofreundlichkeit der Stadt», wie er formuliert. Dies äussere sich im Umstand, dass man fast überall und jederzeit freie Parkplätze zur Verfügung stelle und dass das Stadtgebiet weitgehend staufrei sei (ausser zu gewissen Zeiten beim Autobahnanschluss). Ein richtiges Radwegkonzept bestehe hingegen noch immer nicht. Dieses wird allerdings im räumlichen Leitbild angekündigt.

Welche Massnahmen sollte die Stadt gemäss Aebi jetzt ergreifen? -

«Am einfachsten und schnellsten zu realisieren ist der Velo-Gegenverkehr in Einbahnstrassen. Damit könnten einige Umwege vermieden werden.»

Dabei müssten die Velofahrer Priorität erhalten, auch wenn dabei für mehr Übersichtlichkeit «der eine oder andere Laternenpakplatz geopfert werden muss.» Wünschenswert sei ebenfalls mehr Radstreifen, beispielsweise bergwärts auf der Kapellstrasse. «Radstreifen geben den Radfahrenden mehr Sicherheit.»

Wo bleibt das Rechtsabbigen am Lichtsignal?

Bezüglich dem Rechtsabbiegen am Lichtsignal sei ja die rechtliche Grundlage dafür geschaffen worden, ruft Aebi in Erinnerung. «Es fehlt nur noch die Umsetzung und der Wille dazu.»

Der VCS hat sich überdies auch zur laufenden Ortsplanungsrevision bzw. zum räumlichen Leitbild geäussert. Dort falle auf, dass man die grossen Flächen «Vision Südost» für die Wirtschaft reserviere und für den «Raumfresser» des motorisierten Verkehrs.

Bei den Veloachsen innerhalb der Stadt sieht der VCS vor allem bei den beiden Bahnhöfen Handlungsbedarf. Beiderorts lautet das Stichwort Bahnachsenquerung. «Eine gute Bahnlinienquerung westlich des Bahnhofes könnte Teil einer direkten Verbindung vom Radweg Garnbuchiweg zur Dählen- und Dammstrasse bilden», schreibt der VCS. Auch im Osten der Stadt gebe es keine gute Veloverbindung von der Arbeitszone Südost zu den Wohngebieten nördlich der Hauptstrasse.

Pläne für neue Unterführung

Ein aktuelles Thema geworden in der Politik ist hingegen eine neue Radunterführung östlich des Südbahnhofs zur Verbindung der Arbeits- und Sportzone Süd mit dem Stadtzentrum. Diese könnte im Rahmen des von der SBB geplanten Umbaus des Bahnhofs realisiert werden.

