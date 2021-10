Schnäppchen Alles muss weg: Das Pachtverhältnis auf dem ETA-Hof in Grenchen wird auf Ende Oktober beendet Zurzeit kann man beim Landwirtschaftsbetrieb von Ernst Schnyder allerlei Schnäppchen ergattern. Bis 22. Oktober muss alles Material weg. Die Pacht der Swatch Group endet per Ende Monat. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Landwirt Ernst Schnyder vor verbliebenem Material. Zu verkaufen ist auch der Traktor im Hintergrund. Andreas Toggweiler

«Wer noch etwas braucht für ein handwerkliches Hobby oder für einen Landwirtschaftsbetrieb, sollte jetzt vorbeikommen», erklärt Ernst Schnyder. Die letzten Tage des «Ausverkaufs» des stolzen ETA-Hofes haben begonnen. Fast im Minutentakt läutet Schnyders Telefon, Interessenten aus der ganzen Schweiz erkundigen sich über Zustand und möglichen (Verhandlungs-)Preis der landwirtschaftlichen Ausrüstung, welche Schnyder im Internet auf einschlägigen Portalen feilbietet.

Zu haben ist jetzt beispielsweise noch der letzte von einst drei Traktoren. Ein stattliches starkes Gefährt der Marke John Deere. «Da muss einer schon einen rechten Betrieb haben, damit ihm ein solcher Traktor von Nutzen ist», meint Schnyder.

Der ETA-Hof ist eine grosse landwirtschaftliche Siedlung. at.

Einen rechten Betrieb. Das hatten Schnyder und seine Familie auf dem ETA-Hof seit 1962, als Schnyders Vater den Hof in Pacht von der Uhrenfabrik ETA (heute Swatch Group) übernahm, aus Tradition die wohl grösste Bodenbesitzerin in Grenchen und Umgebung.

Über 40 Hektaren Land bewirtschaftet

«Ich war damals ein Bub von viereinhalb Jahren», erinnert sich Ernst Schnyder. Zusammen mit zwei Schwestern wuchs er auf dem 1955 nach damals modernsten Standards erbauten ETA-Hof auf und führte später als Meisterlandwirt den Betrieb mit Hilfe der landwirtschaftlichen Lehrlinge und Angestellten weiter.

Der leerstehende Stall, der 2013 modernisiert wurde. Künftig sollen auf dem ETA-Hof keine Tiere mehr gehalten werden. at.

Zu den 19 Hektaren Land, die zum Hof gehören, konnte Schnyder noch 24 ha dazu pachten und war damit für die Region mit über 40 ha ein relativ grosser Betrieb. Milchwirtschaft und Ackerbau gehörten zum Portfolio.

«Einmal waren wir total sogar 23 Personen auf dem Betrieb»,

erinnert sich Schnyder.

Ein US-Truck mit mehrachsigem Anhänger mit Autokennzeichen aus dem Kanton Schwyz fährt im grossen Innenhof der landwirtschaftlichen Siedlung vor. Er komme aus Einsiedeln, um einen Ladewagen abzuholen, erklärt der Fahrer. «Warten Sie, einen Augenblick, ich komme gleich», sagt Schnyder, denn schon wieder klingelt sein Telefon.

Ein weiteres Stück ETA-Hof verschwindet. So geht es schon seit geraumer Zeit. Bereits im Frühjahr 2019 habe er damit begonnen, sein Inventar auf agropool.ch, tutti.ch und auf Facebook zu inserieren. So zwischen 100 und 200 Objekte habe er stets online gehabt. Inzwischen seien rund 80 Prozent des Materials weg. Jetzt bleiben noch einiges Mobiliar der Wohnungs- und Büroeinrichtungen, etliches Werkzeug und viele Kleinteile wie Malutensilien und Farben, Bohrer, Fräsen, Elektromaterial oder Nägel und Schrauben übrig.

Diverses Material für Bauern und Handwerker ist noch zu haben. at.

Denn Schnyder war nicht nur Bauer, sondern auch Handwerker. Grössere und kleinere Wartungs-, Reparatur- oder auch Umbauarbeiten habe er selber mit seinen Mitarbeitenden vorgenommen, berichtet er.

Am schwersten war die Trennung von den Tieren

Am schwersten gefallen sei ihm die Trennung von den Tieren. 2019 wurden die Kühe an befreundete Bauern verkauft, danach das Jungvieh. Im Durchschnitt waren auf dem Hof immer zwischen 60 und 80 Tiere anzutreffen, dazwischen auch mal 100.

Bis 2015, als sich abzeichnete, dass die Landbesitzerin Swatch Group die Pacht von Ernst Schnyder 2019 nicht mehr verlängern wollte. Schnyder hingegen wollte ursprünglich bis 2023 Pächter bleiben und nach seiner Pensionierung 2022 seinen Nachfolger noch ein Jahr lang einarbeiten.

Doch die Swatch Group bot dazu keine Hand. 2016 hiess es, man wolle das Land künftig selber bewirtschaften. Auf gerichtlichem Wege ist es Schnyder aber gelungen, eine Erstreckung der Pacht bis Ende Oktober 2021 zu erwirken. Diese Frist läuft nun bald aus.

Es blieb ihm genug Zeit, seinen Grossbetrieb herunterzufahren und zu verkaufen, was verkäuflich ist. Da auch noch Corona dazwischenkam, sei er froh um diesen Zeitgewinn, weil deshalb ja keine eigentliche Betriebsversteigerung möglich war. Einzelne Gebäude des Hofs sind schon ganz geräumt, andere werden noch für den Verkauf des Kleinmaterials genutzt.

«Was nach dem 22. Oktober noch herumsteht, wird geräumt»,

meint Schnyder. Denn er habe ja jetzt keinen Platz mehr, ausser für ein paar Erinnerungsstücke.

Der verkaufte Ladewagen wartet auf den Abtransport Aussenbereich der Tierhaltung. Geblieben ist nur noch der Miststock Geräumte Maschinen- und Lagerhalle Das gemeinsame Esszimmer für Bauernfamilie und Personal Diverses Kleinmaterial zum Verkauf... ... und Haushalteinrichtung ... darunter ein neues Sofa. am Schluss bleibt Material fürs Recycling.

Seinen Wohnsitz hat er bereits an die Maria-Schürer-Strasse verlegt, in ein Haus, das auf einem Stück Land steht, das er einst als Bauer bebaut hat. «Dort wurde bei Bauarbeiten auch ein römischer Gutshof entdeckt. Beim Ackern fand ich gelegentlich Steine, die auf so etwas hindeuteten», erzählt er.

Karten beim Pachtland neu gemischt

Buchstäblich umgeackert wurde mit Schnyders Betriebseinstellung auch der Markt für Pachtland in Grenchen. Wegen eines Todesfalls kamen gleichzeitig noch weitere Hektaren dazu. «Da wurden einige Karten neu gemischt, was mitunter auch zu Misstönen führte», erklärt Schnyder. Immerhin würden «seine» 24 Hektaren, welche nicht der Swatchgroup gehören, jetzt weiterhin von Landwirten aus Grenchen bewirtschaftet.

Mit der Situation habe er sich allmählich versöhnt, trotz des nervenaufreibenden Rechtsstreits. «Mein Anwalt sagte mir, er habe während des Verfahrens eine gehörige Portion über Landwirtschaftsrecht und bäuerliches Bodenrecht dazugelernt», berichtet Schnyder schmunzelnd.

Bei ihm hätten sich inzwischen auch ein paar Gebresten gezeigt. Er sei deshalb nicht unglücklich, jetzt halt schon mit 64 in Pension zu gehen. Was die Zukunft des ETA-Hofes betreffe, darüber habe er kein Wissen.

Luftbild mit dem ETA-Hof in der Mitte um 1990 vor dem Bau der Neckarsulmstrasse/Hundsackerbrücke. zvg

Künftig nur noch Ackerbau

Ein Inserat deutet darauf hin, dass weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist, aber offenbar ohne Verpachtung. Stattdessen wird ein Betriebsleiter gesucht, der für die Swatch Group 16 Landflächen mit zusammen 21,5 ha in Grenchen und Bettlach vom ETA-Hof aus bewirtschaftet. Die landwirtschaftliche Arbeit soll dabei von Lohnunternehmern verrichtet werden.

Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin der Swatch Group, dass man – wie bereits 2016 kommuniziert – künftig auf eine Verpachtung verzichte und das Land selber bewirtschaften wolle. Über die Gründe für den «Systemwechsel» gibt sie hingegen keine Auskunft.

Dem Inserat ist ebenfalls zu entnehmen, dass künftig auf dem Land nur noch Ackerbau (Getreide) betrieben werden soll. Die Viehzucht, zu deren Pionieren Ernst Schnyder mit dem Aufbau der Besamungsstation in Selzach gehörte, soll aufgegeben werden.

Emblem des ETA-Hofs an der Nordfassade des Wohnhauses. at.

Die Abkehr von der Verpachtung dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass die Landflächen damit «liquider» werden, also kurzfristiger verkauft oder für Arrondierungen und Abtauschgeschäfte frei werden können.

Und wieder klingelt das Telefon in Ernst Schnyders Tasche.« Ich glaube, ich muss es ein paar Minuten abstellen, sonst kommen wir nirgends hin», meint er lachend.