Kunstsammlung Rentsch So wird das neue Grenchner Schaulager für Kunst aussehen Wenn alles rundläuft, kann im Spätsommer mit dem Bau des Grenchner Schaulagers für Kunst begonnen werden. Andreas Toggweiler 06.05.2021, 05.00 Uhr

Illustration Ansicht Schaulager Zvg

Hanspeter und Christine Rentsch aus Bettlach besitzen eine umfassende Sammlung zeitgenössischer Schweizer Kunst und bauen für diese Bilder und Skulpturen an der Gibelstrasse 1 in Grenchen ein Kunst-Schaulager.

Mit der Einreichung des Baugesuches ist jetzt auch klar, wie das Gebäude aussieht, das bis 2022 auf dem Areal der abgerissenen Bürgi-Villa erstellt werden soll.

Proportionen im goldenen Schnitt

Geplant ist ein kubusartiger Bau mit drei Stockwerken und Untergeschoss, der sich laut dem ausführenden Architekturbüro gsj Architekten (Solothurn) am «genius loci», der parkähnlichen Umgebung, orientiert. «Das Volumen ist im Grundriss und im Längsaufriss jeweils im Verhältnis des goldenen Schnittes gestaltet», heisst es in den Ausführungen zum Neubau.

Die Nutzung erfordert zum grossen Teil geschlossene Aussenwände, welche als verputztes Mauerwerk ausgeführt werden. Der grobe Verputz wird die Charakteristik der historischen Umfassungsmauern mit Lattenzaun aufnehmen.

Die Konzeption des Grundrisses basiere auf der Idee eines Lagerhauses. Der zentrale Lift ist im rechteckigen Grundriss so platziert, dass auf der Nordseite die Erschliessung und auf der Südseite ein quadratischer grosser Ausstellungsraum entsteht, der mit Wänden weiter unterteilt werden kann.

Räume für Veranstaltungen nutzbar

Im Erdgeschoss ist nebst Foyer und Rezeption eine kleine Küche vorgesehen sowie Ausstellungsraum für Wechselausstellungen, der flexibel auch für Workshops Vorträge und Podiumsdiskussionen genutzt werden kann.

Der 1. Stock dient ganz als Ausstellungsfläche für die Sammlung. Die Gestaltung des Innenraumes soll minimal, mit heller Decke und Wänden, Bodenbelag und Beleuchtung erfolgen.

Im Untergeschoss ist das zentrale Lager für Bilder und Skulpturen geplant, eine Werkstatt, die Gebäudetechnik und WC-Anlagen.

Im 2. Obergeschoss ist neben der Ausstellungsfläche ein privater Bereich mit Bibliothek, Schlafzimmer, Küche und Bad vorgesehen. Dabei soll es mehr um eine Übernachtungsgelegenheit im Schaulager gehen, ein Wohnsitzwechsel sei nicht vorgesehen, versichert Hanspeter Rentsch.

In der Nordostecke des Ensembles kommt eine freistehende Garage dazu. Das historische Kutscherhaus in der Nordwestecke bleibt stehen und soll womöglich später umgebaut bzw. vorerst nur aussen renoviert und in die Anlage integriert werden. Diese Gestaltung trage dem Vorgartenschutz (eine Auflage der Stadt für dieses Quartier) Rechnung.

Sorge tragen zum Baumbestand

Der grosszügige Garten soll für die Platzierung von Skulpturen genutzt werden. Die Baumbestände werden erhalten, wobei einzelne Bäume wegen ihres schlechten Zustands gefällt werden mussten. «Dies erforderte seinerseits, dass zum Schutz der verbliebenen Bäume Massnahmen ergriffen wurden», berichtet Bauherr Hanspeter Rentsch. So wurde etwa an einem Baum durch einen Baumpfleger eine weisse Schutzbemalung angebracht – gegen Sonnenbrand.

Die Haustechnik umfasst die Wärmeerzeugung mittels Erdsonde und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Eine Lüftungsanlage sorgt für ein konstantes Raumklima für die wertvollen Bilder und Skulpturen.

«Es macht Freude, zu sehen, dass es jetzt vorwärtsgeht»,

erklärt auch Christine Rentsch. Laut Architekt Markus Kümin ist je nach Vorliegen der Baubewilligung ein Start der Bauarbeiten nach den Sommerferien möglich. Die Frist für Einsprachen läuft am heutigen Donnerstag ab. Ziel sei es, im Winter möglichst mit den unterirdischen Bauarbeiten fertig zu sein und ab Frühjahr die Stockwerke hochzuziehen.

Wenn alles plangemäss verläuft, kann das neue Kunst-Schaulager im Herbst 2022 eröffnet werden.

