Kunstschaulager Grenchen: Ein Körper aus zwei Skischuhen

Kunstschaulager Grenchen Skulptur aus zwei Skischuhen: «Daniel Spoerri ist ein unglaublich vielseitiger Künstler»

Snow Angel von Daniel Spoerri steht zurzeit noch in Feldbrunnen. Bruno Kissling

Die Bauarbeiten am Kunst-Schaulager im Zentrum Grenchens kommen in die Schlussphase. Zeit um einen Blick auf ein weiteres Objekt zu werfen, das dort eine neue Heimat bekommt. In einer Serie stellen Hanspeter und Christine Rentsch Kunstobjekte aus ihrer der bedeutenden Sammlung von moderner und zeitgenössischer Kunst vor und erläutern, was ihnen der jeweilige Künstler bedeutet:

«Daniel Spoerri wurde am 27.3.1930 in Galati, Rumänien, geboren und unter dem Namen Daniel Isaac Feinstein getauft. Nachdem sein Vater, ein protestantischer Missionar, im Laufe der in Rumänien einsetzenden Pogrome ermordet wurde, flieht die Mutter mit den Kindern in die Schweiz. Dort nimmt die Familie den Namen der Mutter (Spoerri) an. Daniel Spoerri lebt und arbeitet heute in Italien und in Österreich.

Erster Tänzer am Stadttheater Bern

1949 beginnt Spoerri in Zürich eine Ausbildung zum Tänzer. Später führt er seine tänzerische Karriere in Paris weiter und wird 1954–57 erster Tänzer am Stadttheater Bern. Neben Tanz interessiert sich Spoerri für experimentelles und absurdes Theater. Dabei ergeben sich Kontakte zu Eva Aeppli, Meret Oppenheim, Dieter Roth und dem Surrealisten Otto Tschumi.

1960 wird Spoerri Gründungsmitglied der Gruppe Nouveaux Realistes, zu denen auch Yves Klein, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Arman und César gehören.

In dieser Zeit entstehen die ersten plastischen Kunstwerke, meist Assemblages gefundener Gegenstände. Wichtig werden die sogenannten Fallenbilder (Tableaux-pièges), bei denen auf einem Tischblatt zufällig versammelte Gegenstände des Alltags, insbesondere verbleibende Überreste eines Essens fixiert und zum Kunstwerk werden. Mit diesen Realstillleben wird Spoerri berühmt.

Schon früh wendet sich Daniel Spoerri der Kochkunst zu, die er als Verbindungsmedium zwischen Leib und Seele sieht. Er verfasst gastronomische Tagebücher, veröffentlich Rezeptsammlungen mit befreundeten Künstlern, kocht und serviert essbare Kunstwerke und kreiert höchst exotische Speisen, unter anderem in seinem eigenen Restaurant in Düsseldorf.

In Seggiano, Italien, gründet Spoerri 1997 den Skulpturenpark «Il Giardino di Daniel Spoerri», wo auf einem riesigen Areal, neben eigenen Werken, Objekte von befreundeten Künstlern gezeigt werden. 2009 eröffnet er sein «Kunststaulager» in Österreich, bei Krems, wo Ausstellungen und Kunstaktionen durchgeführt werden, wo aber auch kulinarische Events stattfinden.

Er bringt die verschiedensten Kunstrichtungen zusammen

Daniel Spoerri ist ein unglaublich vielseitiger Künstler, der Aktivitäten der verschiedensten Kunstrichtung wie Tanz, Theater, Literatur sowie bildende Kunst miteinander verknüpfen kann und der dank seiner Kontakte zu Vertretern zahlreicher Gruppierungen, wie POP Art, Fluxus, Nouveaux Realistes immer wieder gemeinsame Projekte mit befreundeten Künstlern aufgreifen und realisieren konnte.

Der erste Kontakt zum Werk von Spoerri ergab sich, als sich uns die Gelegenheit bot, drei einzelne Skulpturen aus dem Werk «die Geschworenen» zu erwerben. Heute besitzt die Sammlung einen schönen Querschnitt aus den verschiedenen Schaffensphasen des eigenwilligen Künstlers.

Ein Körper, der aus zwei Skischuhen besteht

Auf der Abbildung sieht man das Werk «Snow Angel». Bei diesem Objekt verbindet Spoerri von ihm gestaltete Elemente (hier den Kopf und die Hände des Engels) mit vorgefundenen Teilen. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass der Körper des Engels aus zwei Skischuhen besteht. Die Schnallen der Schuhe wirken wie die Tressen einer Uniform, was dem friedlich aussehenden Engel einen etwas martialischeren Ausdruck verleiht.

Die Skulptur stammt aus dem Jahr 1972. Sie war 1991 anlässlich einer grossen Spoerri-Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn und in andern grossen Häusern, etwa im Centre Pompidou in Paris, zu sehen.» (at./hrb)

