Segelflug-SM in Grenchen: Manchmal endet der Flug im Maisfeld

Landung im Maisfeld Schwierige Wetterbedingungen für die Segelflieger an Schweizermeisterschaft in Grenchen In Grenchen finden zurzeit die Schweizer Meisterschaften im Segelfliegen statt. Auch drei Frauen fliegen mit. Das Wetter stellt die Pilotinnen und Piloten dabei vor grosse Herausforderungen. Peter Brotschi 29.06.2021, 05.00 Uhr

Aude Untersee von der Groupe de vol à voile Bex macht sich für den Start bereit. Sie ist eine von drei Frauen, die an der Schweizer Meisterschaft mitfliegen. Peter Brotschi

Ein seltener Anblick: Über 30 Segelflugzeuge stehen auf den Pisten des Flughafens Grenchen bereit. Auf dem Segelfluggelände glänzen die Maschinen bis 15-Meter-Spannweite, während die grossen und schweren Segelflugzeuge mit bis 28-Meter-Spannweite auf der Hartbelagspiste starten. Zum neunten Mal findet eine Schweizer Meisterschaft im Segelfliegen auf dem Flugplatz zwischen Aare und Jura statt. Mitten im Zweiten Weltkrieg war dies 1942 das erste Mal der Fall, die letzte Austragung fand 2008 statt.

So wird ein Segelflieger gestartet. Peter Brotschi

Tag 1: Parcours mit 262 km Länge

Am ersten Wettbewerbstag vom Samstag hatte die 15-Meter-Klasse eine Aufgabe von 262 km zu fliegen. Geschleppt wurden die Segelflieger auf 1500 Meter am Grenchenberg. Die Startlinie befand sich bei Tavannes. Von dort ging es nach Le Pont am Lac de Joux, anschliessend Richtung Osten bis Balsthal, von dort ins Mittelland nach St.Urban und über Kriegstetten zurück nach Grenchen.

Konzentriert beim Start: Fabian Durrer von der Segelfluggruppe Dittingen mit einer ASW-28. Auf dem Seitensteuer ist die sogenannte Wettbewerbsnummer angebracht. Peter Brotschi

Von 15 gestarteten Pilotinnen und Piloten schafften den Parcours nur vier. Für die anderen Segelflieger war die Reise vorzeitig zu Ende. Sie landeten auf auswärtigen Flugplätzen, so etliche in Courtelary. Drei Piloten mussten ihr Flugzeug sogar in ein Feld setzen, in Corcelles-près-Concise, in Balsthal und in Kestenholz.

Die «Orchideen» fliegen weiter

Bei den Orchideen, wie die grossen Segelflugzeuge auch genannt werden, mussten 320 km zurückgelegt werden: Von der Startlinie bei Tavannes nach Le Brassus, dann zum Portal des Belchentunnels bei Hägendorf, von dort nach Huttwil und über Kriegstetten zurück nach Grenchen. Hier schafften alle 21 Pilotinnen und Piloten den Task. Ein spezielles Erlebnis, derart viele dieser riesigen eleganten Segelflugzeuge zu sehen, wie sie gegen den Abend eines nach dem anderen auf dem Grenchner Segelfluggelände einschwebten und mit wippenden Flügeln sanft auf der Graspiste aufsetzten.

Die Segelflieger warten auf den Start. fotojeger.ch

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Wettbewerbspiloten am Sonntagmorgen auf der Terrasse des Hotels Airport zum Briefing. Meteorologe Philippe Gyarmati musste aber eine hereinlaufende Warmfront mit eher schwacher Thermik und tendenziellen Gewittern vorhersagen. Deshalb wurden für beide Klassen eher kurze Tasks ausgeschrieben.

Sonntag: Keine Thermik

Punkt zwölf Uhr wurden die 15-Meter-Flugzeuge über den Jura geschleppt. Aber der Aufwind war zu schwach. Die Piloten versuchten sich mit «Hangpolieren» entlang des Grenchenbergs in der Luft zu halten. Aber einer nach dem anderen musste aufgeben und zur Landung auf den Flugplatz zurückkehren. Die grossen Segelflugzeuge blieben gleich am Boden stehen. Eine Abstimmung unter den Teilnehmern entschied demokratisch, dass der Wettbewerb an diesem Tag aufgegeben und nicht mehr gestartet werden sollte.

Mit Rami Zeltner aus Niederbuchsiten (links) und Lars Buchs aus Lyss nehmen zwei junge Segelflieger aus der Region an der Schweizermeisterschaft teil. Peter Brotschi

Mit dem 22-jährigen Rami Zeltner aus Niederbuchsiten und dem 28-jährigen Lars Buchs fliegen zwei Segelflieger an der Schweizer Meisterschaft mit, die in Grenchen ihre Ausbildung durchlaufen haben. Lars Buchs ist mit einer polnischen Maschine des Typs SZD 55 unterwegs und startet für die Segel- und Motorfluggruppe Grenchen.

Er musste am Samstag in einem Feld landen (siehe unten). Rami Zeltner studiert an der ETH Bauingenieur und nimmt mit einer ASW-28 für die Akademische Fluggruppe Zürich teil. «Die Schweizer Meisterschaft ist für mich eine neue Herausforderung», gibt er zu verstehen.

«Ich möchte im Streckenflug besser werden und kann mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb gut neue Erfahrungen sammeln.»

Das Wetter lässt sich nicht organisieren

Die Schweizer Meisterschaft läuft noch bis Mittwochabend. Aber eben die Meterologie meint es nicht so gut mit der heurigen Austragung. Das junge Organisationsteam um Cyrill Kobler, Präsident des Aero-Clubs Grenchen, sowie Luc Imperiali als seine rechte Hand leistet ausgezeichnete Arbeit. Für die schwierigen Wetterbedingungen während des Wettbewerbs haben sie keine Verantwortung. Segelfliegen findet draussen mit den Naturelementen statt. Das ist auch gut so.

Screenshot aus dem Live Tracking von Montag 15.30 Uhr Andreas Toggweiler

Die Positionen der Flugzeuge in der Luft lassen sich im Internet per Live-Tracking verfolgen.

Im Maisfeld gelandet

Das kann auch passieren: Landung im Maisfeld. zvg

Lars Buchs kam am Samstag bis zum ersten Wendepunkt bei Le Pont am Lac de Joux. Anschliessend suchte er in der Gegend von Orbe Aufwind, konnte an den Jura zurückkehren, musste aber später mit seinem Segelflugzeug SZD 55 wieder vom Jura weg und über Yverdon-les-Bains versuchen, Höhe zu gewinnen. Beim Weiterflug Richtung Osten am Nordufer des Neuenburgersees blieb aber weiterer Aufwind aus, sodass er aus Sicherheitsgründen rechtzeitig zu einer Aussenlandung ansetzte. Bei Corcelles-près-Concises landete er das Segelflugzeug in ein Maisfeld. «Der Landwirt hatte noch Freude», erzählte Lars Buchs später lachend, «da er früher selbst geflogen ist.» Pilot und Flugzeug kehrten dann auf dem Strassenweg nach Grenchen zurück.