So sieht ein Maler die erste Atombombenexplosion

Kunstsammlung Rentsch Das Antlitz der ersten Atombombe: Der Künstler Pascal Danz interpretiert einen historischen Augenblick Die Kunstsammler Hanspeter und Christine Rentsch besprechen in einer Serie Bilder aus ihrem Fundus: Heute ein Werk von Pascal Danz 13.10.2021, 05.00 Uhr

Pascal Danz (1961-2015): «Hardtack/Nuclear Step» (2008). zvg

«Das grossformatige Werk «Hardtack/Nuclear Step» von Pascal Danz aus dem Jahr 2008 zeigt eine dynamisch wirkende Szene mit einer Gruppe von Menschen, die in leuchtenden hellen Farben gemalt worden ist. Erst auf den zweiten Blick realisiert man, um was es geht und wie dramatisch der Hintergrund des gezeigten Geschehens ist. Dargestellt wird nämlich der Moment des ersten Atombombenversuchs in der Wüste von Arizona.